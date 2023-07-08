МВФ вивчить закон про повернення на довоєнну систему оподаткування, - постпред Фонду Степанян

Міжнародний валютний фонд вивчить Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану" (№8401), щоб оцінити його відповідність узгодженій стратегії.

Про це в інтервʼю Укрінформу повідомив постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Ваграм Степанян, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, цей закон визначальний при ухваленні МВФ рішень щодо виконання Україною умов програми кредитування та важливий для збереження податкової бази і вирівнювання конкурентного середовища в країні.

"Кінцевий термін для цього структурного маяка був змінений з кінця червня на кінець липня 2023 року з метою надання більше часу для його обговорення, прийняття та впровадження. 30 червня Рада ухвалила цей законопроєкт. Ми переглянемо остаточну версію, щоб оцінити його відповідність узгодженій стратегії, що дозволить визначити, чи був виконаний структурний маяк чи ні. Якщо є значні відхилення від основних цілей, можуть знадобитися коригувальні дії", - зазначив Степанян.

За його словами, окрім передбачуваного впливу цього закону на доходи бюджету важливим також є сигнал про налаштованість України докладати зусиль у мобілізації внутрішніх надходжень для покриття потреб у фінансуванні на додачу до зовнішньої допомоги.

"Додатковий момент, який варто повторити, полягає в тому, що Україні необхідно зберігати міцну податкову базу, у тому числі шляхом уникнення заходів, які б могли призвести до її руйнування", - додав Степанян.