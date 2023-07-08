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Новини Війна
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Війська РФ ударили з РСЗВ по Лиману, щонайменше шестеро загиблих та 5 поранених, - ОВА (оновлено). ФОТОрепортаж

Щонайменше 6 людей загинули і 5 поранені внаслідок обстрілу російськими терористичними військами Лиману Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, близько 10 ранку росіяни завдали удару по місту з РСЗВ - поцілили у приватний сектор. Пошкоджено будинок і крамницю.

"На місці працює поліція. Парамедики надають необхідну медичну допомогу. Російські терористи продовжують бити по цивільному населенню Донеччини. Усі їхні злочини ретельно документуємо!", - зазначає Кириленко.

Також читайте: Ворог активізувався на Лимано-Куп’янському напрямку. За добу 21 атака, - Череватий

Війська РФ ударили з РСЗВ по Лиману, щонайменше шестеро загиблих та 5 поранених, - ОВА (оновлено) 01
Війська РФ ударили з РСЗВ по Лиману, щонайменше шестеро загиблих та 5 поранених, - ОВА (оновлено) 02
Війська РФ ударили з РСЗВ по Лиману, щонайменше шестеро загиблих та 5 поранених, - ОВА (оновлено) 03
Війська РФ ударили з РСЗВ по Лиману, щонайменше шестеро загиблих та 5 поранених, - ОВА (оновлено) 04
Війська РФ ударили з РСЗВ по Лиману, щонайменше шестеро загиблих та 5 поранених, - ОВА (оновлено) 05
Війська РФ ударили з РСЗВ по Лиману, щонайменше шестеро загиблих та 5 поранених, - ОВА (оновлено) 06

За даними ДСНС, близько 10 ранку по місту вдарили з РСЗВ. На місці події рятувальники Лиманського гарнізону ліквідували пожежі приватного житлового будинку, прибудови до будівлі типографії та 3-х легкових автомобілів, які виникли внаслідок обстрілу. Вогнеборці працювали на трьох локаціях одночасно.

На місці обстрілу для обстеження території залучено піротехніків ДСНС.

Війська РФ ударили з РСЗВ по Лиману, щонайменше шестеро загиблих та 5 поранених, - ОВА (оновлено) 07
Війська РФ ударили з РСЗВ по Лиману, щонайменше шестеро загиблих та 5 поранених, - ОВА (оновлено) 08
Війська РФ ударили з РСЗВ по Лиману, щонайменше шестеро загиблих та 5 поранених, - ОВА (оновлено) 09
Війська РФ ударили з РСЗВ по Лиману, щонайменше шестеро загиблих та 5 поранених, - ОВА (оновлено) 10
Війська РФ ударили з РСЗВ по Лиману, щонайменше шестеро загиблих та 5 поранених, - ОВА (оновлено) 11
Війська РФ ударили з РСЗВ по Лиману, щонайменше шестеро загиблих та 5 поранених, - ОВА (оновлено) 12
Війська РФ ударили з РСЗВ по Лиману, щонайменше шестеро загиблих та 5 поранених, - ОВА (оновлено) 13

Автор: 

обстріл (29262) жертви (1817) Донецька область (8825) Лиман (232)


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Топ коментарі
+25
тварюки ***
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08.07.2023 11:32 Відповісти
+23
Мокшанські нелюди, щоб ви поздихали скоріше
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08.07.2023 11:36 Відповісти
+21
Ти з iнтернетика вилазь частiше.

Може взнаеш що людям банально нiкуди пiти. Може взнаеш що влада вже поклала на переселенцiв болта, мicця де можна хоч якось жити вже зайнятi, а на платнi квартири нема грошей, як нема i роботи де цi грошi можна заробити.

Чи ти пропонуеш жити в полi в наметi ?
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08.07.2023 11:43 Відповісти
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тварюки ***
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08.07.2023 11:32 Відповісти
Да -- ***** -- оце життя -- рашистська рулетка .
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08.07.2023 11:33 Відповісти
Мокшанські нелюди, щоб ви поздихали скоріше
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08.07.2023 11:36 Відповісти
Прифронтова зона... чого вони там сидять?, то безвідповідальність, надія на авось, чи щось інше? чи все в кучі?
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08.07.2023 11:37 Відповісти
Ти з iнтернетика вилазь частiше.

Може взнаеш що людям банально нiкуди пiти. Може взнаеш що влада вже поклала на переселенцiв болта, мicця де можна хоч якось жити вже зайнятi, а на платнi квартири нема грошей, як нема i роботи де цi грошi можна заробити.

