Протягом 8 липня росіяни 15 разів обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини, - ОК "Північ"
Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 15 обстрілів (119 вибухів) із різних видів озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ОК "Північ".
У повідомленні зазначається: "Чернігівська область.
Новгород-Сіверська громада:
Гремʼяч - 27 приходів, ймовірно міномет 120 мм. В результаті обстрілу зазнали часткових руйнувань будівлі ферми біля населеного пункту (на фото).
Семенівська громада: Леонівка - 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм.
Карповичі - 6 приходів, ймовірно ствольна артилерія; 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм.
Заріччя - 14 приходів, ймовірно ствольна артилерія.
Сумська область. Середино-Будська громада:
Нововасилівка - 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм.
Ромашково - 8 приходів, ймовірно ствольна артилерія.
Глухівська громада:
Сопич - 10 приходів, ймовірно міномет 120 мм.
Білокопитове - 20 приходів, ймовірно міномет 120 мм.
Шосткінська громада:
Чуйківка - 5 приходів, ймовірно ствольна артилерія; 5 приходів, ймовірно АГС.
Зноб-Новгородське - 6 приходів, ймовірно міномет 120 мм; 7 приходів, ймовірно ствольна артилерія.
На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення, не зафіксована".
Будь ласка, зачекайте...
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