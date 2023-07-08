УКР
2 164 10

МВФ вивчить закон про повернення на довоєнну систему оподаткування, - постпред Фонду Степанян

степанян,ваграм

Міжнародний валютний фонд вивчить Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану" (№8401), щоб оцінити його відповідність узгодженій стратегії.

Про це в інтервʼю Укрінформу повідомив постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Ваграм Степанян, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, цей закон визначальний при ухваленні МВФ рішень щодо виконання Україною умов програми кредитування та важливий для збереження податкової бази і вирівнювання конкурентного середовища в країні.

"Кінцевий термін для цього структурного маяка був змінений з кінця червня на кінець липня 2023 року з метою надання більше часу для його обговорення, прийняття та впровадження. 30 червня Рада ухвалила цей законопроєкт. Ми переглянемо остаточну версію, щоб оцінити його відповідність узгодженій стратегії, що дозволить визначити, чи був виконаний структурний маяк чи ні. Якщо є значні відхилення від основних цілей, можуть знадобитися коригувальні дії", - зазначив Степанян.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МВФ встановив для України чотири додаткові вимоги

За його словами, окрім передбачуваного впливу цього закону на доходи бюджету важливим також є сигнал про налаштованість України докладати зусиль у мобілізації внутрішніх надходжень для покриття потреб у фінансуванні на додачу до зовнішньої допомоги.

"Додатковий момент, який варто повторити, полягає в тому, що Україні необхідно зберігати міцну податкову базу, у тому числі шляхом уникнення заходів, які б могли призвести до її руйнування", - додав Степанян.

цікаво що наші падлюки ще наобіцяли цим степанянам щоб отримати від них кредитів
показати весь коментар
08.07.2023 18:15 Відповісти
Наверное в первую очередь не красти.
показати весь коментар
08.07.2023 18:19 Відповісти
странно,во время принятия этого закона как раз и говорилось о том что именно этого требует МВФ))рождается второй вопрос-так кто же ****** тогда и сейчас???неужели наша власть???никогда раньше и вот снова??
показати весь коментар
08.07.2023 18:23 Відповісти
Сказали изучат, значит так и будет А будет... от нас это уже давно ничего не зависит.
показати весь коментар
08.07.2023 18:24 Відповісти
Вивчить і після цього відразу перестане давати кредити Україні
показати весь коментар
08.07.2023 18:25 Відповісти
Тю... Я шо,проспав? Війна закінчилась?
показати весь коментар
08.07.2023 18:32 Відповісти
В зелених завжди хтось винен. МВФ є зручною відмазкою.
показати весь коментар
08.07.2023 18:32 Відповісти
МВФ это очень важный маркер для всего инвестиционного мира, поэтому сотрудничество с ним нужно любой ценой сохранить
показати весь коментар
09.07.2023 12:38 Відповісти
Я й не казав, що МВФ треба похерити. То тільки Зеля в своєму дибільному кіно їх у сраку посилав, а тепер на них всіх собак вішає.
показати весь коментар
09.07.2023 21:41 Відповісти
Нашим гетьмановичем,кроме сивковича,еще и степаняшка управляет,так мы совсем скоро вступим в таможсоюз и одэкабэшку.
показати весь коментар
08.07.2023 18:42 Відповісти
 
 