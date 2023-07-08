Питання Путіна вирішено. Але наївно думати, що замість нього прийдуть демократи, - Лінкявічюс

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс вважає наївною думку про те, що після диктатора Володимира Путіна до влади в Росії прийдуть демократи.

Про це він сказав в інтерв’ю Ліга.нет, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Путін "уже надто зайшов у глухий кут".

"Йому зараз треба думати, як взагалі вижити. За риторикою, може, ще залишилися якісь амбіції, але практично вони вже не можуть нічого такого зробити", - сказав Лінкявічюс.

Він зазначив, що "питання перспектив самого Путіна вже вирішено".

"Просто наївно думати, що замість нього можуть прийти якісь демократи. У найближчому майбутньому цього не буде. Але, можливо, прийдуть ті, хто реальніше сприйматиме дійсність", - заявив дипломат.

Політик вважає, що Росія не може відновити імперію, а Путін намагався це зробити, але увійде до історії як злочинець.

"Нам треба все одно думати про майбутнє. Поки що Росія - така непрогнозована держава, ми повинні створювати саме гарантії безпеки, а не якусь їхню імітацію", - резюмував він.