Україна запевнила партнерів, що використовуватиме касетні боєприпаси дуже відповідально, - посол у США Маркарова

Україна розуміє всі чутливі моменти, пов’язані з наданням їй партнерами касетних боєприпасів.

Про це посол України в США Оксана Маркарова заявила в інтерв’ю Голосу Америки, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, у Києві розуміють застереження щодо застосування таких боєприпасів, ЗСУ будуть використовувати їх відповідально для визволення своїх територій і людей.

"Ці спроможності нам точно потрібні. Наші партнери отримали запевнення, що ми, на відміну від ворога, будемо використовувати їх (касетні боєприпаси. - Ред.) дуже відповідально. Ми розуміємо, що воюємо на власній території, і наші захисники вже не раз показали, що вони можуть визволяти території, села у такий спосіб, що фактично оберігають людей, які перебувають там, під окупацією", - сказала Маркарова.

Вона додала, що Україна розуміє всі чутливі моменти, пов’язані з цим питанням, і дуже вдячна партнерам за рішення надати ці боєприпаси. Посол висловила сподівання, що невдовзі українські "захисники зможуть мати ці такі потрібні спроможності".

Однак, за її словами, жодна спроможність не вирішує одна все на полі бою. "Нам все ще потрібні всі наші пріоритети - від ППО до літаків, більше броньованої техніки, і можна дуже довго продовжувати. Тому це постійна робота з нашими партнерами", - наголосила Маркарова.