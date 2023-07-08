Ворожий удар по Лиману: наразі відомо про 8 загиблих. 13 людей поранено, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по Лиману зросла до 8. Ще 13 людей поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Лиман. Наразі відомо про 8 загиблих та 13 поранених внаслідок ранкового ворожого обстрілу. Рятувальники ліквідували пожежі приватного житлового будинку, прибудови до будівлі типографії та 3-х легкових автомобілів", - йдеться у повідомленні.











За даними Нацполіції Донецької області, загинуло 7 цивільних. Поранено 13 людей. Попередньо встановлено, що обстріл відбувся з РСЗВ "Смерч".

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Раніше повідомлялося, що війська РФ ударили з РСЗВ по Лиману. За даними ОВА, щонайменше шестеро загиблих та 5 поранених внаслідок ворожого обстрілу.