Протягом 8 липня росіяни 15 разів обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини, - ОК "Північ"

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 15 обстрілів (119 вибухів) із різних видів озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ОК "Північ".

У повідомленні зазначається: "Чернігівська область.

Новгород-Сіверська громада:

Гремʼяч - 27 приходів, ймовірно міномет 120 мм. В результаті обстрілу зазнали часткових руйнувань будівлі ферми біля населеного пункту (на фото).

Семенівська громада: Леонівка - 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм.

Карповичі - 6 приходів, ймовірно ствольна артилерія; 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм.

Заріччя - 14 приходів, ймовірно ствольна артилерія.

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Сумська область. Середино-Будська громада:

Нововасилівка - 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм.

Ромашково - 8 приходів, ймовірно ствольна артилерія.

Глухівська громада:

Сопич - 10 приходів, ймовірно міномет 120 мм.

Білокопитове - 20 приходів, ймовірно міномет 120 мм.

Шосткінська громада:

Чуйківка - 5 приходів, ймовірно ствольна артилерія; 5 приходів, ймовірно АГС.

Зноб-Новгородське - 6 приходів, ймовірно міномет 120 мм; 7 приходів, ймовірно ствольна артилерія.

На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення, не зафіксована".

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