Польща направила до білоруського кордону тисячу солдатів та сотні одиниць техніки

Польща відправила 1 тис. військовослужбовців та 200 одиниць техніки на кордон із Білоруссю в рамках посилення свого військового угруповання.

Про це повідомило генеральне командування армії Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми посилюємо присутність у Східній Польщі. Тисяча військовослужбовців та майже 200 одиниць техніки зі складу 12-ї механізованої бригади та 17-ї механізованої бригади перемістяться на схід Польщі", - йдеться у повідомленні

В командуванні зазначили, що ця присутність частини військ піхоти є "демонстрацією волі та здатності негайно реагувати на спроби дестабілізувати ситуацію на кордоні". Польські військові також попередили водіїв, що 8 липня буде посилено рух військових колон на сході країни.

