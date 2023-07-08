Ми майже вирішили завдання надійного захисту неба в Києві. Працюємо над закриттям неба у Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про роботу над посиленням систем протиповітряної оборони у найбільших українських містах, як це зроблено у Києві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці, з нагоди 500 днів від початку повномасштабної російської агресії.
Резніков зазначив: "Для мене особисто це був час переоцінки багатьох речей, усвідомлення помилок і водночас впевненості, що ми переможемо.
Я не вірив, що росіяни почнуть обстрілювати ракетами мирні міста. Бо це очевидно протирічило їхній меті. Тому надійний захист нашого неба сприймаю як особистий виклик. У Києві ми майже вирішили це завдання. У Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі – ще ні, але працюємо".
Топ коментарі
+31 акаб акабіч
показати весь коментар08.07.2023 17:27 Відповісти Посилання
+27 Ksenia VB
показати весь коментар08.07.2023 17:17 Відповісти Посилання
+26 Super Gut
показати весь коментар08.07.2023 17:27 Відповісти Посилання
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НЕ НАТО, а пан Яйце нам планує небо закрити
Эта чой та? Голубой воришка?
-Согласно опросам в Украине🇺🇦уровень доверия Валерию Залужному составляет 102%
-Так, стоп, а откуда взялись 2%?
-Пленные.
Можно ще зробити стіну із сталевих кульок, якщо поставити тисяч десять людей з рогатками. Ефект буде такий же.
Чи це як "нєтлєннає" : "воно працює, воно -це до₴бойоб"?
И пишу специально на русском, т.к. сайт не только украинцы читают.
Краще б мовчали. Коли війну виграємо, тоді й будемо дивитись назад й згадувати, в який момент яку задачу ми вирішили. Це ж війна: те що актуальне сьогодні, завтра може змінитись.
Реакція народу: 61 тисяча українців виїхало в Європу за день за даними прикордонників.
Ось вам і рейтинг влади.
яйца мойвы можно поштучно покупать
Игнат еще раз подчеркнул, что ракеты С-300, которыми россияне обстреливают прифронтовые города, прилетают через несколько минут, поэтому реагирование ПВО на них должно быть "достаточно быстрое".
"Patriot может сбивать эти ракеты, потому что С-300 запускают по баллистической траектории. Но надо понимать, сколько у нас будет ракет к Patriot и сколько у них (россиян) будет ракет к С-300", - сказал Игнат.
Представитель ВВС добавил, что российские захватчики в таких случаях снова перейдут к старой схеме - будут пускать ракеты, чтобы истощить украинскую ПВО.
"Поэтому это и называется "война на истощение". Враг пытается истощить нас, мы - его", - ответил он.
Игнат подчеркнул, что у России нет дефицита по производству С-300, поэтому лучший вариант - уничтожать установки, как это делают наши пилоты: "Ну есть и другие методы, есть ударные БПЛА. Это направление нам тоже надо развивать... F-16 решит все эти вопросы"
"Блок Миколи Катеринчука" йшов під гаслом "В Європу ! "і проти злодюжки Черновецького .
Кілька людей з списку були обрані депутатами. Там вони ..... ввійшли до більшості Черновецького , обрали Олеся Довгого секретарем і підтримували дерибан київської землі , майна і бюджетних коштів...
Серед зрадників був і .... Олексій Юрійович Резніков (номер 2 у списку) , зараз міністр оборони.
Кияни , пам'ятайте завжди , хто влаштував дерибан київскої землі , роздані 2000 гектарів !
Часто депутати голосували не за прізвище чи юрособу кому надається земля , а за "папку".
Тобто папка для паперів , там лежить проект рішення про виділення землі , але не сказано , кому земля, тільки є номер рішення про надання конкретної ділянки.
От за такі номери і голосував Резніков. Потім в "Рішення" вдруковували того , кого треба.
Не забувайте , бо воно знову попреться у владу !