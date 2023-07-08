Санду у 500-й день повномасштабної війни в Україні: Завдяки мужності ЗСУ у Молдові мир
Президентка Молдови Мая Санду у 500-й день повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявила про солідарність з українським народом і наголосила, що Кишинів продовжить надавати підтримку Києву.
"500 днів минуло з того часу, як мирні люди, які спали у своїх будинках, жили на своїй землі, прокинулися від вибухів бомб і гуркоту танків. Невинних людей стратили, тіла залишали на вулицях або кидали до братської могили. У Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці. Зґвалтовані жінки, вбиті чи скалічені бомбами діти… Ця жорстока війна сіє смерть та терор", — заявила Санду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Вона запевнила, що Молдова солідарна з українським народом і продовжить надавати підтримку Україні.
"Завдяки мужності українських військових, завдяки опору мирного населення у нас у Молдові мир. Ми солідарні з Україною та зробимо все, що в наших силах, щоби підтримати її. Українців чекають і чекатимуть у нашій країні. Нашими дорогами та залізничними коліями продовжать возити українську продукцію на ринки. Як частина міжнародного співтовариства ми об'єднаємо зусилля з Україною, щоб притягнути Росію до відповіді за воєнні злочини. Україна переможе. Інакше й не може бути", — додала Санду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
=============
Пропаганда і брехня із ОП працює, люди починають забувати правду. Будь ласка, не підхоплюйте і не разповсюджуйте наративи ермака і зеленського. Станом на 09.07.2023 рік война тривае 3425 днів. З 20.02.2014 року. З дати, яка визначена на медалі "За повернення Криму"
2925 днів для зеленського війни не існувало. Зовсім.
=====================
пропаганда і брехня із ОП працює, люди починають забувати правду. Будь ласка, не підхоплюйте і не разповсюджуйте наративи ермака і зеленського. Станом на 09.07.2023 рік война тривае 3425 днів. З 20.02.2014 року. З дати, яка визначена на медалі "За повернення Криму"