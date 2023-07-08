УКР
Питання Путіна вирішено. Але наївно думати, що замість нього прийдуть демократи, - Лінкявічюс

лінкявічюс

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс вважає наївною думку про те, що після диктатора Володимира Путіна до влади в Росії прийдуть демократи.

Про це він сказав в інтерв’ю Ліга.нет, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Путін "уже надто зайшов у глухий кут".

"Йому зараз треба думати, як взагалі вижити. За риторикою, може, ще залишилися якісь амбіції, але практично вони вже не можуть нічого такого зробити", - сказав Лінкявічюс.

Читайте: Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування "Вагнера": там же кримінальні питання, - Лінкявічюс

Він зазначив, що "питання перспектив самого Путіна вже вирішено".

"Просто наївно думати, що замість нього можуть прийти якісь демократи. У найближчому майбутньому цього не буде. Але, можливо, прийдуть ті, хто реальніше сприйматиме дійсність", - заявив дипломат.

Політик вважає, що Росія не може відновити імперію, а Путін намагався це зробити, але увійде до історії як злочинець.

Також читайте: Союзники бояться розпаду Росії. Коли розвалювався Радянський Союз, то були рівно ті самі питання. Але жодної катастрофи не сталося, - Лінкявічюс

"Нам треба все одно думати про майбутнє. Поки що Росія - така непрогнозована держава, ми повинні створювати саме гарантії безпеки, а не якусь їхню імітацію", - резюмував він.

прогноз (1411) путін володимир (24825) росія (67841) Лінкявічюс Лінас (182)
Китайська притча:
Молода мати спитала мудреця:
- Моєму немовляті вже три тижні. Коли я повинна починати займатися його вихованням?
Мудрець відповів:
- Ти спізнилася на три тижні
За аналогією з цим.
Маючи в найближчих сусідах росію Україна спізнилася озброюватись рівно на 32 роки.
08.07.2023 11:52 Відповісти
Потрібно зробити все щоб не було куди приходити замість путіна, росія має перестати існувати в ******** кордонах, а має бути поділена на кілька окремих територій під зовнішнім управлінням.
08.07.2023 11:45 Відповісти
Якщо їх примусово поділити на 20 шишко-бананових республік, то потім місцеві князьки, відчувши запах нововкрадених у аборигенів грошей, ніколи не захочуть ніяких спільних держав з централізованою відправкою коштів до умовної Москви.
08.07.2023 11:52 Відповісти
Коротше -- треба озброюватись.
08.07.2023 11:45 Відповісти
08.07.2023 11:52 Відповісти
Бо забули історію окупації московитами нашої держави.
08.07.2023 12:10 Відповісти
Озброєння? Турчинов за вказівкою Ю. Тимошенко підробив листа Кабміну і були українською стороною підписані такі газові контракти, що Україна швидко стала банкрутом. Тоді Путін трохи не захопив Україну без будь-якого вторгнення. Завадив цьому тод другий Майдан.
08.07.2023 12:14 Відповісти
Тобі залишилось лише це документально довести. Інакше будеш звичайним звєздаболом. Як рядове брехливе кацапидло.
08.07.2023 12:28 Відповісти
А в тебе є документ про вступ України до ЄС і НАТО, чи збираєшся знову в московське рабство згідно "документів", що "підписав" Богдан Хмельницький?
08.07.2023 15:56 Відповісти
Про газові угоди - стільки ж правдивої інформації, як і про угоди Богдана Хмельницького. Ти маєш висувати претензії до всенародно підтриманих Ющенко, Тимошенко і Хмельницького, а не до мене. Я написав, що це - лажа, і це є правдою. Бо такий рівень укладання українською владою серйозних угод. Все - лажа.
08.07.2023 16:54 Відповісти
З великим задоволенням зараз читаю книгу Петра Кралюка про Богдана Хмельницького і порівнюю ті події із сьогоденням. Той розворот коштував Україні половину населення, а Московія через деякий час суттєво потіснила Річ Посполиту і Османську імперію.
В Україні як не намагалися в усьому цьому розібратися, так і не намагаються це робити і зараз. Твоя позиція ближче до позиції ЗЕ, ніж до моєї.
08.07.2023 17:15 Відповісти
А сама Жуля не взмозі була підробити листа? Їй цілий Турчинов (голова СБУ тоді?) був потрібен?
08.07.2023 12:30 Відповісти
Цікаве ще й те, що підписував контракт не Турчинов, не Тимошенко, а тодішній голова Нафтогазу Дубина. Який зараз в команді "слуг". А вам й далі макаронну продукцію на вуха справно вішають.
08.07.2023 14:08 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/news/2019/06/2/648374/ Екс-голова "Нафтогазу" виявився співвласником готелю Hyatt в Києві
08.07.2023 14:10 Відповісти
Цитата: "... Олег Дубина в "нульових" керував Криворіжсталлю. Після - працював віце-прем'єром в урядах Віктора Ющенка і Анатолія Кінаха, був радником президента Леоніда Кумчи, а в 2004 році обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО.

