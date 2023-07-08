УКР
Польща направила до білоруського кордону тисячу солдатів та сотні одиниць техніки

кордон,польща,польський

Польща відправила 1 тис. військовослужбовців та 200 одиниць техніки на кордон із Білоруссю в рамках посилення свого військового угруповання.

Про це повідомило генеральне командування армії Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми посилюємо присутність у Східній Польщі. Тисяча військовослужбовців та майже 200 одиниць техніки зі складу 12-ї механізованої бригади та 17-ї механізованої бригади перемістяться на схід Польщі", - йдеться у повідомленні

В командуванні зазначили, що ця присутність частини військ піхоти є "демонстрацією волі та здатності негайно реагувати на спроби дестабілізувати ситуацію на кордоні". Польські військові також попередили водіїв, що 8 липня буде посилено рух військових колон на сході країни.

Також читайте: Польські спецслужби не підтверджують присутності ПВК "Вагнер" у Білорусі, крім Пригожина

Правильно зробили
Потрібно звільняти Білорусь від терористичної окупації.
Білорусь стала в таку позу, що кордон її може бути що з переду, що з заду...
плять.взяли б поляки в аренду арахімію ,верещук, зеленого, єрмака бакланова і буданова,ще там резнікова в придачу, то розібрали б всю колючу загорожу на границі з бульборусією , та зробили прохідний двір аж до Варшави(на зразок розмінованого Чонгару і здачі півдня України)))
Бульба зараз буде казати що Польща готується до війни і він зможе примінити ЯЗ.
И проведет двухтысячные по счету учения и проверку боеготовности.
В Польщі активно іде передвиборча кампанія: то влада про Волинь згадала, тепер влада імітує бурхливу діяльність на білоруському кордоні, хоч ще рік тому загрози були значно серйозніші, а ніж зараз. Виявляється популізм, як спосіб привернути увагу до своїй політ сили, не тільки характерна риса української влади.
Демос = Популюс, відповідно Демократія = Популізм.
А "наріт" всюди "мудрий". І всі хочуть халяви і вірять в байки.
