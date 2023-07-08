УКР
Поліція Київщини вже порушила 51 кримінальне провадження щодо ухиляння від призову, - Нєбитов

нєбитов

Андрій Нєбитов розповів про кримінальні провадження, відкриті у зв’язку з ухилянням від проходження військової служби.

Про це повідомив глава поліції Київщини Андрій Нєбитов в ефірі телеканалу "Київ", інформує Цензор.НЕТ.

"Поліція Київщини вже порушила 51 кримінальне провадження щодо ухиляння від призову на військову службу під час мобілізації", - розповів Нєбитов.

Також 6 проваджень з обвинувальними актами направлено до суду та ще 32 кримінальні провадження перебувають на стадії досудового розслідування.

Також дивіться: Блоковано схеми виїзду ухилянтів у Києві, Чернігові, на Рівненщині та Львівщині, - СБУ. ФОТО

Київська область (4265) Нєбитов Андрій (197) ухилянти (1168)
Топ коментарі
+20
Суркисы попали в этот список?
08.07.2023 13:15 Відповісти
08.07.2023 13:15 Відповісти
+19
Діти топ-політиків попали в цей список?
08.07.2023 13:20 Відповісти
08.07.2023 13:20 Відповісти
+18
ермак, татаров и подоляк в списке ? арестович уже дает показания ?
08.07.2023 13:22 Відповісти
08.07.2023 13:22 Відповісти
Ну і що ?
08.07.2023 13:12 Відповісти
08.07.2023 13:12 Відповісти
Суркисы попали в этот список?
08.07.2023 13:15 Відповісти
08.07.2023 13:15 Відповісти
Суркісам за 60 років, обом
08.07.2023 13:43 Відповісти
08.07.2023 13:43 Відповісти
И внукам їхнім теж за 60 років
08.07.2023 13:53 Відповісти
08.07.2023 13:53 Відповісти
і мабуть по три внка в кожного
08.07.2023 14:29 Відповісти
08.07.2023 14:29 Відповісти
Проти Моніки Зєлєнскі теж порушили?
08.07.2023 13:17 Відповісти
08.07.2023 13:17 Відповісти
Хохмач, одначе)))
08.07.2023 13:21 Відповісти
08.07.2023 13:21 Відповісти
може тобі ще баканова пошукати, порохобот?
08.07.2023 13:38 Відповісти
08.07.2023 13:38 Відповісти
Це ти до кого?
08.07.2023 13:42 Відповісти
08.07.2023 13:42 Відповісти
намагався пожартувати. не вийшло?
08.07.2023 15:08 Відповісти
08.07.2023 15:08 Відповісти
Діти топ-політиків попали в цей список?
08.07.2023 13:20 Відповісти
08.07.2023 13:20 Відповісти
их низзя))золотой генофонд нации))да по ним госпожа удача и фортуна прошлась кирзовым сапогом))они хоть усе поголовно инвалиды в разной степени от умственно-нравственных до нарководкой зависимых должны сберечь для будущей популяции населения))
08.07.2023 13:25 Відповісти
08.07.2023 13:25 Відповісти
ага. саме зараз всі топ-дєткі побігли шопиться. топіки кольору пінк собі на передову закуповують. бо малинові це вже минуле )))
08.07.2023 13:52 Відповісти
08.07.2023 13:52 Відповісти
ермак, татаров и подоляк в списке ? арестович уже дает показания ?
08.07.2023 13:22 Відповісти
08.07.2023 13:22 Відповісти
*****, який ж цей недобітов дерев'яний. бачив його відоси - класичний "сапог"
08.07.2023 13:22 Відповісти
08.07.2023 13:22 Відповісти
У мене із ним тілька одна асоціація)

