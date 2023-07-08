Війська РФ ударили з РСЗВ по Лиману, щонайменше шестеро загиблих та 5 поранених, - ОВА (оновлено). ФОТОрепортаж
Щонайменше 6 людей загинули і 5 поранені внаслідок обстрілу російськими терористичними військами Лиману Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, близько 10 ранку росіяни завдали удару по місту з РСЗВ - поцілили у приватний сектор. Пошкоджено будинок і крамницю.
"На місці працює поліція. Парамедики надають необхідну медичну допомогу. Російські терористи продовжують бити по цивільному населенню Донеччини. Усі їхні злочини ретельно документуємо!", - зазначає Кириленко.
За даними ДСНС, близько 10 ранку по місту вдарили з РСЗВ. На місці події рятувальники Лиманського гарнізону ліквідували пожежі приватного житлового будинку, прибудови до будівлі типографії та 3-х легкових автомобілів, які виникли внаслідок обстрілу. Вогнеборці працювали на трьох локаціях одночасно.
На місці обстрілу для обстеження території залучено піротехніків ДСНС.
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Може взнаеш що людям банально нiкуди пiти. Може взнаеш що влада вже поклала на переселенцiв болта, мicця де можна хоч якось жити вже зайнятi, а на платнi квартири нема грошей, як нема i роботи де цi грошi можна заробити.
Чи ти пропонуеш жити в полi в наметi ?
У держави е обов'язок, i окремо хочу нагадати, що всупереч твому аргументу який аж проситься наружу про "это рюзкие даунбасята" - права в Украiнi рiвнi у всiх, i громадян, i нi, незалежно вiд раси, полiтичних переконань iтд.
Тобто вiдповiдаючи на твое питання яке повинно бути вiдношення - таке саме як й до повноцiнних громадян Украiни. Або вiдмiняй Конституцiю та чемодан-вокзал-Расея, це вони там живуть поза законом, будеш як серед своiх.
Якщо ви не в курсi, то виносячи маленький пакетик з АТБ з мiнiмумом необхiдного на днi три-чотири - 500 грн. Сранi кросiвки коштують 800.
Це не допомога, це подачка.
Щодо тимчасового житла - так, бачив на власнi очi, барак у школi. Можливо виборка в мене маленька, кажу лише про свiй Миколаiв.
Повідомляється, що до пункту тимчасового розселення відвідала регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Миколаївській області Юлія Хмельницька.
У приміщенні дитсадка перебувають майже 80 громадян, які залишили населені пункти, розташовані в зоні бойових дій. При цьому керівником закладу, який за усною вказівкою управління освіти Миколаївської міської ради виконує обов'язки щодо облаштування місця перебування людей, не було надано жодних розпорядчих документів щодо організації в установі евакуаційного пункту.
Доречi як вам секс за ночлежку, ммм ? Коли мама роздвигае це саме, тому що в дядi на квартирi iй з сином хоч якась комнатка з туалетом е.
Ви Свiтланко, навiть не уявляете ЩО тут коiться мiсцями. I cаме присутнicть такого бардака каже про iмпотенцiю влади, а не присутнiсть виключень iм. Фiлатова.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bandar-log Йди читай i не позорся неосвiченicтю, зумер. Тобi до совкiв як до луни рачки.
Але ти вже злився, з чим тебе i поздоровляю, неук
Порiвняемо з нашими 5к за аналогiчне ?
А тепер спитайте, чому украiнська влада так ненавидить своiх постраждалих громадян ?
Я був на iх мicцi. Ми пiвроку жили в Миколаевi, куди кожну нiч прилiтало 5-10 С-300, i подекуди вдень касетники вбивали людей. Тому я можу тобi сказати, що це дiйсно складний вибiр - залишити небезпечний але iснуючий "тил" i пiти цiлком в невiдомiсть.
Вони за планом нищать українців.