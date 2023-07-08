УКР
Кожен день війни завдає довкіллю України збитків на 4 млрд грн, - Міндовкілля

каховська

Це без врахування екоциду, який спричинила Росія підривом Каховської ГЕС.

Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, передає Цензор.НЕТ.

"1 день великої війни = 102 млн євро або 4 млрд гривень збитків довкіллю. І це без урахування екоциду рф на Каховській ГЕС. Сьогодні – 500 днів повномасштабного вторгнення рф в Україну. Кожен день ми втрачаємо людей, ресурси, природні багатства.

Кожен день інспектори Державної екологічної інспекції України фіксують руйнування довкілля від бойових дій. Цифри жахають. Сьогодні маємо вже близько 51 млрд євро або 2 трлн гривень екологічних збитків. Це означає, що кожен день війни коштує росії мінімум 102 млн євро або 4 млрд гривень екологічних збитків. Всьому є своя ціна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС для відновлення екосистем необхідні 10 років, - Стрілець

Обрахунки тривають. росія заплатить за кожен день цієї війни. За кожне спалене дерево. Кожен спаплюжений клаптик української землі. Для цього ми обʼєднуємося з усім цивілізованим світом та працюємо над визнанням екоциду у міжнародному законодавстві", - заявив міністр.

і як раніше без цьої інфо жили? чи вже готують до списання міл'ярдів?))
08.07.2023 18:42 Відповісти
ЄС дасть бабла на розпил. Вже готують пилораму.
08.07.2023 18:47 Відповісти
Дуже підозріла цифра. Треба написати так-- 4 мільярди, 12 мільйонів, 28 тисяч, 718 гривень та 98 копіцок. Щоб піпл краще ковтнув.
08.07.2023 19:19 Відповісти
Рахувати потрібно все! Ізраїльтяни отримали за Холокост. Ми будемо отримувати століттями за "укроцид".
08.07.2023 19:00 Відповісти
Шмигалю разом з Міндовкіллям, краще показати, що вони конкретно робили, сидячи рівненько на посадах, щоб завчасно підготувати до ОБОРОНИ, терени України, знаючи, від баканова чи буданова, про московську агресію !!! Добре, хоть Байден підсрачниками відбив охоту від шашликів та до «парадів за три дні»….
Скільки саме млрд грн, на ці ДІЄВІ ЗАХОДИ, було витрачено Урядом і на ЩО конкретно та, як це реально допомогло Українцям зупинити московських убивць!
Стефанчук-Зеленський, мовчать «чомусь», витріщивши очі!

Рахункова палата уже, мабуть, теж готова це провітрити з відповідними кошторисами від Уряду??
Слава Україні!!
08.07.2023 19:14 Відповісти
краще б воно мовчало....
08.07.2023 19:20 Відповісти
Так і хочеться чинушам спиз-дить закордонну допомогу
08.07.2023 20:00 Відповісти
а рахував хто?Єрмак і його ручний,лишайний хом'ячок Мар'яна Безугла?)
09.07.2023 05:26 Відповісти
 
 