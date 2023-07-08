Поліція Київщини вже порушила 51 кримінальне провадження щодо ухиляння від призову, - Нєбитов
Андрій Нєбитов розповів про кримінальні провадження, відкриті у зв’язку з ухилянням від проходження військової служби.
Про це повідомив глава поліції Київщини Андрій Нєбитов в ефірі телеканалу "Київ", інформує Цензор.НЕТ.
"Поліція Київщини вже порушила 51 кримінальне провадження щодо ухиляння від призову на військову службу під час мобілізації", - розповів Нєбитов.
Також 6 проваджень з обвинувальними актами направлено до суду та ще 32 кримінальні провадження перебувають на стадії досудового розслідування.
При тому вони ще впевнені що Блазень, який зупинив ракетну програму, скоротив військо, зменшив зарплатню військовим льотчикам до рівня офіціянта - готував при цьому країну до оборони.
Ну хіба не дебіли?
та місцевіх рівнях, іх і до війни було забагато, та ніякої користі, а то вони собі ще і зарплати піднімають!
20% у ВР це мінус 81 депутат та майже пів мільярда гривень економії! 👍
А якщо ще трохи скоротити намісцях, вийдле цілий батальйон здорових бугаїв! 👍
А як на рахунок дружбанів Ze: міндіча, трухіна, трубіцина, шефіра, кошевого?
А як щодо синків стефанчука, шуляк, портнова, данілова, шлюхрича, бойко?
Чи єто все свої - їх закон про мобілізацію не стосується?!