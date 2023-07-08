Рівень води в Дніпрі в районі Запоріжжя впав нижче норми на понад 2,6 метра

У Запоріжжі внаслідок підриву Каховської ГЕС у нижньому б’єфі рівень води впав нижче норми на 2,64 метра.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ.

"Рівень води в нижньому б’єфі - 11,86 м, що є нижчим від норми на 2,64 м", - написав він.

Малашко зазначив, що у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС рівень води в межах норми.

Питну воду в місто подають в штатному режимі без перебоїв. Її дослідження не виявляють відхилення від нормативів.

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Заморних явищ в акваторії Каховського водосховища та на інших ділянках р. Дніпро не виявлено.