Ми майже вирішили завдання надійного захисту неба в Києві. Працюємо над закриттям неба у Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про роботу над посиленням систем протиповітряної оборони у найбільших українських містах, як це зроблено у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці, з нагоди 500 днів від початку повномасштабної російської агресії.

Резніков зазначив: "Для мене особисто це був час переоцінки багатьох речей, усвідомлення помилок і водночас впевненості, що ми переможемо.

Я не вірив, що росіяни почнуть обстрілювати ракетами мирні міста. Бо це очевидно протирічило їхній меті. Тому надійний захист нашого неба сприймаю як особистий виклик. У Києві ми майже вирішили це завдання. У Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі – ще ні, але працюємо".

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