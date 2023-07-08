УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8724 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні Війна
1 028 18

Зеленський поговорив телефоном із прем’єром Нідерландів Рютте: йшлося про терміни початку навчальної місії на F-16 для українських пілотів

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте із Туреччини.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що він висловив Рютте підтримку в непростий політичний момент. Обговорили оборонну співпрацю, підготовку до Глобального саміту миру. Зафіксували терміни початку навчальної місії для українських пілотів на F-16. Скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО.

"Дякую за незмінність принципової позиції Нідерландів щодо російського вторгнення, а також за визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом", - додав глава держави.

Також читайте: Нідерланди відіграли одну з лідерських ролей у "коаліції F-16" для України, - посол Карасевич

Автор: 

Зеленський Володимир (25515) військові навчання (2813) Рютте Марк (524) F16 F-16 (706)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
І правильно робить , дуже необхідна авіація вже давно назріло перезріло , хлопцям тяжко без Ф-16
показати весь коментар
08.07.2023 14:57 Відповісти
+2
Головне, щоб не вийшло так, як з С-300 в Болгарії після його візиту...
показати весь коментар
08.07.2023 14:59 Відповісти
+2
показати весь коментар
08.07.2023 15:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І правильно робить , дуже необхідна авіація вже давно назріло перезріло , хлопцям тяжко без Ф-16
показати весь коментар
08.07.2023 14:57 Відповісти
Головне, щоб не вийшло так, як з С-300 в Болгарії після його візиту...
показати весь коментар
08.07.2023 14:59 Відповісти
Це добре - бо під Рютте крісло захиталось - а він був на 100% за Украіну -- а наступник хто - зна.
показати весь коментар
08.07.2023 15:05 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2023 15:22 Відповісти
Бородатик, готовь наши аэродромы к приему Ф-16. Назови это "Велика аеродромізація".
показати весь коментар
08.07.2023 15:26 Відповісти
Як я ******** дурностьобів!

Таке враження, що ти живеш не в Україні і тебе не обстрілюють ракетами і дронами. Тобі байдуже, будуть у ВСУ F-16, чи ні?

Цілком можливо, що ти - ще дурна школота, яка таких простих речей не розуміє, бо ще не виросла.
показати весь коментар
08.07.2023 15:34 Відповісти
Шукач, расскажи мне каким образом ты лично причастен к авиации? Просто ответь честно на вопрос.
показати весь коментар
08.07.2023 15:38 Відповісти
Ну вот я так и думал, что в авиации ты ноль в минус десятой степени. А я тебе расскажу что такое подготовка аэродрома к полетам. БАТЗ перед полетами подготавливает ВПП и рулежные дорожки с помошью аэродромных средств, таких как В-63 аэродромная вакуумно-нагнетательная уборочная машина на шасси КрАЗ-219, АКПМ-3 (130) - комбинированная поливомоечная машина на базе автомобиля ЗиЛ-130. Это происходит за три часа до начала полетов и в течение полетов, если есть окно в плановой. И все равно из-за старения бетона без долгого ремонта бетонная крошка попадая в двигатель и выводит его из строя. Даже несмотря на наличие верхних входов на МиГ-29, защитных сеток в воздухозаборникахт Су-27 и высого расположения воздухозаборников на Су-25. А теперь посмотри на какой высоте находится воздухозаборник Ф-16 от поверхности бетонного покрытия.
показати весь коментар
08.07.2023 16:05 Відповісти
Мне не надо "насмикувати". Я старший инженер авиационной бригады по авиационному вооружению и знаю что происходит с двигателем после попадания в него бетонной крошки. Это забоины на лопатках компрессора низкого давления и, если кусочек крупный, то далее по тракту двигателя аж до турбины. Это досрочное снятие двигателя с эксплуатации. А в комплекте поставки самолета запасные двигатели не предусмотрены. Это в ремонтт за границу и в лучшем случае не за океан. Запороть Ф-16 за один-два вылета?
показати весь коментар
08.07.2023 16:47 Відповісти
Чоловіче , якщо так піклуєшься розташуванням , то в твому сарказмі доречно лише модернізація існуючого . На першому етапі достатньо і тої інфракструктури , що є у дружніх сусідів , яких вдосталь . Ну , а з часом і літовище в Мочулищах стане в нагоді ... Головне вірь , що неможливе стає можливим .Так вчили ще в КІІГА .
показати весь коментар
08.07.2023 16:26 Відповісти
Мачулищи - действующий военный аэродром, расположенный вблизи города Минска. О чем ты?
показати весь коментар
08.07.2023 16:29 Відповісти
З часом буде зрозуміло ... Віра надихає на різні пертурбації з "модернізацією".
показати весь коментар
08.07.2023 16:38 Відповісти
Зачем нам перетурбации с модернизацией когда вполне достаточно подготовить наши аэродромы? Количество самолето-вылетов определяется дальностью до цели. У летчиков есть стартовое время, это время от начала первого вылета до окончания крайнего вылета. В истребительной авиации это 7 часов. Если аэродром далеко от цели, то количество самолето-вылетов резко сокращается из-за просто времени полета к цели.
показати весь коментар
08.07.2023 16:59 Відповісти
З ким він размовляв і навіщьо. Судячи з новин уряд Рютте учьора подав у отставку.
показати весь коментар
08.07.2023 15:40 Відповісти
Не сціть , до їхньої нестабільності наша стабільність не рівня . Рютте таке переживав не один раз .
показати весь коментар
08.07.2023 16:32 Відповісти
а чого ж не поїхала наша зелена шльондра? пів європи за 2 дні
показати весь коментар
08.07.2023 16:12 Відповісти
 
 