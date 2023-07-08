УКР
"Вагнерівці" у відпустці до серпня, далі - до Білорусі, - командир терористів Єлізаров

Найманці російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина готуються перебазуватися до Білорусі за умовами угоди, яка зупинила їхній заколот у Росії.

Про це заявив один із командирів угруповання Антон Єлізаров ("Лотос"), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, найманці за наказом Пригожина взяли відпустку до початку серпня, а потім переїдуть до Білорусі.

"Найскладніше - це вихід у Білорусь", - сказав Єлізаров.

Він додав, що ще слід продовжити підготовку баз та полігонів, а також узгодити дії з владою Білорусі та "організувати взаємодію з силовими відомствами".

Терорист підтвердив, що "вагнерівці" не збираються більше воювати в Україні.

"Ми відійдемо вбік і мовчки подивимося. Але наш бронепотяг стоїть на запасному шляху, і ми в готовності прийти на допомогу нашій батьківщині", - сказав він.

Білорусь (8076) ПВК Вагнер (1547)
якраз картопельку копати,саме то
показати весь коментар
08.07.2023 16:11 Відповісти
То вони бацьку тихенько й приберуть. А бульбостан буде приєднаний до парасії..
показати весь коментар
08.07.2023 16:19 Відповісти
Будуть гвалтувати бульбашок і тримати колгоспи під своїм контролем. Тарган вже підписався.
показати весь коментар
08.07.2023 16:14 Відповісти
Звісно, кілька "дєрєвєнєк для кармлєнія" їм віддати доведеться. Бо як то кажуть "...гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты..."
показати весь коментар
08.07.2023 16:27 Відповісти
Вагнеровцы по ************ и **********, а вот ахмад-силов они по овцам, а в ********** с овцами не густо.
показати весь коментар
08.07.2023 16:18 Відповісти
Бронепотяг Путлера стоїть в Новоогарьово... підказую...
показати весь коментар
08.07.2023 16:20 Відповісти
На допомогу родінє ви йшли 23-го. Але, як висловились ваші ж "криминальныє таланты", всіх вас гуртом 24-го кинул сам "шерстяной".
показати весь коментар
08.07.2023 16:21 Відповісти
Вагнеровцев смерть поссать отпустила.
показати весь коментар
08.07.2023 16:21 Відповісти
пригожин пообіцяв ***** повернути в імперію Білорусь, а лукашка відправити до праотців. Нічого не поробиш - зраду треба загладити. Якщо кров'ю "нє искупаєш вину".
показати весь коментар
08.07.2023 16:42 Відповісти
Не получилось присоединить Киевский федеральный округ, значит будет присоединен Минский федеральный округ. Рашобыдло будет праздновать победу и на коленях целовать дупу путлера.
показати весь коментар
08.07.2023 17:45 Відповісти
"..а я лягу-прілягу край гастінца старого...,
Хай накриє туман..."))
показати весь коментар
08.07.2023 16:54 Відповісти
лотос кого ты стращаеш? вас ****** скоко полегло в сирии , и в африке , таки стокож в Украине, бойтесь сукки, найдем и буде наказание за все що натварили в Украине, ответите ****** за кажую слезинку.Слава Украине,Путин *****, РАША ПАРАША.
показати весь коментар
08.07.2023 17:00 Відповісти
Кто-то где-то в Лукашстане сильно напрягся..
показати весь коментар
08.07.2023 17:09 Відповісти
в Марьиной Горке на базе спецназа РБ уже 85 "вагинеров"
показати весь коментар
08.07.2023 22:04 Відповісти
 
 