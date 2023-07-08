УКР
Минулої доби підрозділи ВМС знищили 9 окупантів, артсистему та сховище з боєприпасами

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

"Минулої доби, 7 липня, підрозділами ВМС ЗС України знищено 9 окупантів, 1 сховище з боєприпасами та 1 артилерійську систему", - ідеться в повідомленні.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

Також читайте: Упродовж тижня морпіхи знищили 101 окупанта, 4 артсистеми, 3 міномети, 5 "Шахедів" та 4 сховища з боєприпасами. ІНФОГРАФІКА

