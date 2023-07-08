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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ми майже вирішили завдання надійного захисту неба в Києві. Працюємо над закриттям неба у Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, - Резніков

ппо,зенітні

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про роботу над посиленням систем протиповітряної оборони у найбільших українських містах, як це зроблено у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці, з нагоди 500 днів від початку повномасштабної російської агресії.

Резніков зазначив: "Для мене особисто це був час переоцінки багатьох речей, усвідомлення помилок і водночас впевненості, що ми переможемо.

Я не вірив, що росіяни почнуть обстрілювати ракетами мирні міста. Бо це очевидно протирічило їхній меті. Тому надійний захист нашого неба сприймаю як особистий виклик. У Києві ми майже вирішили це завдання. У Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі – ще ні, але працюємо".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Найкращий подарунок - мертва русня!": Повітряні Сили підготували авіабомбу з нагоди ювілею Залужного. ФОТО

Автор: 

ППО (3290) Резніков Олексій (1446) Повітряні сили (2774) Patriot (330)


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Топ коментарі
+31
Анекдот дня:

-Согласно опросам в Украине🇺🇦уровень доверия Валерию Залужному составляет 102%

-Так, стоп, а откуда взялись 2%?

-Пленные.
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08.07.2023 17:27 Відповісти
+27
Рєзніков працює
НЕ НАТО, а пан Яйце нам планує небо закрити
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08.07.2023 17:17 Відповісти
+26
Чому цей пітор рєзніков досі не на нарах за пограбунок держави???
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08.07.2023 17:27 Відповісти
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Рєзніков працює
НЕ НАТО, а пан Яйце нам планує небо закрити
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08.07.2023 17:17 Відповісти
Ага! Рогатки зарядив яйцями і яблуками!
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08.07.2023 17:48 Відповісти
якщо б в міністра було прізвище "Різник" то можна було б і повірити, а такий собі "рєзнікоф"????
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09.07.2023 01:45 Відповісти
Його предки свідомо скацапили своє прізвище, тобто лягли під москалів
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09.07.2023 07:52 Відповісти
Буде яєчний купол?
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08.07.2023 17:19 Відповісти
Мне казалось, что его должностными обязанностями должно быть производство миллионов украинских беспилотников, в т.ч. украинских Шахедов, которых если будет много, то кацапы просто прекратят обстрелы, боясь ответки... К ПВО этот министр не имеет никакого отношения
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08.07.2023 17:20 Відповісти
Потрібно Петріотів -- шо там вигадувати .
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08.07.2023 17:21 Відповісти
вам головне щоб ваші зелені сраки були прикриті. За простих людей в Україні ніколи не думали.
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08.07.2023 17:24 Відповісти
В Киеве находятся иностранные посольства, в том числе и США. Возможно, США передали нам "Пэтриоты" с условием, что их развернут именно для защиты Киева. По крайней мере, первые "Пэтриоты". Последующие будут распределять по другим городам и важным объектам.
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08.07.2023 18:45 Відповісти

Эта чой та? Голубой воришка?
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08.07.2023 17:25 Відповісти
ну да, ви вирішили. Систему Patriot надали США, а Київ закрили наші славні ППО-шники. Поки ви яйця і бензин купляли по завищеним цінам.
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08.07.2023 17:27 Відповісти
Анекдот дня:

-Согласно опросам в Украине🇺🇦уровень доверия Валерию Залужному составляет 102%

-Так, стоп, а откуда взялись 2%?

