УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8604 відвідувача онлайн
Новини Хабарники
3 666 7

Викрито одеського бізнесмена, який за хабар у 90 тис. євро намагався підкупити співробітників СБУ

хабар

Служба безпеки задокументувала злочинні дії бізнесмена на Одещині, який намагався підкупити співробітників СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ. 

Як зазначається, за хабар у 90 тис. євро фігурант пропонував українським спецслужбістам припинити слідчі дії і не вилучати його майно у межах кримінального провадження, яке розслідує СБУ.

"Втім, співробітники Служби безпеки одразу доповіли своєму керівництву про таку "пропозицію" і продумали оперативну комбінацію. Це дало змогу задокументувати злочинні дії фігуранта. Під час обшуків за адресами його проживання та роботи у місті Рені виявили всю суму хабаря.

За матеріалами справи, зловмисником виявися місцевий бізнесмен, директор однієї з логістичних компаній. Він є фігурантом в іншому кримінальному провадженні СБУ, де розслідуються корупційні схеми на експорті української агропродукції", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Заступника командира військової частини визнано винним у вимаганні з дружини загиблого воїна "відсотка" за призначення допомоги

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили бізнесмену про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Побори з експортерів зерна: ДБР затримало на хабарі голову Держпродспоживслужби на Миколаївщині. ВIДЕО

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Автор: 

хабар (4788) Одеська область (3488) СБУ (13377)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, да ...Ну,да... Генератори возив і ввозив... явно шпіон...
показати весь коментар
08.07.2023 12:17 Відповісти
СБУ тиснули на бізнесмена щоб він давав, а він зміг дати тільки 90 тис. доларів, а це було замало щоб на всіх поділити і тому вирішили його пустити на виконання плану.
показати весь коментар
08.07.2023 12:22 Відповісти
СБУ не тим займається... я про те ж...
показати весь коментар
08.07.2023 12:24 Відповісти
Такі чесні,та непідкупні ці СБУшники... Мабуть в ціні не зійшлися!
показати весь коментар
08.07.2023 12:17 Відповісти
Існування КДБ-СБУ це образа для народу України.
показати весь коментар
08.07.2023 12:23 Відповісти
- И ты хочешь, чтобы я его убил за триста рублей?
- А за сколько?
- Пятьсот...

(хф "Не бойся, я с тобой!")
показати весь коментар
08.07.2023 12:32 Відповісти
 
 