З початку масованого вторгнення росіяни зруйнували чи пошкодили 1,5 тис. об’єктів культурної інфраструктури та 600 пам’яток культури й історії, - Мінкульт
Російські війська за час повномасштабної війни зруйнували або пошкодили 1,5 тис. об’єктів культурної інфраструктури та 600 пам’яток культури й історії.
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Понад 1500 об’єктів культурної інфраструктури, переважно це клуби, бібліотеки зазнали пошкоджень або зруйновані і понад 600 пам’яток культури, історії також зруйновані або пошкоджені", - зазначив він.
Міністр підкреслив, що ця війна точиться і за українську ідентичність, культуру, мову, історію.
За його словами, із перших хвилин російського повномасштабного вторгнення українські представники культури збирають як всередині країни, так і за кордоном кошти для армії.
Також Ткаченко зауважив, що за ці 500 днів українські театри поставили десятки прем’єр, історичний центр Одеси внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, вдалося евакуювати сотні тисяч експонатів із небезпечних зон.
"Велика активність українців у сфері культури під час війни показала, що цінність того, що ми захищаємо - не просто слова, це конкретні дії", - наголосив очільник МКІП.
У той же час він наголосив, що міжнародні організації можуть і мають робити більше для захисту українських культурних об’єктів і засудження дій росіян, при цьому нагадавши, що, наприклад, люди з Росії продовжують працювати у виконавчих органах ЮНЕСКО.
Балабол!
А ты посчитал ущерб от параши?
Где Цифра в миллиардах $???!!!
Не тот жидкий список, а серьезная финансовая оценка всех потерь.
Этот счет УЖЕ должен быть выставлен параше!
Население параши уже должно знать что они будут платить репарацию долгие годы.
И где тут наш министр Ткаченко ?
Але, гараж!?!
Пошли кофе пить.
Чего молчишь, Ткаченко? Беня добро не дал
А в наших хапуг буде як завжди - на місці старовинних пошкоджених будівель поставлять черговий макдональдс для бидла, мурашник або офіс з скла і бетону