-Пленные.
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08.07.2023 17:27 Відповісти
Актъуал'но!
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08.07.2023 20:55 Відповісти
Чому цей пітор рєзніков досі не на нарах за пограбунок держави???
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08.07.2023 17:27 Відповісти
"Подєльнік" на Банковій не дозволяє!
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08.07.2023 17:51 Відповісти
ну пачиму он жулікъ?? Чилавек умеет жит'!
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08.07.2023 20:58 Відповісти
від таких слів аж яйця зачухались
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08.07.2023 17:28 Відповісти
Не допоможе, якщо вони (яйця) дешевше, ніж по 17грн за одне
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08.07.2023 18:56 Відповісти
По Харькову обычно с-300 лупят. Подлёт из бнр до 40 секунд. Чем это закрывать будете?
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08.07.2023 17:28 Відповісти
біля Харкова треба ставити батарею МІМ-104, а на кордоні радар ARTHUR WLR Mod D з дальністю визначнння 100+ км.
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08.07.2023 18:12 Відповісти
Да в том то и проблема. Пэтриот может сбивать супераналоговнетные мегагиперсуперультраплюспро ракеты. Но не древние с-300, которые долетают менее чем за 40 секунд. Тут скорее помогло бы десятка два пулемёта Гатлинга 50 калибра на круглосуточном дежурстве по северной и восточной окраинам, ну и радары хорошие
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08.07.2023 19:01 Відповісти
у вас уявлення про зброю застигли в часі другої світової війни. Швидкість ракети 9М83 або 9М82 на термінальній стадії польоту складає від 1500 до 2000 метрів в секунду, тому ваш кулеметник не встигне навіть кліпнути очима. Такі обєкти можуть сбиватись тільки засобами ПРО по можливості на висотах від 10 до 15 кілометрів.
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08.07.2023 19:27 Відповісти
Он имел в виду расстреливать ПУ еще на старте
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08.07.2023 19:39 Відповісти
з кулемета Гатлінга?
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08.07.2023 19:40 Відповісти
з рдк на місці розташування.
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08.07.2023 21:02 Відповісти
рдк на місце розташування можно буде випхнути тільки коли ЗСУ вийдуть на кордони.
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08.07.2023 23:30 Відповісти
Какие высоты 10-15км? Я про с-300, которые переделали на земля-земля. Они так высоко не взлетают. А вот если точно знать момент запуска и начальную траекторию, то можно крупнокалиберными пулемётами сделать на встречном курсе стену из свинца и стали.
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08.07.2023 19:43 Відповісти
ракети комплекса С-300 летять по балістичній траєкторії.
Можно ще зробити стіну із сталевих кульок, якщо поставити тисяч десять людей з рогатками. Ефект буде такий же.
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08.07.2023 20:02 Відповісти
стоянки с300 будут раз'***** рдк. шебекіно в курсє
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08.07.2023 21:01 Відповісти
Залізного купола вистачить
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08.07.2023 21:48 Відповісти
а от ніт. Iron Dome призначений для перехвата низькошвидкісних цілей - ракет типу "град", "кассам" та різного кустрного хламу, який хамас робить з труб від бігбордів. Тому для ракети вагою 2,3 тони, яка падає по балістичній траєкторії із швидкістю на термінальній стадії польоту 2000 метрів за секунду ця система не підходить. Від слова зовсім.
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08.07.2023 22:58 Відповісти
Значить лише петріотом збивати, але у кацапів ракет С-300 кілька тисяч залишилося. Тому петріотів не напасешся.
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09.07.2023 14:59 Відповісти
Так, тільки дорослим ПРО. Це буде продовжуватись допоки не почнемо створювати стокілометрову демілітарізовану зону на теріторії кацапії вздовж всього кордону.
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09.07.2023 15:06 Відповісти
В Зп таже история, с Токмака лупят каждую ночь, меньше минуты подлет...
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08.07.2023 18:41 Відповісти
робота -робити видимість роботи
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08.07.2023 17:28 Відповісти
вже ясно, шо поки ці дєрьмаковські пітарелли, з хриплогудосим, кілолайцевим та абхазськими обізянами з ************ й круглодурами включно, будуть керулями, - діла не буде. ці дєрьмаковські стайні треба сьогодні починати чистити. й то, це вже пізнувато.
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08.07.2023 17:29 Відповісти
Ну, а кому треба це знати, йолопе. Те, що ти вмієш робити (красти у ЗСУ) усім відомо. Чисто випадково дізналось і вже піариься. Чмо в окулярах...
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08.07.2023 17:30 Відповісти
Це останній Петріот знов Києву дістався?
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08.07.2023 17:31 Відповісти
Конечно, а то куда боневтик будет возвращаться? Не для этого мама Римма растила такой зеленый цветочек.
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08.07.2023 17:38 Відповісти
Хтось нагайде які повноваження і обов'язки у яйцекрада на посаді міністра?

