Рівень води в Дніпрі в районі Запоріжжя впав нижче норми на понад 2,6 метра
У Запоріжжі внаслідок підриву Каховської ГЕС у нижньому б’єфі рівень води впав нижче норми на 2,64 метра.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ.
"Рівень води в нижньому б’єфі - 11,86 м, що є нижчим від норми на 2,64 м", - написав він.
Малашко зазначив, що у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС рівень води в межах норми.
Питну воду в місто подають в штатному режимі без перебоїв. Її дослідження не виявляють відхилення від нормативів.
Заморних явищ в акваторії Каховського водосховища та на інших ділянках р. Дніпро не виявлено.
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