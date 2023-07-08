Дах цеху обвалився на ТЕС на Донеччині, 1 людина загинула, троє травмовані, ще двох шукають під завалами. Енергоблоки відключено, - Міненерго

На ТЕС у Донецькій області, яка неодноразово зазнавала ворожих обстрілів, стався нещасний випадок - впав дах котлотурбінного цеху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Як зазначається, через це персонал аварійно відключив енергоблоки.

"Одна людина загинула, двоє - вважаються зниклими, троє отримали травми та відправлені до лікарні. Відбувається розбір завалів. Причини встановлюються", - йдеться у повідомленні.

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