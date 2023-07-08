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Новини
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Дах цеху обвалився на ТЕС на Донеччині, 1 людина загинула, троє травмовані, ще двох шукають під завалами. Енергоблоки відключено, - Міненерго

міненерго

На ТЕС у Донецькій області, яка неодноразово зазнавала ворожих обстрілів, стався нещасний випадок - впав дах котлотурбінного цеху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго. 

Як зазначається, через це персонал аварійно відключив енергоблоки.

"Одна людина загинула, двоє - вважаються зниклими, троє отримали травми та відправлені до лікарні. Відбувається розбір завалів. Причини встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: В енергосистемі задіяні всі резерви: "Укренерго" закликало економити електроенергію у вечірні години

Автор: 

аварія (561) ТЕС (917) Донецька область (8825) Міненерго (1417)


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Потрібно забрати у Ахметова ТЕС і повернути їх у державну власність!
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08.07.2023 11:30 Відповісти
Ага. Відновити державним коштом а потім ахметка через суд поверне і ще й компенсацію здире
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08.07.2023 11:35 Відповісти
хочешь, что бы цена на электроэнергию в Украине снизились?! да ты батенька враг скрытый!
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08.07.2023 11:37 Відповісти
стався нещасний випадок

а может служебная халатность? кто следил за состоянием сооружения? кто разрешил работы в аварийном здании?
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08.07.2023 11:37 Відповісти
Тобто керівництво ніяким чином не контролювало споруду? Не можливо було нічого заподіяти? Не вірю.
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08.07.2023 12:51 Відповісти
щось мені пілказує що ця приватна власність і власника хвилють тільки грощі! І аж ніяк не безпека людей
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08.07.2023 13:05 Відповісти
Старая схема. Всю прибыль в офшоры, капитальных вложений 0, чиновникам взятки что бы закрывали на всё глаза.
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08.07.2023 16:25 Відповісти
 
 