2 042 15

США і Росія не проводили таємних переговорів про завершення війни в Україні, - Білий дім

джейк,салліван

У Білому домі не підтвердили інформацію про те, що нібито США і Росія проводили "таємні переговори" щодо врегулювання війни в Україні.

Про це заявив на брифінгу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.

Один із журналістів запитав Саллівана про переговори, які офіційні особи США нібито проводили з представниками РФ.

"Я вдячний вам за це запитання, оскільки в цих публікаціях йшлося про те, чого насправді не було", - відповів Салліван.

Читайте: Після візиту Сі Цзіньпіна до Путіна я сказав йому: будьте обережні, - Байден

При цьому раніше в Білому домі заявляли, що знали про неофіційні контакти колишніх офіційних осіб США з представниками Росії, близькими до Кремля. Однак наголошувалося, що експосадовців не заохочували до цих дій.

Напередодні телеканал NBC News, посилаючись на власні джерела, заявив, що у квітні 2023 року група колишніх високопосадовців американської влади провела неформальну зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Ці перемовини нібито хотіли "закласти основу для потенційних переговорів про припинення війни в Україні".

Також читайте: НАТО терміново потрібна нова концепція стримування Росії, стара привела до війни в Україні, - GLOBSEC

Автор: 

+5
08.07.2023 12:04 Відповісти
+3
08.07.2023 12:10 Відповісти
+3
08.07.2023 12:38 Відповісти
Офіційно - ні!
Але на цих переговорах були неприйнятні вимоги...
Пуйло кинув виклик США та їх союзникам...
Мормонам та Євреям...
Геям та лесбіянкам...
Тож скільки ж йому жити в комі?
08.07.2023 11:46 Відповісти
Ага , та ракета у Польщі була з Україньских ППО
08.07.2023 12:04 Відповісти
В обох країнах ще є невипробувані в реальних боях засоби військової техніки та ***********. Тобто, умовно, війна зможе закінчитись тільки після закінчення польових випробувань та корекції усіх новостворених озброєнь. А так як наша країна в цьому задіяна тільки в якості активного статиста, то і впливу на строки немає ніякого.
08.07.2023 12:05 Відповісти
Особливо Саліван, якого в Білом домі вважають пророрійським.
08.07.2023 12:10 Відповісти
Шановні комментатори, ви ж не дивитесь Зе-марафон, то звідкіль у вас така ненависть до США? А може ви боти?
08.07.2023 12:38 Відповісти
Ото США і Росія коли зустрічаються у них нема неяких їнших тем для переговорів як Україна. Навіть коли США купували Аляску, вони і в той час більше години говорили не про ціну, не про насліддки Кримської війни, а про майбутнє України.
08.07.2023 13:00 Відповісти
Тайные переговоры могут вести только ротенберги с чубайсом.
08.07.2023 13:28 Відповісти
Я так і уявляю ті перемовини.
США: ми продовжимо підтримку України, тому закликаємо вас забратися за порєбрік.
кацапи: росія переможе! діди ваєвалі! можем павтаріть! смерть англосаксам!
США: як хочете.
08.07.2023 13:30 Відповісти
 
 