Якщо Путіну стане безумства піти на Київ, перемелемо ще кілька тисяч загарбників, - заступник міністра оборони Павлюк

павлюк,олександр

Україна не виключає можливостей повторного наступу росіян на Київ, однак оборона столиці багатоешелонована і дуже потужна.

Про це перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми не виключаємо жодної можливості. У хворій голові можливі різні варіанти, але сил і засобів для проведення відповідного наступу на Київ, враховуючи те, що у нас оборона дуже потужна, багатоешелонована, - варіантів для здорового глузду немає жодних", - сказав Павлюк.

На уточнююче запитання, що буде, якщо росіяни все ж наважаться на нову атаку на українську столицю, Павлюк відповів: "Ну, перемелемо ще декілька тисяч, якщо вистачить безумства у їхнього лідера знову таку спробу вчинити".

Водночас він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення найбільш маневрена і мобільна сила російських військ була сконцентрована на Київському напрямку. А найбільш гарячими й непередбачуваними для захисту Києва були дні в середині березня 2022 року, коли противник захопив плацдарм на території лівого берега Ірпеня.

"Розуміючи, що на кількох напрямках не буде успіху, противник змушений був з ганьбою тікати з Київської, Сумської, Чернігівської областей, під нашим тиском. Він сам не йшов - постійно йшли бої, постійно були наші вже спроби оточити і знищити його. Під цим тиском ... він змушений був залишити цю територію і зосередитись на Донецькій і Луганській областях", - наголосив Павлюк.

+12
Ещё один оптимист... Что такое для Орды несколько тысяч? У Орды мобилизационный ресурс 25...30 миллионов и нулевая жалость к собственным потерям.
показати весь коментар
08.07.2023 14:25 Відповісти
+12
МО добре перемелює лише мільярди народних грошей...
показати весь коментар
08.07.2023 14:53 Відповісти
+6
Їм би Ростов з Воронежом не втратити... який там Київ...
показати весь коментар
08.07.2023 14:16 Відповісти
Їм би Ростов з Воронежом не втратити... який там Київ...
показати весь коментар
08.07.2023 14:16 Відповісти
в целом -да.
но зам. министра обороны должен говорить о том, когда МО начнет что-то делать для обороны, а не выпрашивать все у партнеров.
показати весь коментар
08.07.2023 16:26 Відповісти
вам бы не за ростов с воронежем переживать, а за украинских воинов, за мирных людей...
показати весь коментар
08.07.2023 16:19 Відповісти
Ещё один оптимист... Что такое для Орды несколько тысяч? У Орды мобилизационный ресурс 25...30 миллионов и нулевая жалость к собственным потерям.
показати весь коментар
08.07.2023 14:25 Відповісти
Це не права рука резнікова, яка зайнята далеко не обороною?!...
показати весь коментар
08.07.2023 14:25 Відповісти
Це він під час наступу такі прогнози будує?
показати весь коментар
08.07.2023 14:26 Відповісти
бидланов нашепотів ввечері?? чи ветеринар пробубняв?? може ігнат пропердів? кулеба?
показати весь коментар
08.07.2023 16:17 Відповісти
Також і мєдвєд кілька днів тому щось смердів про Київ
показати весь коментар
08.07.2023 14:28 Відповісти
Я послухав кілька розумних людей, яким я цілком довіряю, так ось вони кажуть, що у цій війні кацапам вже просто нема чим на Київ сунути, і тут справа не в мʼясі, у них нема техніки і плюсь на там вже створена ешелонована оборона, тобто вони навіть тоді підлою тактикою прорватись не змогли, то зараз вони точно не полізуть, тим більше, можна помітити, вони хоч трішки, але на помилках вчаться, у мацквабаді все зрозуміли, що про Київ вони можуть забути.
показати весь коментар
08.07.2023 14:37 Відповісти
загалом я згоден...але чим тактика кацапів "підла"? à la guerre, comme à la guerre....от що в нас тактика захисту була...та мабуть її взагалі не було - то так...
показати весь коментар
08.07.2023 15:32 Відповісти
Підлість в тім що ***** мало попередити Зелю що нападе, а то напав серед ночі що володя навіть втекти не вспів а потім було пізно бо став героєм
показати весь коментар
08.07.2023 15:58 Відповісти
МО добре перемелює лише мільярди народних грошей...
показати весь коментар
08.07.2023 14:53 Відповісти
Чому ці заступники міністра,чиї обов'язки,-забезпечення харчами,речами,озброєнням,коментують бойові дії,а те,що головний сержант бригади з простягнутою рукою побирається,не коментує ?
Чому ?
показати весь коментар
08.07.2023 15:21 Відповісти
Тільки не треба сюди приплітати, так звані побирання єрмаковського головного сержанта. На відбілення його у всіх медіа, сайтах,ютубах, тіктоках ітд , після знищення техніки та загибелі людей , скільки десятків мільйонів витратили?
показати весь коментар
08.07.2023 15:28 Відповісти
Да бросьте
Ванька же Баканов уже не при делах
Говорят,в большой теннис подался
Его лучший друг ,кажется,вообще забыл про шашлыки
А значит есть надежда
Что Киев в этот раз не только мужики с Оболони будут защищать
Мужики с Оболони в прошлый раз голыми руками
Прибили случайно заехавшую русню
У них на районе так беспредельничать нельзя
показати весь коментар
08.07.2023 15:35 Відповісти
ЗамЗавхоза бачу герой! Прямо як шеф з золотими яйцями.
показати весь коментар
08.07.2023 16:22 Відповісти
 
 