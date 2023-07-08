УКР
Війна забрала життя 9,18 тис. цивільних українців. Ще майже 16 тис. поранено, - ООН

Втрати серед цивільних осіб із 24 лютого 2022 року, після початку Росією повномасштабної війни проти України, до 30 червня 2023 року становили 25 170 осіб (станом на 18 червня - 24 862), зокрема 9 177 загиблих (9 083).

Про це повідомило управління Верховного комісара ООН із прав людини (УВКПЛ ООН), передає Цензор.НЕТ.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно вищою, оскільки багато повідомлень із місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, потребують додаткового підтвердження, водночас отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується", - наголошується в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 4 202 чоловіки, 2 506 жінок, 281 хлопчик і 225 дівчаток, тоді як стать 29 дітей і 1 934 дорослих поки що не вдалося встановити.

Найсмертоноснішим місяцем, як вказує ООН, для цивільних осіб залишається березень минулого року - щонайменше 4 143 загиблих.

Найбільше загиблих і поранених від початку повномасштабної війни в Донецькій області - відповідно 4 336 і 7 732, за нею йде Харківська - 1 083 і 2 299.

Найбезпечнішим регіоном, без постраждалих, залишається Закарпатська область. Немає загиблих і в Тернопільській області, проте там було поранено 10 осіб.

Загалом від початку війни на зброю вибухової дії з великою зоною ураження припало 90,5% усіх випадків загибелі або поранення, зазначається в документі.

ООН (3440) жертви (1900) воєнні злочини (1935)
Маячня якась!

Ми ще не знаємо, скільки в одному лише Маріку людей загинуло, а що на інших ще окупованих територіях коїться?

Боюсь, після деокупації інформація, що відкриється, для Українців це стане справжнім шоком... нажаль. Хоча весь історичний досвід України якраз і свідчить про перманентний геноцид Українців московією протягом століть.
Як завжди применшують число загиблих, тільки в Маріуполі десятки тисяч загиблих.
Лише в Маріуполі за різними даними загинуло від 20 до 80 тисяч цивільних , скільки загинуло в Северодонецьку ,Бахмуті ,Лисичанську ,Волновасі ,Попасні ітд ніхто не знає.
что ты падло лыбишься...?
