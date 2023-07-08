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Новини
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Росія продовжує мінувати ЗАЕС та об’єкти на території станції, – ГУР. СХЕМА

заес

Українська розвідка оприлюднила російську схему мінування ЗАЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Головне управління розвідки.

"Окупанти продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об’єктів на території станції. Наразі на територію ЗАЕС доставляються міни та вибухові речовини", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу.

Також дивіться: Глава МЗС Британії Клеверлі застеріг Росію від провокацій на Запорізькій АЕС: "МАГАТЕ повинна мати повний доступ"

Здебільшого використовуються міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

Росія продовжує мінувати ЗАЕС та об’єкти на території станції, – ГУР 01

Також читайте: Рашисти збираються перевести 4-й енергоблок на ЗАЕС у стан "гарячого зупину", - "Енергоатом"

Автор: 

мінування (1218) розвідка (3882) Запорізька АЕС (1430)


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Топ коментарі
+6
та мабуть чекають коли ти очолиш наступ
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08.07.2023 13:04 Відповісти
+5
Навіщо ми даємо росії час на підготовку теракту? Потрібно негайно звільняти ЗАЕС та Енергодар!
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08.07.2023 11:28 Відповісти
+5
інформація від гур .Одного тижня мінують рашисти АЕС , на слідуючий вже розміновують
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08.07.2023 11:34 Відповісти
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Навіщо ми даємо росії час на підготовку теракту? Потрібно негайно звільняти ЗАЕС та Енергодар!
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08.07.2023 11:28 Відповісти
та мабуть чекають коли ти очолиш наступ
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08.07.2023 13:04 Відповісти
Я вже готовий
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08.07.2023 14:08 Відповісти
Окрім Вашої особистої супермарвеловської персони, бійці ЗСУ без трагічних втрат по мінних загородженнях не мають можливостей стрімко переміщуватися. На відміну від рашкоорди, українці цінують життя кожної людини.
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08.07.2023 13:33 Відповісти
Так ''буданга'' нещодавно заявив що ризики спадають
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08.07.2023 11:32 Відповісти
Бо Захід його послав з тими лякалками мокшанському крейсеру дорогу показувати.
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08.07.2023 12:07 Відповісти
інформація від гур .Одного тижня мінують рашисти АЕС , на слідуючий вже розміновують
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08.07.2023 11:34 Відповісти
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08.07.2023 11:41 Відповісти
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08.07.2023 11:42 Відповісти
USA заявили що в разi вибуху на ЗАЕС будуть "знищенi Russian military leaders'':

https://www.c-span.org/video/?528936-1/senators-graham-blumenthal-news-conference-russian-nuclear-threats Senators Graham and Blumenthal News Conference on Russian Nuclear Threats | C-SPAN.org
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08.07.2023 11:47 Відповісти
погрози від двох сенаторів, ....?Будапештський папірець ,про гарантії безпеки для України і недоторканості її границь підписували президенти ...і..що з цього???
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08.07.2023 16:03 Відповісти
А гРоссі не бачить
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08.07.2023 11:44 Відповісти
Правда, але не вся.
МАГАТЕ не виявила ознак мінування в місцях, які їм дозволили оглянути.
А дозволили далеко не все.
05.07.2023 "...Експерти МАГАТЕ запросили додатковий доступ ...до дахів реакторних блоків № 3 і 4, а також доступ до частин турбінних залів і деяких частин системи охолодження на станції..."
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-171-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
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08.07.2023 16:02 Відповісти
Буданову нужно или крестик снять,или трусы надеть...
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08.07.2023 12:04 Відповісти
І "знов за рибу - гроші"... Фахівці вже висказались про те, що "другий Чорнобиль" на ЗАЕС неможливий технічно. Навіть, якщо підірвуть УСІ ШІСТЬ реакторів. Так, можлива локальна катастрофа, та й то - не факт, бо реактори знаходяться у гермооболонці (200 мм високолегованої сталі) та бетонному корпусі (1-1,2 метри бетону). І бетон не той, що у вас навкруги будинку відмостка зроблена, а "синій" - марки 1000-1200. Армований. Активна зона знаходиться на самому дні реакторної шахти (24 м). Поверх бетону встановлено технологічне обладнання. Якусь вірогідність має втрата води першого контуру (радіоактивної). Так, після підриву вона може витекти, випаруватися і десь впасти дощами. Але не вся в одному місці. Відпрацьоване паливо так само зберігається у бетонних контейнерах. Що можуть зробити ********? Можуть зруйнувати турбіни-генератори-інше обладнання і зробити АЕС непридатною до експлуатації. Наразі реактори зупинені. Їх, звісно, можуть запустити і розігріти. Аварійний наслідок - розплавлення активної зони (24 м вглиб шахти), витікання та випаровування води. Без води реактор глохне, бо ядерна реакція припиняється. І тут проти технології "не попреш".
Якось так.
Захід, зокрема американці, вже посміялися з волань про "всеєвропейську або всесвітню ядерну катастрофу" - залякування не пройшло. Але нас, чи то з якоюсь метою, чи то за інерцією, продовжують залякувати...
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08.07.2023 12:05 Відповісти
А щоб ми не кизділи за подорожчання усього що є , а бігли скупляли йод ( може кому і зеленка як знахідка😃) запасалися всяким непотрібом .
Це як Черновецький як був мером. Він як хотів щось "приватизувати"то підкидав ідеї то про безкоштовний проїзд , то "картку киянина " і поки всі гуртом кіпішували він під цей шумок робив своє діло . Там теж була молода команда якщо не помиляюс
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08.07.2023 13:22 Відповісти
Якщо росіяни просто привезуть ядерні заряди і підірвуть їх на енергоблоках ЗАЕС і будуть розповідати що то незупинені блоки самі підірвались, нам від цього легше не стане.
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08.07.2023 14:11 Відповісти
Та ні, вам, "американцям", буде гірше. Бо це буде використання ядерної зброї проти неядерної держави - доведеться реагувати.
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08.07.2023 19:38 Відповісти
Как же так, чучело Гросси сказало, что оно не обнаружило следов минирования?
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08.07.2023 12:42 Відповісти
Жаль я не карикатуарист, но рисунок как с важным лицом шествует Гросси по ЗАЭС, перед путем которого снимают мины, а позади снова устанавливают очень просто видится.
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08.07.2023 13:51 Відповісти
Може, Гроссі й опудало, але й буданов опудало ще більше!
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08.07.2023 14:15 Відповісти
Якщо навіть реактори не підірвуть,то станцію так *поламають*(там же є специ з Росатома),що відновити її буде неможливо,або дорожче нової.
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08.07.2023 14:32 Відповісти
 
 