2 841 29

Санду у 500-й день повномасштабної війни в Україні: Завдяки мужності ЗСУ у Молдові мир

санду

Президентка Молдови Мая Санду у 500-й день повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявила про солідарність з українським народом і наголосила, що Кишинів продовжить надавати підтримку Києву.

"500 днів минуло з того часу, як мирні люди, які спали у своїх будинках, жили на своїй землі, прокинулися від вибухів бомб і гуркоту танків. Невинних людей стратили, тіла залишали на вулицях або кидали до братської могили. У Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці. Зґвалтовані жінки, вбиті чи скалічені бомбами діти… Ця жорстока війна сіє смерть та терор", — заявила Санду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Вона запевнила, що Молдова солідарна з українським народом і продовжить надавати підтримку Україні.

"Завдяки мужності українських військових, завдяки опору мирного населення у нас у Молдові мир. Ми солідарні з Україною та зробимо все, що в наших силах, щоби підтримати її. Українців чекають і чекатимуть у нашій країні. Нашими дорогами та залізничними коліями продовжать возити українську продукцію на ринки. Як частина міжнародного співтовариства ми об'єднаємо зусилля з Україною, щоб притягнути Росію до відповіді за воєнні злочини. Україна переможе. Інакше й не може бути", — додала Санду.

+12
Розумничка президент Молдови!
показати весь коментар
08.07.2023 18:35 Відповісти
+11
це дуже добре, що Молдова це розуміє.
показати весь коментар
08.07.2023 18:31 Відповісти
+8
Жінка з «яйцями
показати весь коментар
08.07.2023 18:36 Відповісти
це так
показати весь коментар
08.07.2023 18:30 Відповісти
це дуже добре, що Молдова це розуміє.
показати весь коментар
08.07.2023 18:31 Відповісти
Нічого вона не розуміє!
=============
Пропаганда і брехня із ОП працює, люди починають забувати правду. Будь ласка, не підхоплюйте і не разповсюджуйте наративи ермака і зеленського. Станом на 09.07.2023 рік война тривае 3425 днів. З 20.02.2014 року. З дати, яка визначена на медалі "За повернення Криму"
показати весь коментар
09.07.2023 09:59 Відповісти
ФАКТ!
показати весь коментар
08.07.2023 18:31 Відповісти
Дякуємо.
показати весь коментар
08.07.2023 18:31 Відповісти
Розумничка президент Молдови!
показати весь коментар
08.07.2023 18:35 Відповісти
вона повелася на брехню ОП і зеленського. У нас війнаується не 500, а 3425 днів
показати весь коментар
09.07.2023 10:00 Відповісти
Жінка з «яйцями
показати весь коментар
08.07.2023 18:36 Відповісти
ты откуда вылезло полоумное существо?
показати весь коментар
08.07.2023 19:01 Відповісти
Сьогодні просто наплив ботні під проксі.
показати весь коментар
08.07.2023 19:17 Відповісти
Санду, так отдашь те 4 МИ-га, которые год в зад зажала?
показати весь коментар
08.07.2023 18:38 Відповісти
Ті міги не літають. Металобрухт.
показати весь коментар
08.07.2023 19:28 Відповісти
Навіть на запчастини та **** санду не захотіла ПРОДАТИ... А зараз *******, як добре, що ми захищаємо молдавію, а мої побратими загинули...
показати весь коментар
08.07.2023 20:15 Відповісти
Їхній порт Джурджулешти став нашим основним нафтовим хабом,а також через нього збувається левова частка наших зернових і олії, і молдовани не наварюють на нас,як це робить Ердоган зі своїм коридором,за який бере 25% та ще й не втрачає можливість скуповувати крадене росіянами зерно і метал,так що не дуже гоніть на Санду,вона перший президент за 30 років,яка пішла на зближення відносин з Україною,а не побігла смоктати члєн в Кремль.
показати весь коментар
09.07.2023 05:42 Відповісти
Летают, они их продать хотели по 8 млн. баксов, никто не купил.
показати весь коментар
08.07.2023 20:29 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2023 18:55 Відповісти
Хорошо,что Санду это понимает
показати весь коментар
08.07.2023 18:53 Відповісти
Вона все розуміла ще будучи кандидаткою.
показати весь коментар
08.07.2023 19:10 Відповісти
Молодец , Майя. Теперь пришло время и Приднестровью мир дать. Заодно сможете потом передать Украине все тамошние склады вооружения.
показати весь коментар
08.07.2023 19:27 Відповісти
Всьому свій час.
показати весь коментар
08.07.2023 19:40 Відповісти
Україна разом с Молдовою мае у Румунії виготовляти снаряди - це така співпраця з країною НАТО
показати весь коментар
08.07.2023 19:39 Відповісти
**** санду, ти відмовилася продати нам МіГ-29, щоб "не дратувати росію", а тепер ******, що заховалася за нашими спинами разом зі своїми молдаванами завдяки нам. Олексій, Ігор, Олег, Юрій, Іван, Тарас, Олександр, Андрій, "Кузя", Андрій, Михайло, Роман, Андрій... це менш ніж 10% моїх загиблих побратимів. Вонизагинули через тебе, **** санду, бо ти "боялася дратувати росію". Шкода, що ти, **** санду, не прочитаєш мій допис... Хоча таким ****м, як санду, ***** на думку українського содата.
показати весь коментар
08.07.2023 20:12 Відповісти
І каже : все що в наших силах... Що в ваших силах? Якби не Україна , то продристовьє пішло на вас і легко захопило би , ВИ навіть бодай якусь армію не спромоглися зробити, бо її навіть фінансувати не в змозі . Якась ніби нацгвардія і все.
показати весь коментар
08.07.2023 21:24 Відповісти
Ви тільки свисніть,ми вам ще й абрикоси поможем в Придністров'ї зібрати
показати весь коментар
09.07.2023 05:28 Відповісти
показати весь коментар
10.07.2023 01:12 Відповісти
3425 - 500 = 2925
2925 днів для зеленського війни не існувало. Зовсім.
=====================
пропаганда і брехня із ОП працює, люди починають забувати правду. Будь ласка, не підхоплюйте і не разповсюджуйте наративи ермака і зеленського. Станом на 09.07.2023 рік война тривае 3425 днів. З 20.02.2014 року. З дати, яка визначена на медалі "За повернення Криму"
показати весь коментар
09.07.2023 10:05 Відповісти
 
 