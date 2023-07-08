"Вагнерівці" у відпустці до серпня, далі - до Білорусі, - командир терористів Єлізаров
Найманці російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина готуються перебазуватися до Білорусі за умовами угоди, яка зупинила їхній заколот у Росії.
Про це заявив один із командирів угруповання Антон Єлізаров ("Лотос"), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
За його словами, найманці за наказом Пригожина взяли відпустку до початку серпня, а потім переїдуть до Білорусі.
"Найскладніше - це вихід у Білорусь", - сказав Єлізаров.
Він додав, що ще слід продовжити підготовку баз та полігонів, а також узгодити дії з владою Білорусі та "організувати взаємодію з силовими відомствами".
Терорист підтвердив, що "вагнерівці" не збираються більше воювати в Україні.
"Ми відійдемо вбік і мовчки подивимося. Але наш бронепотяг стоїть на запасному шляху, і ми в готовності прийти на допомогу нашій батьківщині", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хай накриє туман..."))