Данія скерує в Україну слідчих. Вони збиратимуть дані про воєнні злочини РФ

Данія восени направить в Україну слідчих. Вони вестимуть збір даних для поточного розслідування воєнних злочинів російської окупаційної армії.

Про це заявив посол Данії Олє Егберг Міккельсен, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі відіграватиме ключову роль у процесі притягнення до відповідальності всіх винних у злочинах, скоєних в Україні.

"Данія готується направити команду слідчих в Україну, щоб підтримувати поточне розслідування воєнних злочинів (скоєних російськими військами в Україні. - Ред.). Це відбудеться восени", - зазначив Міккельсен.

Посол додав, що якщо не забезпечити справедливість та підзвітність, то перемога України у війні проти Росії як така буде неповною.