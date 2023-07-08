Втік до Харкова та передавав ворогу інформацію про обстановку в місті - затримано псевдопатрульного з Куп’янська
У квітні цього року за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури громадянину було заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). 7 липня правоохоронці на підставі ухвали слідчого судді затримали його у Харкові.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, під час окупації Куп’янська місцевий мешканець вирішив побудувати кар’єру "правоохоронця" під керівництвом представників рф. Він обійняв посаду "в. о. інспектора дорожньо-патрульної служби Управління внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області". Псевдопатрульний займався перевіркою документів на блокпостах та оформленням дорожньо-транспортних пригод.
Одразу після деокупації Куп‘янська чоловік, розуміючи, що йому не втекти від кримінальної відповідальності, попросив волонтерів відвезти його до Харкова. Дружину та сина він відправив до рф.
Як зазначається, весь цей час чоловік ретельно переховувався від слідства у Харкові у квартирі знайомих. Він підтримував контакт з представниками рф через Телеграм, де завуальовано передавав інформацію про ситуацію у Харкові.
У телефоні підозрюваного виявлено листування з представниками держави-агресора та проросійський контент.
Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У пізДії відмічати хто ночував у квартирі із непрописаних.