Війська РФ ударили з РСЗВ по Лиману, щонайменше шестеро загиблих та 5 поранених, - ОВА (оновлено). ФОТОрепортаж

Щонайменше 6 людей загинули і 5 поранені внаслідок обстрілу російськими терористичними військами Лиману Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, близько 10 ранку росіяни завдали удару по місту з РСЗВ - поцілили у приватний сектор. Пошкоджено будинок і крамницю.

"На місці працює поліція. Парамедики надають необхідну медичну допомогу. Російські терористи продовжують бити по цивільному населенню Донеччини. Усі їхні злочини ретельно документуємо!", - зазначає Кириленко.

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За даними ДСНС, близько 10 ранку по місту вдарили з РСЗВ. На місці події рятувальники Лиманського гарнізону ліквідували пожежі приватного житлового будинку, прибудови до будівлі типографії та 3-х легкових автомобілів, які виникли внаслідок обстрілу. Вогнеборці працювали на трьох локаціях одночасно.

На місці обстрілу для обстеження території залучено піротехніків ДСНС.