У 2007-2010 роках - голова правління Нафтогазу. Саме він в 2009 році підписав скандальні контракти з "Газпромом". До роботи в Нафтогазі протягом двох років очолював Дніпровський меткомбінат, що належить ІСД..."
08.07.2023 14:16 Відповісти
На рахунок газових контрактів кажете правильно. Вони сильно вдарили по країні. Але ж для обкрадання бюджету олігархами й підолігархниками, при всіх президентах, все ж грошей вистачало. Ото б ті гроші, в тому числі, на зброю.

А потім були вибори 2010 року, де в 2-му турі були двоє негідників. Головні винуватці цього не народ, а система, яку створили і підтримували політики. В тому числі ющенко і тимошенко нічого не зробили для її демонтажу. Бо вони самі учасники цієї системи, хоча й прикидалися демократами.
08.07.2023 13:59 Відповісти
Як чудово висять макаронні вироби на вухах!

Цитую вдруге: "... Олег Дубина в "нульових" керував Криворіжсталлю. Після - працював віце-прем'єром в урядах Віктора Ющенка і Анатолія Кінаха, був радником президента Леоніда Кумчи, а в 2004 році обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО.

У 2007-2010 роках - голова правління Нафтогазу. Саме він в 2009 році підписав скандальні контракти з "Газпромом". До роботи в Нафтогазі протягом двох років очолював Дніпровський меткомбінат, що належить ІСД..."
08.07.2023 14:20 Відповісти
Це - не макаронні вироби. Це - українська влада. І народ чомусь в Україні голосує саме за таких. Було інакше, в України була б зовсім інша історія.
08.07.2023 15:31 Відповісти
Стосовно нашої череди президентів сперечатись не буду. Всі вони з однієї корупційно-олігархічної мафії. Лише з різних її кланів. Починаючи з Кравчука, і понині.

Але який, Турчинов, яка Тимошенко, коли під контрактами з "Газпромом" стоїть підпис Дубини, керівника "Нафтогазу".