Чи ти пропонуеш жити в полi в наметi ?
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08.07.2023 11:43 Відповісти
Именно поэтому дэржава ВСЕМ переселенцам платит по 2000 гривен, на которые они могут себе ни в чём не отказывать? Они же все вывешивают триколоры?
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08.07.2023 12:02 Відповісти
Это не в тот райцентр, где судья-сепарша говорила про убитых граждан Украины, как про сопутствующие потери?
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08.07.2023 12:09 Відповісти
В автобус и обратно на Донбасс, откуда привезли
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08.07.2023 12:13 Відповісти
I шо ? Якщо вони щось порушили - ними мають займатися вiдповiднi органи. Ти що з середньовiччя втiк ? В нас тут персональна вiдповiдальнicть, а не кругова порука.

У держави е обов'язок, i окремо хочу нагадати, що всупереч твому аргументу який аж проситься наружу про "это рюзкие даунбасята" - права в Украiнi рiвнi у всiх, i громадян, i нi, незалежно вiд раси, полiтичних переконань iтд.

Тобто вiдповiдаючи на твое питання яке повинно бути вiдношення - таке саме як й до повноцiнних громадян Украiни. Або вiдмiняй Конституцiю та чемодан-вокзал-Расея, це вони там живуть поза законом, будеш як серед своiх.
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08.07.2023 12:14 Відповісти
А чого ж в інтернеті про таке не писали?! Зараз всі, хто має бажання, викладають любу інформацію , миттєво при тому. Може, "ви" на заборі прочитали?
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08.07.2023 12:39 Відповісти
Це не зовсім так.Усім надають житло тимчасове,виплачують допомогу.Не бачила переселенців простонеба.Не мед,безумовно,але питання вирішується
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08.07.2023 12:03 Відповісти
Допомогу ? 2К грн - це допомога ?
Якщо ви не в курсi, то виносячи маленький пакетик з АТБ з мiнiмумом необхiдного на днi три-чотири - 500 грн. Сранi кросiвки коштують 800.

Це не допомога, це подачка.
Щодо тимчасового житла - так, бачив на власнi очi, барак у школi. Можливо виборка в мене маленька, кажу лише про свiй Миколаiв.
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08.07.2023 12:21 Відповісти
Приїжджайте до Дніпра.Взуємо,одягнемо,нагодуємо і з житлом допоможемо.Так.Взуття не нове,але чисте,ціле і гарне.Одяг також.А де ви бачили в школах бараки?
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08.07.2023 12:48 Відповісти
https://novosti-n.org/ua/news/Bez-vody-ta-tualetu-z-nochivleyu-na-pidlozi-yak-u-Mykolayevi-zhyvut-pereselenczi-249460 https://novosti-n.org/ua/news/Bez-vody-ta-tualetu-z-nochivleyu-na-pidlozi-yak-u-Mykolayevi-zhyvut-pereselenczi-249460



Повідомляється, що до пункту тимчасового розселення відвідала регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Миколаївській області Юлія Хмельницька.

У приміщенні дитсадка перебувають майже 80 громадян, які залишили населені пункти, розташовані в зоні бойових дій. При цьому керівником закладу, який за усною вказівкою управління освіти Миколаївської міської ради виконує обов'язки щодо облаштування місця перебування людей, не було надано жодних розпорядчих документів щодо організації в установі евакуаційного пункту.
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08.07.2023 14:05 Відповісти
Це рік тому...
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08.07.2023 14:42 Відповісти
О, ви ще не бачили що там зараз коiться

Доречi як вам секс за ночлежку, ммм ? Коли мама роздвигае це саме, тому що в дядi на квартирi iй з сином хоч якась комнатка з туалетом е.

Ви Свiтланко, навiть не уявляете ЩО тут коiться мiсцями. I cаме присутнicть такого бардака каже про iмпотенцiю влади, а не присутнiсть виключень iм. Фiлатова.
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08.07.2023 14:58 Відповісти
працювати й заробляти, не пробували? вакансій море... чи тільки скиглити й вимагати? якщо такий гордий, відмовся від тієї "подачки". хрюканину про бараки в школах вперше чую, наснилось?? чи аби щось, та брехати?
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08.07.2023 13:16 Відповісти
Це така украiнська риса - переходити на особистостi ?
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08.07.2023 13:33 Відповісти
кому потрібна твоя "особистість"? де ти бачив ссилку на неї, чи її образу????
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08.07.2023 13:47 Відповісти
Вибач, не цiкаво дискутувати з бандерлогами.
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08.07.2023 13:54 Відповісти
ти совок, з краснопузими вкрапленнями? може тебе піснею - "батько наш Бандера... " потролити?
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08.07.2023 14:14 Відповісти
До чого тут Бандера до бандерлогiв? Ти що, жертва ЗНО?

https://en.wikipedia.org/wiki/Bandar-log Йди читай i не позорся неосвiченicтю, зумер. Тобi до совкiв як до луни рачки.
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08.07.2023 14:24 Відповісти
звісно, луна дуже швидка й тобі її не догнати... ні рачки, ні пердячки, зато залишаєшся совкодрочером... дрочи дальші.
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08.07.2023 14:30 Відповісти
Кiплiнг - це англiйський письменник.
Але ти вже злився, з чим тебе i поздоровляю, неук
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08.07.2023 14:59 Відповісти
звісно.., цегла, це випалена глина , та глина, загуртувалась, стала міцною, в твоїй макітрі наоборот, все вигоріло, пустота.
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08.07.2023 15:37 Відповісти
Доречi, тiльки що прочитав на ворожих паблiках, РФiя постраждалим вiд повенi з ГЕС вже виплачуе, по 100к на рило, це десь 40к грн. Типова сiм'я отримуе ~120к грн. Вже отримуе, тобто це навiть не плани.