Чи це як "нєтлєннає" : "воно працює, воно -це до₴бойоб"?
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08.07.2023 17:35 Відповісти
Може треба зняти з Києва ППО , щоб лайно в ВР та і самі києвляни розуміли що війна іде . А от ППО поставити лінію зіткнення прикривати . Бо так як зараз розставлені приоритети , це як тебе по морді б'ють , а ти сраку прикриваєш .
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08.07.2023 17:35 Відповісти
А кияни при чому!?
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08.07.2023 18:34 Відповісти
Щоб з теми не випадали .
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08.07.2023 18:59 Відповісти
А хто "випадає в темі" в Києві? Сім'я, яка загинула під бомбосховищем може?
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08.07.2023 19:24 Відповісти
1,5 мес каждую ночь бомбили Киев. И как бомбили! Вы думаете киевляне этого не прочувстовали? как у вас совести хватает!
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08.07.2023 19:03 Відповісти
Той хто "почувствовал" пише українською , навіть якщо до цього її взагалі не знав . І так , мені дозволяє сумління . А ще мені дозволяє таке казати термін в півтора роки під обстрілами .
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08.07.2023 19:17 Відповісти
значит голову отбило через 1.5 года. Пусть киевляне сдохнут чтоб вам полегало? ну ну
И пишу специально на русском, т.к. сайт не только украинцы читают.
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08.07.2023 19:22 Відповісти
Російськомовні повинні здохнути всі !
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08.07.2023 19:29 Відповісти
шось ти аж занадто... не перегнув а загрутив.. схаменися..
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08.07.2023 19:34 Відповісти
поєтому токмак и штурмуют російськомові всу. а до того штурмовали Бучу.
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08.07.2023 21:07 Відповісти
А Запоріжжя 1,5 року кожну ніч ракетами накривають... то мабуть нічого...
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08.07.2023 22:39 Відповісти
Особливо восени...по мотору лупили по 8-12 прильотів по два рази за ніч... це од мене 500м. на протязі двух неділь. З 24 до 1 часу 8шт і з 3 до 4 коло 12 шт, і так кожну ніч.
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08.07.2023 22:49 Відповісти
Мерзота ти просто.
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08.07.2023 19:25 Відповісти
Зазивають/кидають виклик рашистам? Чи хочуть позлити інші міста, де ПВО гірша?

Краще б мовчали. Коли війну виграємо, тоді й будемо дивитись назад й згадувати, в який момент яку задачу ми вирішили. Це ж війна: те що актуальне сьогодні, завтра може змінитись.
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08.07.2023 17:38 Відповісти
Хоч до луку, хоч до дрюку.. Як Ви брехуни+злодії притомили...
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08.07.2023 17:43 Відповісти
В Запорожье працюють замечательно. Почти каждую ночь взрывы.
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08.07.2023 17:47 Відповісти
Ми це ***** замітили. Що в нас тільки Києв закрили.
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08.07.2023 17:52 Відповісти
Вона і в Києві не проживає. Вона живе під Залізним куполом₴
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08.07.2023 18:14 Відповісти
Рєзніков: Ми майже вирішили проблему з закриттям неба в Києві працюємо над закриттям неба в інших містах...

Реакція народу: 61 тисяча українців виїхало в Європу за день за даними прикордонників.

Ось вам і рейтинг влади.
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08.07.2023 18:05 Відповісти
Ну ви не спішіть там людей в країні достатньо хай прилітає. Страна огромная, да? Ліпше пошукати де ще можна 34 млрд гривень сп*здити.
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08.07.2023 18:11 Відповісти
але працюємо....