А ще пам'ятаю, там мелькало ще одне цікаве прізвище - Фірташ. І "Росукренерго". Це той Фірташ, який в якості хабаря доставив тещу Ющенка на його інавгурацію чартерним рейсом. За свої кошти. Цікаво а яка його доля нині?
08.07.2023 15:46 Відповісти
А як 300 років велика Україна могла сидіти під владою маленької Литви? Бо порядку в литовців було більше, а не така фігня, як з Ющенко, Тимошенко і Януковичем.
А зараз - ще гірше, бо в часи Кучми, Ющенко і Януковича працювали ще залишки старої радянської системи, ковбаса робилася з м'яса, згущене молоко - з молока, а шоколадки Рошен були по 100 гр, а не 90 чи 75.
08.07.2023 16:24 Відповісти
Є таке прислів'я: кожен народ достоєн того уряду, який він обирає. По словам Бекешкіної, на останніх виборах, якби не обрали ЗЕ, то обрали би Тимошенко. Це був би точно ГАПЕЦЬ.
08.07.2023 15:40 Відповісти
Порошенко би не обрали. В інших народів їх Порошенко в подібній ситуації завжди програвав якомусь популісту. Так було завжди. Тільки у римлян на зміну Сципіону Африканському прийшов Картон Старший, а в Україні обрали ЗЕ. Історії України і Риму суттєво відрізняються.
08.07.2023 17:03 Відповісти
Зате встигали розброюватись.
08.07.2023 13:44 Відповісти
Україні перш за все ці 32 роки НЕ ТРЕБА БУЛО РОЗЗБРОЮВАТИСЯ! Під час розпаду СРСР в Україні знаходилися ТРИ найпотужніших в совєтській армії військових округи із загальною кількістю близько мільйона солдатів (з відповідним озброєнням). На додачу в Україну було вивезено і тут складовано (щоб не везти далі) важке озброєння груп совєтських військ у країнах Варшавського договору, якого б вистачило, щоб озброїти ще, як мінімум, один мільйон. І куди все це поділося? Питання риторичне! А ще можна згадати, здається, ЧОТИРИ підриви великих артилерійських склади, які за чверть століття не удосужилися розосередити та організувати їх належну охорону...
08.07.2023 14:10 Відповісти
На території України було три військові округи - ПрикВО, КОВО та ОдВО.
ПрикВО, так, був чи то найпотужнішим, чи то одним із них. КОВО допоміжний, ОдВО - другорядний за значенням, сухопутне крило Чорноморського флоту.
Найпотужніші округи були на сході - ОДВО та ЗабВО
08.07.2023 14:28 Відповісти
На 9 місяців і 3 тижні ти запізнилася, -він сказав.
08.07.2023 14:18 Відповісти
Потрібно зробити все щоб не було куди приходити замість путіна, росія має перестати існувати в ******** кордонах, а має бути поділена на кілька окремих територій під зовнішнім управлінням.
08.07.2023 11:45 Відповісти
Там сто сорок мільйонів таких самих ******.
08.07.2023 11:47 Відповісти
Якщо їх примусово поділити на 20 шишко-бананових республік, то потім місцеві князьки, відчувши запах нововкрадених у аборигенів грошей, ніколи не захочуть ніяких спільних держав з централізованою відправкою коштів до умовної Москви.
08.07.2023 11:52 Відповісти
Це єдиний прийнятний для України варіант.
08.07.2023 12:08 Відповісти
Америка такого не допустить, вони бояться що ЯЗ попаде в руки неадекватів. Хоча типу зараз вона в адекватних руках. І дивно те що не розглядається варіант вилучення ЯЗ. Так як зробили в свій час з Україною.
08.07.2023 12:19 Відповісти
Можливо, кацапстан все ще розглядається як територія війни цивілізованого світу проти Китаю. Бо це доволі масивний теріторіально та з людським ресурсом кусок землі. Тому завдання Заходу було, та і буде ставити Москву на протилежний бік від Пекіну. Це не вдається, але можливо.
08.07.2023 12:25 Відповісти
США цьому не дозволить статися, бо потрiбна протидiя Китаю.
08.07.2023 13:56 Відповісти
Не малюйте нам тут апокаліпсис. Захід сам виростив/викохав пуйлівський фашизм з сов'єцького союзу, Захід повинен і вбити його саме зараз, бо їхній "експеримент" перетворення тоталітарного режиму ссср у демократичну країну під назвою т.з. росія провалився! А увесь цей "експеримент" пішов від сцикливості яо ссср та жадоби до наддешевих сировинних ресурсів.
08.07.2023 12:25 Відповісти
І де ви собі придумали у моєму дописі апокаліпсис?
08.07.2023 19:40 Відповісти
...менше 80 млн, а не 140, харе піздєть
08.07.2023 12:31 Відповісти
147 млн.
Тiльки у московськiй обл - 13 млн.
