Дах цеху обвалився на ТЕС на Донеччині, 1 людина загинула, троє травмовані, ще двох шукають під завалами. Енергоблоки відключено, - Міненерго
На ТЕС у Донецькій області, яка неодноразово зазнавала ворожих обстрілів, стався нещасний випадок - впав дах котлотурбінного цеху.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Як зазначається, через це персонал аварійно відключив енергоблоки.
"Одна людина загинула, двоє - вважаються зниклими, троє отримали травми та відправлені до лікарні. Відбувається розбір завалів. Причини встановлюються", - йдеться у повідомленні.
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а может служебная халатность? кто следил за состоянием сооружения? кто разрешил работы в аварийном здании?