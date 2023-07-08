Росія продовжує мінувати ЗАЕС та об’єкти на території станції, – ГУР. СХЕМА

Українська розвідка оприлюднила російську схему мінування ЗАЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Головне управління розвідки.

"Окупанти продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об’єктів на території станції. Наразі на територію ЗАЕС доставляються міни та вибухові речовини", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу.

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Здебільшого використовуються міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

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