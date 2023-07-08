Кожен день війни завдає довкіллю України збитків на 4 млрд грн, - Міндовкілля

Це без врахування екоциду, який спричинила Росія підривом Каховської ГЕС.

Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, передає Цензор.НЕТ.

"1 день великої війни = 102 млн євро або 4 млрд гривень збитків довкіллю. І це без урахування екоциду рф на Каховській ГЕС. Сьогодні – 500 днів повномасштабного вторгнення рф в Україну. Кожен день ми втрачаємо людей, ресурси, природні багатства.

Кожен день інспектори Державної екологічної інспекції України фіксують руйнування довкілля від бойових дій. Цифри жахають. Сьогодні маємо вже близько 51 млрд євро або 2 трлн гривень екологічних збитків. Це означає, що кожен день війни коштує росії мінімум 102 млн євро або 4 млрд гривень екологічних збитків. Всьому є своя ціна.

Обрахунки тривають. росія заплатить за кожен день цієї війни. За кожне спалене дерево. Кожен спаплюжений клаптик української землі. Для цього ми обʼєднуємося з усім цивілізованим світом та працюємо над визнанням екоциду у міжнародному законодавстві", - заявив міністр.