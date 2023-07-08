Якщо Путіну стане безумства піти на Київ, перемелемо ще кілька тисяч загарбників, - заступник міністра оборони Павлюк

Україна не виключає можливостей повторного наступу росіян на Київ, однак оборона столиці багатоешелонована і дуже потужна.

Про це перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми не виключаємо жодної можливості. У хворій голові можливі різні варіанти, але сил і засобів для проведення відповідного наступу на Київ, враховуючи те, що у нас оборона дуже потужна, багатоешелонована, - варіантів для здорового глузду немає жодних", - сказав Павлюк.

На уточнююче запитання, що буде, якщо росіяни все ж наважаться на нову атаку на українську столицю, Павлюк відповів: "Ну, перемелемо ще декілька тисяч, якщо вистачить безумства у їхнього лідера знову таку спробу вчинити".

Водночас він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення найбільш маневрена і мобільна сила російських військ була сконцентрована на Київському напрямку. А найбільш гарячими й непередбачуваними для захисту Києва були дні в середині березня 2022 року, коли противник захопив плацдарм на території лівого берега Ірпеня.

"Розуміючи, що на кількох напрямках не буде успіху, противник змушений був з ганьбою тікати з Київської, Сумської, Чернігівської областей, під нашим тиском. Він сам не йшов - постійно йшли бої, постійно були наші вже спроби оточити і знищити його. Під цим тиском ... він змушений був залишити цю територію і зосередитись на Донецькій і Луганській областях", - наголосив Павлюк.