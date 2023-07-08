Військові з "Азовсталі" Прокопенко, Паламар, Волинський, Хоменко і Шлега разом із Зеленським повернулися з Туреччини до України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
8 липня разом із президентом Зеленським до України повернулися декілька полонених, яких перед тим вивезли до Туреччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними. Слава Україні!"
Згодом, Володимир Зеленський оприлюднив фото із захисниками "Азовсталі" в літаку.
Нагадаємо, 21 вересня 2022 року в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Серед них - командири захисників "Азовсталі". П’ятеро "азовців" перебували в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана. Росії в рамках того обміну повернули Віктора Медведчука і 55 окупантів.
Керівний склад маріупольського гарнізону бригади Національної гвардії України "Азов" перебував на закритому режимному об’єкті в Туреччині.
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Хроника одного президента
08.07.2023
В полоні ще 249 "азовців", з них 23 жінки. Про них забули?
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Туреччина порушила умови "зернової угоди" передавши 5 командирів полку "Азов", що знаходились під особисті гарантії безпеки і утримання місцезнаходження від президента Ердогана , давши фактичний привід Росії блокувати "зернову угоду" і транзит українського зерна.
Такую пощечину кремль просто так не простит, возможна Оленовка-2.
Но рейтинг Зелупы важнее конечно всех этих мелочей. Медийных лиц, которые объективно не страдали вовсе в Турции вернули, на остальных пох.
Це саме така сумна історія ...
Якби не бачила на власні очі - не повірила б.
Хай всі виродки, які затято цькують хлопців, принижують і поливають їх своїм лайном, отримають від Неба сторицею те, що заслужили.
"патріоти" та істоти, які вважають себе "людьми", здатні тільки блювати власними нечистотами.