"Вагнерівці" у відпустці до серпня, далі - до Білорусі, - командир терористів Єлізаров

Найманці російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина готуються перебазуватися до Білорусі за умовами угоди, яка зупинила їхній заколот у Росії.

Про це заявив один із командирів угруповання Антон Єлізаров ("Лотос"), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, найманці за наказом Пригожина взяли відпустку до початку серпня, а потім переїдуть до Білорусі.

"Найскладніше - це вихід у Білорусь", - сказав Єлізаров.

Він додав, що ще слід продовжити підготовку баз та полігонів, а також узгодити дії з владою Білорусі та "організувати взаємодію з силовими відомствами".

Терорист підтвердив, що "вагнерівці" не збираються більше воювати в Україні.

"Ми відійдемо вбік і мовчки подивимося. Але наш бронепотяг стоїть на запасному шляху, і ми в готовності прийти на допомогу нашій батьківщині", - сказав він.