Порiвняемо з нашими 5к за аналогiчне ?

А тепер спитайте, чому украiнська влада так ненавидить своiх постраждалих громадян ?
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08.07.2023 15:41 Відповісти
Ти бачив ті намети в полі ? А що малосімейка в гуртожитку і робота слюсаря, водія чи зборщиці на конвеєрі їм не підходить. Їм не підходить середовище, незвично тримати себе в руках, хоча б робити вигляд що поважаєш місцеві звичаї, вимовити кілька фраз державною мовою
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08.07.2023 12:06 Відповісти
Хтозна. Ти адвокат, ось можемо i спробувати. Я тобi дам, ну не знаю, шматок металу, а ти менi з нього зробиш автомобiльне крило. Ось i побачимо чи можлива трансформацiя з адвоката на слюсаря за пару днiв.

Я був на iх мicцi. Ми пiвроку жили в Миколаевi, куди кожну нiч прилiтало 5-10 С-300, i подекуди вдень касетники вбивали людей. Тому я можу тобi сказати, що це дiйсно складний вибiр - залишити небезпечний але iснуючий "тил" i пiти цiлком в невiдомiсть.
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08.07.2023 12:25 Відповісти
Це де пропонують малосійки, мені просто цікаво? Я зараж у гуртожитку сплачую 2 тисячі за ліжко, не кімнату і скоро будуть висиляти до іншого гуртожитку де навіть душових немає. Бо цей гуртожиток віддали в аренду для інших переселенців і будуть робити ремонт.
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08.07.2023 14:07 Відповісти
інфа про кацап-триколор очі муляла??? чи не вписувалась в скульож про малу допомогу від держави???
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08.07.2023 13:18 Відповісти
Совсем не так, Лиман осенью освободили,и там люди уже налаживали мирную жизнь, несмотря на то что до линии фронта примерно 30 км.
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08.07.2023 13:29 Відповісти
30 км, це зона війни... знаю особисто переселенку з Лиману, приїхала(хоч мала там велике господарство, яке кацапи зжерли), працює, обезпечує сім,ю, не скиглить про донати, посміхається людям, люди їй - чудова україночка, вертатись не поспішає...
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08.07.2023 13:52 Відповісти
І що "озабоченние" касетниками тепер скажуть ? Старий пердун з ООН, загодовані грантожери з AI та інших ************** структур більше переживають за інтервентів свинособак чим за мирняк
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08.07.2023 11:58 Відповісти
Хто iх питатиме ))
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08.07.2023 12:27 Відповісти
Ну дивлячись на це вже 1,5 роки , нам ті касетні ********** повинні надати вже давно , щоб цю мразь утилізовувати у промислових обсягах , без зайвої оглядки на гуманнисть)
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08.07.2023 12:39 Відповісти
Несколько лет подряд ездили в Лиман на Голубые озера, снимали коттедж, так хозяин базы общался исключительно на мове, а везде висела патриотическая атрибутика.
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08.07.2023 13:43 Відповісти
Значит хозяин базы был неместный, приезжий, сто процентов.
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08.07.2023 15:17 Відповісти
Говорил, шо беженец с Даунецка.
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08.07.2023 16:35 Відповісти
Аха, из шахты убежал и прикупил базу отдыха, на вырученные от продажи копанки деньги.
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08.07.2023 17:47 Відповісти
Кому, чеченам с оружием продал?
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08.07.2023 18:52 Відповісти
Бидон ёпрст - Где Ленд Лиз для Украины (за который проголосовал Конгрес США) ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
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08.07.2023 13:36 Відповісти
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08.07.2023 13:38 Відповісти
По автовокзалу стріляли.
Вони за планом нищать українців.
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08.07.2023 14:06 Відповісти
Если бы они попадали куда хотели попасть,то было бы хоть что понятно.На одном из фото автомагазин,который находится на ул.Независимости в 200 метрах от пенсионного.А от автомагазина до автовокзала километра полтора по прямой.Кацапы лупили тупо по городу,куда попадет-туда и будет.
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08.07.2023 15:18 Відповісти
А всякая сволочь гавкает что бы Украине не давали кассетные боеприпасы. Мрази конченые.
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08.07.2023 19:15 Відповісти
 
 