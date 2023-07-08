Поліція Київщини вже порушила 51 кримінальне провадження щодо ухиляння від призову, - Нєбитов

Андрій Нєбитов розповів про кримінальні провадження, відкриті у зв’язку з ухилянням від проходження військової служби.

Про це повідомив глава поліції Київщини Андрій Нєбитов в ефірі телеканалу "Київ", інформує Цензор.НЕТ.

"Поліція Київщини вже порушила 51 кримінальне провадження щодо ухиляння від призову на військову службу під час мобілізації", - розповів Нєбитов.

Також 6 проваджень з обвинувальними актами направлено до суду та ще 32 кримінальні провадження перебувають на стадії досудового розслідування.

