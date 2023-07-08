1 028 18
Зеленський поговорив телефоном із прем’єром Нідерландів Рютте: йшлося про терміни початку навчальної місії на F-16 для українських пілотів
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте із Туреччини.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський зазначив, що він висловив Рютте підтримку в непростий політичний момент. Обговорили оборонну співпрацю, підготовку до Глобального саміту миру. Зафіксували терміни початку навчальної місії для українських пілотів на F-16. Скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО.
"Дякую за незмінність принципової позиції Нідерландів щодо російського вторгнення, а також за визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом", - додав глава держави.
