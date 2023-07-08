США і Росія не проводили таємних переговорів про завершення війни в Україні, - Білий дім

У Білому домі не підтвердили інформацію про те, що нібито США і Росія проводили "таємні переговори" щодо врегулювання війни в Україні.

Про це заявив на брифінгу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.

Один із журналістів запитав Саллівана про переговори, які офіційні особи США нібито проводили з представниками РФ.

"Я вдячний вам за це запитання, оскільки в цих публікаціях йшлося про те, чого насправді не було", - відповів Салліван.

При цьому раніше в Білому домі заявляли, що знали про неофіційні контакти колишніх офіційних осіб США з представниками Росії, близькими до Кремля. Однак наголошувалося, що експосадовців не заохочували до цих дій.

Напередодні телеканал NBC News, посилаючись на власні джерела, заявив, що у квітні 2023 року група колишніх високопосадовців американської влади провела неформальну зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Ці перемовини нібито хотіли "закласти основу для потенційних переговорів про припинення війни в Україні".

