Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики по території Харківщини

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння по території Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Увага! Харківська область - загроза застосування балістичного озброєння", - йдеться у повідомленні.

Станом на 13.32 Повітряні сили оголосили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

ракети (4181) Харківщина (6054) Повітряні сили (3024)
Чемпіон по тривогам Запоріжчина.
