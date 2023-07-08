Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики по території Харківщини
Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння по території Харківщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Увага! Харківська область - загроза застосування балістичного озброєння", - йдеться у повідомленні.
Станом на 13.32 Повітряні сили оголосили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5 копійок
показати весь коментар08.07.2023 13:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль