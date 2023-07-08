Питання Путіна вирішено. Але наївно думати, що замість нього прийдуть демократи, - Лінкявічюс
Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс вважає наївною думку про те, що після диктатора Володимира Путіна до влади в Росії прийдуть демократи.
Про це він сказав в інтерв’ю Ліга.нет, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, Путін "уже надто зайшов у глухий кут".
"Йому зараз треба думати, як взагалі вижити. За риторикою, може, ще залишилися якісь амбіції, але практично вони вже не можуть нічого такого зробити", - сказав Лінкявічюс.
Він зазначив, що "питання перспектив самого Путіна вже вирішено".
"Просто наївно думати, що замість нього можуть прийти якісь демократи. У найближчому майбутньому цього не буде. Але, можливо, прийдуть ті, хто реальніше сприйматиме дійсність", - заявив дипломат.
Політик вважає, що Росія не може відновити імперію, а Путін намагався це зробити, але увійде до історії як злочинець.
"Нам треба все одно думати про майбутнє. Поки що Росія - така непрогнозована держава, ми повинні створювати саме гарантії безпеки, а не якусь їхню імітацію", - резюмував він.
Молода мати спитала мудреця:
- Моєму немовляті вже три тижні. Коли я повинна починати займатися його вихованням?
Мудрець відповів:
- Ти спізнилася на три тижні
За аналогією з цим.
Маючи в найближчих сусідах росію Україна спізнилася озброюватись рівно на 32 роки.
В Україні як не намагалися в усьому цьому розібратися, так і не намагаються це робити і зараз. Твоя позиція ближче до позиції ЗЕ, ніж до моєї.
У 2007-2010 роках - голова правління Нафтогазу. Саме він в 2009 році підписав скандальні контракти з "Газпромом". До роботи в Нафтогазі протягом двох років очолював Дніпровський меткомбінат, що належить ІСД..."
А потім були вибори 2010 року, де в 2-му турі були двоє негідників. Головні винуватці цього не народ, а система, яку створили і підтримували політики. В тому числі ющенко і тимошенко нічого не зробили для її демонтажу. Бо вони самі учасники цієї системи, хоча й прикидалися демократами.
Цитую вдруге: "... Олег Дубина в "нульових" керував Криворіжсталлю. Після - працював віце-прем'єром в урядах Віктора Ющенка і Анатолія Кінаха, був радником президента Леоніда Кумчи, а в 2004 році обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО.
Але який, Турчинов, яка Тимошенко, коли під контрактами з "Газпромом" стоїть підпис Дубини, керівника "Нафтогазу".
А ще пам'ятаю, там мелькало ще одне цікаве прізвище - Фірташ. І "Росукренерго". Це той Фірташ, який в якості хабаря доставив тещу Ющенка на його інавгурацію чартерним рейсом. За свої кошти. Цікаво а яка його доля нині?
А зараз - ще гірше, бо в часи Кучми, Ющенко і Януковича працювали ще залишки старої радянської системи, ковбаса робилася з м'яса, згущене молоко - з молока, а шоколадки Рошен були по 100 гр, а не 90 чи 75.
ПрикВО, так, був чи то найпотужнішим, чи то одним із них. КОВО допоміжний, ОдВО - другорядний за значенням, сухопутне крило Чорноморського флоту.
Найпотужніші округи були на сході - ОДВО та ЗабВО
Тiльки у московськiй обл - 13 млн.
Так що бидла в них багато, це правда.
І ні ООН, ні НАТО ніяк не змогли завадити здійснити Путіну своє вторгнення.
А якби Путін захопив Україну, то в Росії і Європі його б назвали не злочинцем, а великим полководцем, а Лорак би і далі співала "Победителей не судять..."
Сили нам, наснаги та терпіння. Зціплюємо зуби та боронимо країну далі.
Слава ЗСУ, слава Україні!
Во всем
Особенная российская армия насилует,пытает
Тырит все
Особенные русские жены
Просят мужей насиловать украинок
Особенный русский омбудсмен по правам детей
Крадет украинских детей
А особенный русский демократ
Говорит - КРЫМ НЕ БУТЕРБРОД
Вот такая она - особенная россия