яйца мойвы можно поштучно покупать
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08.07.2023 18:15 Відповісти
"Бодяжна соляра по 80 за літер у війська - надійний захист неба!"
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08.07.2023 18:18 Відповісти
В Запорожье каждую ночь с 300 прилетают, вчера среди дня возле шевчика прилет был.... больше года каждую ночь... ну да...это же Киев...
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08.07.2023 18:31 Відповісти
С 300 не збивається нічим.
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08.07.2023 19:28 Відповісти
Американские передовые системы Patriot, которые на днях прибыли в Украину, могут сбивать российские ракеты С-300, потому что они летят по баллистической траектории, пояснил спикер Военно-воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Игнат еще раз подчеркнул, что ракеты С-300, которыми россияне обстреливают прифронтовые города, прилетают через несколько минут, поэтому реагирование ПВО на них должно быть "достаточно быстрое".

"Patriot может сбивать эти ракеты, потому что С-300 запускают по баллистической траектории. Но надо понимать, сколько у нас будет ракет к Patriot и сколько у них (россиян) будет ракет к С-300", - сказал Игнат.

Представитель ВВС добавил, что российские захватчики в таких случаях снова перейдут к старой схеме - будут пускать ракеты, чтобы истощить украинскую ПВО.

"Поэтому это и называется "война на истощение". Враг пытается истощить нас, мы - его", - ответил он.

Игнат подчеркнул, что у России нет дефицита по производству С-300, поэтому лучший вариант - уничтожать установки, как это делают наши пилоты: "Ну есть и другие методы, есть ударные БПЛА. Это направление нам тоже надо развивать... F-16 решит все эти вопросы"
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08.07.2023 20:05 Відповісти
На с300 ракет патріотів не вистачить. А взагалі легше просто знищити с300 (це наземні установки) а не намагатися патріотами збивати ракети. Ніхто цього робити, звісно, ніколи не буде. Так що краще спитати, коли с300 почнуть знищувати, а не вимагати на них патріоти. З таким же успіхом можна вимагати Зірку Смерті.
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08.07.2023 20:25 Відповісти
Пороху я понюхав у свій час... і краще за Вас знаю що таке комплекс с 300, і я написав цей допис тільки для того, щоб тут не розказували про неможливість збиття балістики....(с 300). Про те що нераціонально їх збивати я також розумію.... тож не треба розказувати казки про те що с 300 неможливо збити.
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08.07.2023 21:30 Відповісти
Угу....не сбиваются...
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08.07.2023 20:07 Відповісти
Ага, яйками по 17 будуть прикривати. Хоч би писок зайвий раз не відкривав-цеглиною закрити кортить!
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08.07.2023 18:40 Відповісти
На 500 день війни! Ганьба!
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08.07.2023 18:56 Відповісти
Інтересний факт. У 2008 році Микола Катеринчук на вибори до Київради вів свою партію "Європейський вибір" .
"Блок Миколи Катеринчука" йшов під гаслом "В Європу ! "і проти злодюжки Черновецького .

Кілька людей з списку були обрані депутатами. Там вони ..... ввійшли до більшості Черновецького , обрали Олеся Довгого секретарем і підтримували дерибан київської землі , майна і бюджетних коштів...

Серед зрадників був і .... Олексій Юрійович Резніков (номер 2 у списку) , зараз міністр оборони.
Кияни , пам'ятайте завжди , хто влаштував дерибан київскої землі , роздані 2000 гектарів !

Часто депутати голосували не за прізвище чи юрособу кому надається земля , а за "папку".
Тобто папка для паперів , там лежить проект рішення про виділення землі , але не сказано , кому земля, тільки є номер рішення про надання конкретної ділянки.
От за такі номери і голосував Резніков. Потім в "Рішення" вдруковували того , кого треба.
Не забувайте , бо воно знову попреться у владу !
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08.07.2023 19:01 Відповісти
 
 