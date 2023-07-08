Військові з "Азовсталі" Прокопенко, Паламар, Волинський, Хоменко і Шлега разом із Зеленським повернулися з Туреччини до України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

8 липня разом із президентом Зеленським до України повернулися декілька полонених, яких перед тим вивезли до Туреччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними. Слава Україні!"

Згодом, Володимир Зеленський оприлюднив фото із захисниками "Азовсталі" в літаку.

Нагадаємо, 21 вересня 2022 року в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Серед них - командири захисників "Азовсталі". П’ятеро "азовців" перебували в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана. Росії в рамках того обміну повернули Віктора Медведчука і 55 окупантів.

Керівний склад маріупольського гарнізону бригади Національної гвардії України "Азов" перебував на закритому режимному об’єкті в Туреччині.