Росія продовжує мінувати ЗАЕС та об’єкти на території станції, – ГУР. СХЕМА
Українська розвідка оприлюднила російську схему мінування ЗАЕС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Головне управління розвідки.
"Окупанти продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об’єктів на території станції. Наразі на територію ЗАЕС доставляються міни та вибухові речовини", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що в технічних приміщеннях та у машинних залах встановлені мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу.
Здебільшого використовуються міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.
Топ коментарі
+6 MrStepanovM
показати весь коментар08.07.2023 13:04 Відповісти Посилання
+5 Igor Lyashenko #554860
показати весь коментар08.07.2023 11:28 Відповісти Посилання
+5 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар08.07.2023 11:34 Відповісти Посилання
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https://www.c-span.org/video/?528936-1/senators-graham-blumenthal-news-conference-russian-nuclear-threats Senators Graham and Blumenthal News Conference on Russian Nuclear Threats | C-SPAN.org
МАГАТЕ не виявила ознак мінування в місцях, які їм дозволили оглянути.
А дозволили далеко не все.
05.07.2023 "...Експерти МАГАТЕ запросили додатковий доступ ...до дахів реакторних блоків № 3 і 4, а також доступ до частин турбінних залів і деяких частин системи охолодження на станції..."
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-171-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
Якось так.
Захід, зокрема американці, вже посміялися з волань про "всеєвропейську або всесвітню ядерну катастрофу" - залякування не пройшло. Але нас, чи то з якоюсь метою, чи то за інерцією, продовжують залякувати...
Це як Черновецький як був мером. Він як хотів щось "приватизувати"то підкидав ідеї то про безкоштовний проїзд , то "картку киянина " і поки всі гуртом кіпішували він під цей шумок робив своє діло . Там теж була молода команда якщо не помиляюс