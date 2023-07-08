Майбутнє Росії - молодший партнер і економічна колонія Китаю, - директор ЦРУ Бернс

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс прогнозує для Росії майбутнє економічної колонії Китаю.

Про це він сказав у ході виступу на щорічній лекції Фонду Дітчлі у британському Оксфордширі 1 липня, передає The Washington Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Бернс заявив, що російсько-українська війна, розв'язана диктатором РФ Володимиром Путіним, вже обернулася для Росії стратегічним провалом – оголилися її військові слабкості, економіка постраждала на довгі роки.

"Її майбутнє в якості молодшого партнера і економічної колонії Китаю визначається помилками Путіна, її реваншистські амбіції притуплюються НАТО, яке стає все більшим і сильнішим", – заявив директор ЦРУ.

Він зазначив, що агресія Росії є серйозним випробуванням, але Китай – це єдина країна, яка має намір змінити міжнародний порядок і має для цього все більшу економічну, дипломатичну, військову і технологічну потужність.

Коментуючи спробу ватажка терористичної організації Група Вагнера Євгена Пригожина "піти на Москву" і його різкі звинувачення Кремля в брехливому обґрунтуванні повномасштабного вторгнення, Бернс припустив, що вплив цих слів і цих дій позначатиметься на РФ ще якийсь час, як "яскраве нагадування про руйнівний вплив путінської війни на його власне суспільство та його власний режим".