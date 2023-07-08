УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8724 відвідувача онлайн
Новини
1 732 17

Україна запевнила партнерів, що використовуватиме касетні боєприпаси дуже відповідально, - посол у США Маркарова

маркарова

Україна розуміє всі чутливі моменти, пов’язані з наданням їй партнерами касетних боєприпасів.

Про це посол України в США Оксана Маркарова заявила в інтерв’ю Голосу Америки, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, у Києві розуміють застереження щодо застосування таких боєприпасів, ЗСУ будуть використовувати їх відповідально для визволення своїх територій і людей.

Читайте: Вчасний, масштабний і дуже потрібний, - Зеленський подякував США за новий оборонний пакет для України

"Ці спроможності нам точно потрібні. Наші партнери отримали запевнення, що ми, на відміну від ворога, будемо використовувати їх (касетні боєприпаси. - Ред.) дуже відповідально. Ми розуміємо, що воюємо на власній території, і наші захисники вже не раз показали, що вони можуть визволяти території, села у такий спосіб, що фактично оберігають людей, які перебувають там, під окупацією", - сказала Маркарова.

Вона додала, що Україна розуміє всі чутливі моменти, пов’язані з цим питанням, і дуже вдячна партнерам за рішення надати ці боєприпаси. Посол висловила сподівання, що невдовзі українські "захисники зможуть мати ці такі потрібні спроможності".

Також читайте: Касетні боєприпаси - визвольна зброя. Нам потрібно якомога більше втрат серед росіян, - Резніков

Однак, за її словами, жодна спроможність не вирішує одна все на полі бою. "Нам все ще потрібні всі наші пріоритети - від ППО до літаків, більше броньованої техніки, і можна дуже довго продовжувати. Тому це постійна робота з нашими партнерами", - наголосила Маркарова.

Автор: 

Маркарова Оксана (502) касетні боєприпаси (131)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
показати весь коментар
08.07.2023 15:14 Відповісти
+7
Ага! Будемо бить сильно, але акуратно!
показати весь коментар
08.07.2023 15:20 Відповісти
+5
Не думай о касетах с высока...
Наступит время сам поймёшь, наверное....
Свистят они как пули у виска...
На этом все... конец стихотворения...
показати весь коментар
08.07.2023 15:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коротше хто лишився в шебєкіно може спати спокійно.
показати весь коментар
08.07.2023 15:09 Відповісти
Скоріше, хто встиг виїхати.
показати весь коментар
08.07.2023 15:12 Відповісти
То не для Шебекіно! То для Перекопу - коли кацапи в Крим відступатимуть!
показати весь коментар
08.07.2023 15:21 Відповісти
шебекіно сосе яу і вся раша
показати весь коментар
08.07.2023 15:30 Відповісти
Ба! А што це у нас?!

Маркарова! Здаеться у нас і посол е?!

Сидить тихо. Як мишка. Її не видно та не чутно.

І це український Посол у США !?! Головного партнера України…
показати весь коментар
08.07.2023 22:07 Відповісти
Ну да - строго на голови дурнуватих рашкованів .
показати весь коментар
08.07.2023 15:10 Відповісти
Тарганів будемо мочити тільки в своїй кухні, поки не здохнуть. Нехай нікого не хвилює як. Нервові можуть не дивитися.
показати весь коментар
08.07.2023 16:35 Відповісти
Конєчно, тільки по кацапам та їх приспішникам.
показати весь коментар
08.07.2023 15:11 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2023 15:14 Відповісти
Не думай о касетах с высока...
Наступит время сам поймёшь, наверное....
Свистят они как пули у виска...
На этом все... конец стихотворения...
показати весь коментар
08.07.2023 15:23 Відповісти
Ага! Будемо бить сильно, але акуратно!
показати весь коментар
08.07.2023 15:20 Відповісти
як би нам дали ядерку ми б теж її дуууууже відповідально використали)))
показати весь коментар
08.07.2023 15:27 Відповісти
Використання виключно по тупих кацапських макiтрах.
показати весь коментар
08.07.2023 15:34 Відповісти
Авжеж. У нас не так багато набоїв щоб ними ''шмаляти'' казна куди
показати весь коментар
08.07.2023 15:44 Відповісти
маркарова з вікна посольства буде шмаляти виключно по явних касабах на вулиці
показати весь коментар
08.07.2023 16:09 Відповісти
то повно позицій рашистів які далеко від цивільних міст,
різна зброя в різних ситуаціях
показати весь коментар
08.07.2023 22:44 Відповісти
очі у Маркарової такі добрі на заглавному фото до новини.
показати весь коментар
09.07.2023 07:11 Відповісти
 
 