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Військові з "Азовсталі" Прокопенко, Паламар, Волинський, Хоменко і Шлега разом із Зеленським повернулися з Туреччини до України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

8 липня разом із президентом Зеленським до України повернулися декілька полонених, яких перед тим вивезли до Туреччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними. Слава Україні!"

Згодом, Володимир Зеленський оприлюднив фото із захисниками "Азовсталі" в літаку.Військові з Азовсталі Прокопенко, Паламар, Волинський, Хоменко і Шлега разом із Зеленським повернулися з Туреччини до України 01

Нагадаємо, 21 вересня 2022 року в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників. Серед них - командири захисників "Азовсталі". П’ятеро "азовців" перебували в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана. Росії в рамках того обміну повернули Віктора Медведчука і 55 окупантів.

Керівний склад маріупольського гарнізону бригади Національної гвардії України "Азов" перебував на закритому режимному об’єкті в Туреччині.

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) полон (1588) Прокопенко Андрій (16)


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Топ коментарі
+55
З поверненням, Герої!!!
Подарунок Залужному на ювілей
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08.07.2023 16:34 Відповісти
+46
Здав в полон, а тепер визволив і Зяма маладєц. Вміє піаритись. Перемога переможная.
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08.07.2023 16:47 Відповісти
+45
Нарешті !!...
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08.07.2023 16:30 Відповісти
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І тебе заразом... А то в диванного експерда щось сильно полихає... В наш час це заважає роботі ппо 😁
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08.07.2023 23:01 Відповісти
Якщо я запущу в країну кацапів за кубометр бабла від крємлядєй, і це призведе до сотень тисяч смертей українців - дозволяю тобі особисто мене придушити, домовилися?
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08.07.2023 23:06 Відповісти
Не тобі, скотині вирішувати хто в Україні буде Героєм!!
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08.07.2023 23:30 Відповісти
Та ще й сьогодні (совпадение - не думаю). Сидів, сидів, гундосив про атомну загрозу, все забув - мотнувся без запрошення по Європі. Думаю - ну для чого? А воно вишенька на торті - Туреччина і Азовці. Яке ж воно кончене і мстиве, думали всім офісом. А Азовці недарма не володіють інформацією без доступу до Інтернету (з якого переляку?), обіймаються з убивцею, здавалося, що хтось придуше.
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08.07.2023 23:18 Відповісти
you must feel lucky to have a president like zelenskii, if u had a pm like our pashinyan a slave of putin you would kill yourself, our pm gave our lands to please putin, you are brave SLAVA UKRAINI
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08.07.2023 21:33 Відповісти
І не кажи валєра
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08.07.2023 21:47 Відповісти


Хроника одного президента

‎08.‎07.‎2023

В полоні ще 249 "азовців", з них 23 жінки. Про них забули?

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Туреччина порушила умови "зернової угоди" передавши 5 командирів полку "Азов", що знаходились під особисті гарантії безпеки і утримання місцезнаходження від президента Ердогана , давши фактичний привід Росії блокувати "зернову угоду" і транзит українського зерна.
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08.07.2023 22:00 Відповісти
Для цього і віддали.
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08.07.2023 22:05 Відповісти
Та ні. Росія вже декілька тижнів відмовляється ту угоду продовжувати. І ті командири Азову зовсім тут ні до чого.
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08.07.2023 22:18 Відповісти
на Зеленського і Єрмака вже просто дивитись важко і неприємно
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08.07.2023 22:08 Відповісти
То дивись на свого п
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08.07.2023 22:15 Відповісти
От Єрмака мене теж нудить, а від Зеленського в цій історії ні. Він президент. А Єрмак не зрозуміло що. Від нього конкретно нудить. Дуже неприємно його бачить з нашими Героями
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08.07.2023 23:04 Відповісти
кому і ***** - президент
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08.07.2023 23:07 Відповісти
Доки ми гриземся вони своє роблять,. люди схаменіться
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08.07.2023 22:23 Відповісти
Мне кажется, что теперь о возвращении пленных защитников Мариуполя можно забыть. А их остаётся примерно 1000-1500 в плену.
Такую пощечину кремль просто так не простит, возможна Оленовка-2.

Но рейтинг Зелупы важнее конечно всех этих мелочей. Медийных лиц, которые объективно не страдали вовсе в Турции вернули, на остальных пох.
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08.07.2023 22:30 Відповісти
Тіпун тобі на язика. Каркаєш тут.
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08.07.2023 23:06 Відповісти
гівна тобі зєлього в рота. квакаєш тут
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08.07.2023 23:08 Відповісти
Ну так може зелені так і задумали-тут отримали піар для боневтіка, і в той час кацапи заблокують обмін ''Азовців''. Отих самих яких боневтік здав боячись незручних запитань, і не горить бажанням витягувати їх з кацапського полону,
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08.07.2023 23:08 Відповісти
Дивишся на цей срач щодо повернення наших Героїв на Батьківщину і розумієш, що Історія наш народ геть нічому не вчить. Століттями. Ми готові своїх Героїв втоптати в лайно, піставити під сумнів їхню мужність та героїзм, їхню відданість та вірність Україні лише тому, що на їхньому фоні піариться промоскальська офісна шобла. І не тому, що цього бажають командири Азову, а всього лише тому, що ЗЕлена шобла зараз має всі можливості це робити, бо в 2019 мудрий нарід обрав саме цю шоблу керманичами. І ця шобла зараз лише радіє цим срачам, потирає ручонки, бо тупориле бидло вже протиставляє Редіса та Калину тим хлопцям-Азовцям, які ше не звільнені з полону... Хочеться спитати у таких тупорилих виродків - ви реально йо@нулись? Що ви робите, курви??? Вас, як тих квартальних лохов, розводять за принципом "розділяй та володарюй", а ви й раді старатися... Чи може ви вже на оманських офісних щурів працюєте та відробляєте свої 30 *********? Думай-те і не постіть маячню ...
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08.07.2023 23:51 Відповісти
А без обнимались с Дерьмаком нельзя было обойтись?
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09.07.2023 00:24 Відповісти
Тепер я знаю, як виглядає, коли розпинають.

Це саме така сумна історія ...

Якби не бачила на власні очі - не повірила б.

Хай всі виродки, які затято цькують хлопців, принижують і поливають їх своїм лайном, отримають від Неба сторицею те, що заслужили.
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09.07.2023 12:17 Відповісти
Горячие объятья с зелёными гнидами и особенно с,Дерьмаком ,благодаря которому сдали юг и имеем сотни тысяч,жертв ,им чести не делает.Из за этого дерьма они проживали реки крови в Мариуполе
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09.07.2023 00:22 Відповісти
я за те що повернулись хлопці, я про те що повернулись Хлопці які фоткаються з ЧМОМ.
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09.07.2023 02:35 Відповісти
А що з їншими полоненими? Що з азовцями яких зараз судять?
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09.07.2023 05:35 Відповісти
От всі тут пишуть і пишуть і пишуть: а от хтось з Вас тут пишущих вдивився в обличчя Героїв, яка там напруга в очах.
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09.07.2023 07:20 Відповісти
Про що ви ? Які очі ?

"патріоти" та істоти, які вважають себе "людьми", здатні тільки блювати власними нечистотами.
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09.07.2023 12:20 Відповісти
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