Так що бидла в них багато, це правда.
08.07.2023 13:58 Відповісти
там завжди буде цар та раби..це вже не викоріниш..достатньо глянути на вікову історію...навіть після "народних смут" все одно до влади приходить цар і не важливо ,як його записаний статус чи генсек чи президент
08.07.2023 11:48 Відповісти
Висновок? Правильно, рф має зникнути з мапи світу.
08.07.2023 12:02 Відповісти
А десь через 50-100 років в Європі з'явиться новий Путін. І не в маленькій країні, як Литва. У 1939-му Франція, Великобританія та СРСР дивились, чи захопить Гітлер Польщу. Сталін, не зважаючи на свій пакт з Гітлером, чекав два тижні. А в наш час західні партнери України цілий місяць дивились, чи захопить Путін Україну, а вже потім суттєво збільшили кількість надання Україні озброєнь.
І ні ООН, ні НАТО ніяк не змогли завадити здійснити Путіну своє вторгнення.
А якби Путін захопив Україну, то в Росії і Європі його б назвали не злочинцем, а великим полководцем, а Лорак би і далі співала "Победителей не судять..."
08.07.2023 12:05 Відповісти
«Карфаген має бути зруйнований» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Carthago delenda est)
08.07.2023 12:06 Відповісти
+++, скільки віків минуло, скільки людей померло і народилося, а нічого не змінюється.
08.07.2023 12:16 Відповісти
"Вирішити питання" - це унеможливити подібне вторгнення. А поки навіть концепції немає, як це зробити.
08.07.2023 12:07 Відповісти
Пан Лінкявічюс має рацію; 100% правий. В осяжному майбутньому на московії нічого гарного для нас, українців, не передбачається. Треба тільки добивати ворога та звільняти усю територію Держави. Якшо зара щось "заморозимо" та підпишемо, то буде надовго. Дуже надовго...
Сили нам, наснаги та терпіння. Зціплюємо зуби та боронимо країну далі.
Слава ЗСУ, слава Україні!
08.07.2023 12:07 Відповісти
Країна - *********. Правитель - *****. Тип правління - *****кратія. Там віками нічого не змінюється...
08.07.2023 12:11 Відповісти
так уже кандидат - когут прігожин
08.07.2023 12:15 Відповісти
Пока параша вся не уничтожена- до последнего кацапа, они будут срать всему миру.
08.07.2023 12:19 Відповісти
Головне щоб путлер не просто зникнув, а ще й не вижив. Бажано, щоб це сталося раптово і максимально не очікувано для москальського суспільства, коли не буде жодної "операції наступник". А ще, якщо він буде знищений якоюсь закордонною спецслужбою, то їй варто відмовитися від лаврів та подати це, як внутрішні москальські розбірки. Чому? Бо тоді буде використано те, що росіян 20 років накачували пропагандою, що росія існує лише завдяки путлеру, що разом з ним зникне і країна тощо. Раптова смерть путлера ймовірно викличе на болотах розпач, апатію і хаос, а також бійку за трон (яку здатне посилити переконання суспільства, що царя вбили свої заради заволодіння кремлем). Повний хаос в росії та війна всіх з усіма є найбажанішим результатом завершення "епохи путлера", який ліквідує загрозу світу, що надходить з боліт, якщо не назавжди, то дуже надовго.
08.07.2023 12:20 Відповісти
нехай провідні спецслужби світу "приводять" кого потрібно. Підкупом, вбивствами, отруєннями,.. Як діє цей зброд - так і з ними потрібно. І хай для початку той новий ватажок розбере ту недокраїну на складники. А потім вже в тих клаптиках будувати демократію. Інакше протистояння людей з цим стадом буде тривати вічно.
08.07.2023 12:26 Відповісти
Россия - страна особенная
Во всем
Особенная российская армия насилует,пытает
Тырит все
Особенные русские жены
Просят мужей насиловать украинок
Особенный русский омбудсмен по правам детей
Крадет украинских детей
А особенный русский демократ
Говорит - КРЫМ НЕ БУТЕРБРОД
Вот такая она - особенная россия
08.07.2023 13:05 Відповісти
Придет типа медведева, они как раз дозрели до муссолини.
08.07.2023 13:26 Відповісти
Путін не цар. Він ватажок банди. І народні пісні їхнього бандитського псевдонароду - це бандитський "кацапський шансон". Будь-який цей "кацапський шансон" в Україні має бути заборонений. Французький шансон - пісні про кохання, а у цих недоробків бандитське своє.
08.07.2023 13:34 Відповісти
 
 