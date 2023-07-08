Доба на Донеччині: удари з артилерії по Вугледару, обстріли Торецька та Авдіївки

Ворог продовжує обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Волноваському напрямку росіяни 16 разів обстріляли з артилерії Вугледар - без постраждалих.

"На Донецькому напрямку у Курахівській громаді обстріляні Веселий Гай і Острівське, зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки. На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено 2 будинки, ще 1 будинок пошкоджено у Торецьку. У Костянтинівській громаді під вогнем околиці Іванопілля", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: ракетний удар по Авдіївці, численні обстріли Торецької громади, 1 людина загинула, ще 5 - зазнали поранень, - ОВА. ФОТОрепортаж

На Лисичанському напрямку у Лиманській громаді пошкоджено 2 будинки: у Торському і Ямполі.

Кириленко також інформує, що за добу росіяни поранили 5 жителів Донеччини