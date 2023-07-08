УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9371 відвідувач онлайн
Новини
2 399 10

Рівень води в Дніпрі в районі Запоріжжя впав нижче норми на понад 2,6 метра

запоріжжя,дніпро

У Запоріжжі внаслідок підриву Каховської ГЕС у нижньому б’єфі рівень води впав нижче норми на 2,64 метра.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ.

"Рівень води в нижньому б’єфі - 11,86 м, що є нижчим від норми на 2,64 м", - написав він.

Малашко зазначив, що у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС рівень води в межах норми.

Питну воду в місто подають в штатному режимі без перебоїв. Її дослідження не виявляють відхилення від нормативів.

Дивіться: Північно-Кримський канал обмілів через підрив росіянами Каховської ГЕС. ВIДЕО

Заморних явищ в акваторії Каховського водосховища та на інших ділянках р. Дніпро не виявлено.

Автор: 

Дніпро (3303) Запоріжжя (2297) вода (1184) Каховська ГЕС (568)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Просто ГЕС, що розташовані вище "притримують" воду, аби швидше спадала повінь на Херсонщині. Про таке рішення сповіщали.
показати весь коментар
08.07.2023 12:10 Відповісти
+1
Видно що? Ти з Запоріжжя? Наскільки бачу я - люди переходять між двома скелями . А основне русло де?
показати весь коментар
08.07.2023 13:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Просто ГЕС, що розташовані вище "притримують" воду, аби швидше спадала повінь на Херсонщині. Про таке рішення сповіщали.
показати весь коментар
08.07.2023 12:10 Відповісти
Каховська дамба - 12 метрів.. третину знищено... ще впаде рівень майже вдвіччі...
показати весь коментар
08.07.2023 12:14 Відповісти
Не зовсім так. Між Запоріжжям і Каховською ГЕС існує певний перепад, який був закритий, коли водосховище було наповнено. Зараз вода злялась і перепад знову з'явився. Так що питання йде ще на 10-20 см, а може і все. Або, якщо враховувати пост вище, то ще й може трохи піднятись.
показати весь коментар
08.07.2023 13:12 Відповісти
Біля греблі мона перейти з одного берега на другий.
показати весь коментар
08.07.2023 12:16 Відповісти
Дніпро? перейти?
показати весь коментар
08.07.2023 13:04 Відповісти
А хіба не видно як люди переходять?
показати весь коментар
08.07.2023 13:15 Відповісти
Видно що? Ти з Запоріжжя? Наскільки бачу я - люди переходять між двома скелями . А основне русло де?
показати весь коментар
08.07.2023 13:57 Відповісти
Це скоріше не скелі, це пороги, які були затоплені водою. Зараз вода опустилася і пороги з'явилися
показати весь коментар
08.07.2023 14:58 Відповісти
І зверни увагу на саму ГЕС - нічого в очі не кидається?
показати весь коментар
08.07.2023 13:59 Відповісти
це такий рукав від Дніпра. Русло Дніпра пішки не пройдеш.
показати весь коментар
08.07.2023 21:46 Відповісти
 
 