https://novynarnia.com/2021/08/21/nebytov-monument/

08.07.2023 13:50 Відповісти
08.07.2023 13:50 Відповісти
це ж яким "пшонкой" на всю голову треба бути. дарма статуя не кінна
08.07.2023 13:52 Відповісти
08.07.2023 13:52 Відповісти
Ви ще десь бачили такого керівника обласної мусарні з подібною кількістю відео на каналі в Ютубі? Да він на блогера якогось схожий.
08.07.2023 14:44 Відповісти
08.07.2023 14:44 Відповісти
блохер з нього теж не дуже
08.07.2023 15:03 Відповісти
08.07.2023 15:03 Відповісти
сколько среди них детей судей.депутатов.чинуш высокого и среднего уровня????думаю вася коля дима и все из под магазина???
08.07.2023 13:23 Відповісти
08.07.2023 13:23 Відповісти
чмонька, бігом у військкомат. щось не бачу клоунів у війську, тільки пздять у соцмережах
08.07.2023 13:30 Відповісти
08.07.2023 13:30 Відповісти
країна вже 8 років воювала, а клоуни...
08.07.2023 13:34 Відповісти
08.07.2023 13:34 Відповісти
прізвіще в тебе хороше...
08.07.2023 16:20 Відповісти
08.07.2023 16:20 Відповісти
вже хтось в ютюбі відмічав--що війна після звільнення київщини,харківщини та херсонщини,перейшла в стадію "АТО"
08.07.2023 13:24 Відповісти
08.07.2023 13:24 Відповісти
Ого!!! яка працеспроможність.... більше 5000 ухилянтів в розшуку, аж 51 справу відкрили... віват менти!!!
08.07.2023 13:25 Відповісти
08.07.2023 13:25 Відповісти
То вони тільки по батальону Монако ! Потім будуть батальон Майамі, Батальон Марбела, батальон Париж, Сан-Франциско і т.п.
08.07.2023 13:49 Відповісти
08.07.2023 13:49 Відповісти
Довго носик, висунь носик... із лайна.
08.07.2023 13:29 Відповісти
08.07.2023 13:29 Відповісти
дуня, давай про ліпецьку фабрику
08.07.2023 13:35 Відповісти
08.07.2023 13:35 Відповісти
Сьогоднішній лапоть припхався на Цензор з новоязом.
08.07.2023 13:40 Відповісти
08.07.2023 13:40 Відповісти
З лаптями не спілкуюсь.
08.07.2023 13:51 Відповісти
08.07.2023 13:51 Відповісти
Зараз модер займеться тобою.
08.07.2023 13:55 Відповісти
08.07.2023 13:55 Відповісти
«Дурня можна дізнатися за двома прикметами: він багато говорить про речі, для нього марні, і висловлюється про те, про що його не запитують.» © Платон
08.07.2023 14:17 Відповісти
08.07.2023 14:17 Відповісти
троль їх, підарасів.
08.07.2023 13:56 Відповісти
08.07.2023 13:56 Відповісти
Правда одна: будешь висеть рядом с гундосым чмом и всей зелёной шоблой на столбе на Хрещатике
08.07.2023 13:56 Відповісти
08.07.2023 13:56 Відповісти
Тільки дебіли вважають, що Порошенко будував армію, реально підіищува обороноздатність країни саме задля того, щоб одразу все здати кацапам.
При тому вони ще впевнені що Блазень, який зупинив ракетну програму, скоротив військо, зменшив зарплатню військовим льотчикам до рівня офіціянта - готував при цьому країну до оборони.
Ну хіба не дебіли?
08.07.2023 15:04 Відповісти
08.07.2023 15:04 Відповісти
ти носик в лайні так і тримаєш? щось там смачне знаходиш? На фронті воїни отримують від 100.000 в місяць, на випадок смерті виплати - 15-16 000 000 гр.
08.07.2023 13:43 Відповісти
08.07.2023 13:43 Відповісти
Довго носик, лайна нажерся, тепер випускаєш його з хрюльника? тобі зі штатів. звісно, все видніше й відоміше... є документ тільки про учасника УБД, з відповідними пільгами... документу учасника війни не існує в природі. досить хрюкати з повним хрюльником лайна. проковтни вначалі. так емоційно й брехливо хрюкаєш, це як прояв захисної реакції ухилянта-бздуна.
08.07.2023 14:03 Відповісти
08.07.2023 14:03 Відповісти
Да заткнись вже НАБРИД
08.07.2023 14:14 Відповісти
08.07.2023 14:14 Відповісти
Так і шукати нікого не потрібно Зайдіть в любий воєнкомат так такі лобуряки при погонах сидять що огого
08.07.2023 13:27 Відповісти
08.07.2023 13:27 Відповісти
Потрібно 358. Саме стільки чоловіків у Верховній зраді. Які прийняли закон, що "звільняє" їх від служби в армії. Чи надав би народ їм таке право? Сумніваюся
08.07.2023 13:47 Відповісти
08.07.2023 13:47 Відповісти
вибрав - надав! тільки тупі цього не розуміють.
08.07.2023 14:34 Відповісти
08.07.2023 14:34 Відповісти
А я це шапіто не вибирав
08.07.2023 15:15 Відповісти
08.07.2023 15:15 Відповісти
яке це має значення? працює величина більшості.
08.07.2023 15:32 Відповісти
08.07.2023 15:32 Відповісти
От більшість зараз кров'ю спокутує свій вибір
08.07.2023 20:04 Відповісти
08.07.2023 20:04 Відповісти
Вибір не впливав на кацапські плани знищити Україну. В даний час, нас врятує лише єдність. гріхи будемо після війни розбирати.
08.07.2023 20:31 Відповісти
08.07.2023 20:31 Відповісти
Населення України зменшилось на 20%, отож, потрібно зменшити і кількість деаутатів у ВР
та місцевіх рівнях, іх і до війни було забагато, та ніякої користі, а то вони собі ще і зарплати піднімають!
20% у ВР це мінус 81 депутат та майже пів мільярда гривень економії! 👍
А якщо ще трохи скоротити намісцях, вийдле цілий батальйон здорових бугаїв! 👍
08.07.2023 14:14 Відповісти
08.07.2023 14:14 Відповісти
коли це робити? зараз, чи на момент виборів?
08.07.2023 14:36 Відповісти
08.07.2023 14:36 Відповісти
Звісно, що зараз, хто набав менше голосів того і скоротити!
08.07.2023 17:14 Відповісти
08.07.2023 17:14 Відповісти
це хрінь, з якої даже кури будуть сміятись.
08.07.2023 20:33 Відповісти
08.07.2023 20:33 Відповісти
гейнералісімус арістович - чому не в армії?
А як на рахунок дружбанів Ze: міндіча, трухіна, трубіцина, шефіра, кошевого?
А як щодо синків стефанчука, шуляк, портнова, данілова, шлюхрича, бойко?
Чи єто все свої - їх закон про мобілізацію не стосується?!
08.07.2023 14:48 Відповісти
08.07.2023 14:48 Відповісти
Влада використовує радянськї заходи тиску-репресії то хай тоді влада і поводиться так я за часів 2-ї світової покажіть власний приклад а то хочете тільки красти під ці часи а своїх бабів жопастиз з криволапими виплядками поховали по закордонних на вкрадені гроші.ти диви які розумні
08.07.2023 14:56 Відповісти
08.07.2023 14:56 Відповісти
 
 