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Новини Війна
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Ворожий удар по Лиману: наразі відомо про 8 загиблих. 13 людей поранено, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по Лиману зросла до 8. Ще 13 людей поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Лиман. Наразі відомо про 8 загиблих та 13 поранених внаслідок ранкового ворожого обстрілу. Рятувальники ліквідували пожежі приватного житлового будинку, прибудови до будівлі типографії та 3-х легкових автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Ворожий удар по Лиману: наразі відомо про 8 загиблих. 13 людей поранено, - МВС 01
Ворожий удар по Лиману: наразі відомо про 8 загиблих. 13 людей поранено, - МВС 02
Ворожий удар по Лиману: наразі відомо про 8 загиблих. 13 людей поранено, - МВС 03
Ворожий удар по Лиману: наразі відомо про 8 загиблих. 13 людей поранено, - МВС 04
Ворожий удар по Лиману: наразі відомо про 8 загиблих. 13 людей поранено, - МВС 05

За даними Нацполіції Донецької області, загинуло 7 цивільних. Поранено 13 людей. Попередньо встановлено, що обстріл відбувся з РСЗВ "Смерч".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог активізувався на Лимано-Куп’янському напрямку. За добу 21 атака, - Череватий

Раніше повідомлялося, що війська РФ ударили з РСЗВ по Лиману. За даними ОВА, щонайменше шестеро загиблих та 5 поранених внаслідок ворожого обстрілу.

Ворожий удар по Лиману: наразі відомо про 8 загиблих. 13 людей поранено, - МВС 06

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МВС (3512) обстріл (29282) жертви (1817) Лиман (232)


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Ну дивлячись на це вже 1,5 роки , нам ті касетні ********** повинні надати вже давно , щоб цю мразь утилізовувати у промислових обсягах , без зайвої оглядки на гуманнисть)
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08.07.2023 14:41 Відповісти
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08.07.2023 14:46 Відповісти
Царство Небесне! 🙏🙏🙏 😟😥
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08.07.2023 16:52 Відповісти
Московіти ***** реагують на свій кінець та намагаються гадити Українцям!!
Слава Україні!!
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08.07.2023 14:47 Відповісти
Кацапи. Вид - чорти звичайні. Класичні.
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08.07.2023 15:33 Відповісти
царство небесное погибшим, соболезнования ихним родственникам, скорейшего выздоровления раненым
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08.07.2023 16:37 Відповісти
Смерть рашистським ублюдкам!
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08.07.2023 23:46 Відповісти
 
 