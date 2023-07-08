Санду у 500-й день повномасштабної війни в Україні: Завдяки мужності ЗСУ у Молдові мир

Президентка Молдови Мая Санду у 500-й день повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявила про солідарність з українським народом і наголосила, що Кишинів продовжить надавати підтримку Києву.

"500 днів минуло з того часу, як мирні люди, які спали у своїх будинках, жили на своїй землі, прокинулися від вибухів бомб і гуркоту танків. Невинних людей стратили, тіла залишали на вулицях або кидали до братської могили. У Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці. Зґвалтовані жінки, вбиті чи скалічені бомбами діти… Ця жорстока війна сіє смерть та терор", — заявила Санду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Вона запевнила, що Молдова солідарна з українським народом і продовжить надавати підтримку Україні.

"Завдяки мужності українських військових, завдяки опору мирного населення у нас у Молдові мир. Ми солідарні з Україною та зробимо все, що в наших силах, щоби підтримати її. Українців чекають і чекатимуть у нашій країні. Нашими дорогами та залізничними коліями продовжать возити українську продукцію на ринки. Як частина міжнародного співтовариства ми об'єднаємо зусилля з Україною, щоб притягнути Росію до відповіді за воєнні злочини. Україна переможе. Інакше й не може бути", — додала Санду.