Доба на Донеччині: удари з артилерії по Вугледару, обстріли Торецька та Авдіївки
Ворог продовжує обстрілювати територію Донеччини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на Волноваському напрямку росіяни 16 разів обстріляли з артилерії Вугледар - без постраждалих.
"На Донецькому напрямку у Курахівській громаді обстріляні Веселий Гай і Острівське, зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки. На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки, ще 1 будинок пошкоджено у Торецьку. У Костянтинівській громаді під вогнем околиці Іванопілля", - йдеться у повідомленні.
На Лисичанському напрямку у Лиманській громаді пошкоджено 2 будинки: у Торському і Ямполі.
Кириленко також інформує, що за добу росіяни поранили 5 жителів Донеччини
