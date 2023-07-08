Майбутнє Росії - молодший партнер і економічна колонія Китаю, - директор ЦРУ Бернс
Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс прогнозує для Росії майбутнє економічної колонії Китаю.
Про це він сказав у ході виступу на щорічній лекції Фонду Дітчлі у британському Оксфордширі 1 липня, передає The Washington Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Бернс заявив, що російсько-українська війна, розв'язана диктатором РФ Володимиром Путіним, вже обернулася для Росії стратегічним провалом – оголилися її військові слабкості, економіка постраждала на довгі роки.
"Її майбутнє в якості молодшого партнера і економічної колонії Китаю визначається помилками Путіна, її реваншистські амбіції притуплюються НАТО, яке стає все більшим і сильнішим", – заявив директор ЦРУ.
Він зазначив, що агресія Росії є серйозним випробуванням, але Китай – це єдина країна, яка має намір змінити міжнародний порядок і має для цього все більшу економічну, дипломатичну, військову і технологічну потужність.
Коментуючи спробу ватажка терористичної організації Група Вагнера Євгена Пригожина "піти на Москву" і його різкі звинувачення Кремля в брехливому обґрунтуванні повномасштабного вторгнення, Бернс припустив, що вплив цих слів і цих дій позначатиметься на РФ ще якийсь час, як "яскраве нагадування про руйнівний вплив путінської війни на його власне суспільство та його власний режим".
"окончательное решение русского вопроса"
тоді чайна була слабенька
Якщо в США хоча б погодяться розглядати розвал недоімперії, як один з можлифих варіантів, то багато питань знайдуть прості рішення. Хоча б про ЯЗ - досвід розпаду СРСР вам у поміч!
а що їм в голову прийде ?
боюсь однієї України для цього замало - тут зі всіх сторін треба генделити,
а південь - Казахстан заїхав в нейтрал,
китай разом з делі з ними барижнічає,
аятолли в відкриту в ясна сосуться,
зі сходу в них нікого нема - б'ється тільки Захід, тобто Україна.
кацапня вже і так є залежною від китаю та індії.
не купували б ті в кацапні нафту - була б інша історія болот вже зараз.
Доклад под названием "Будет ли восточный фланг готов к битве? Сдерживание к 2030 году" создавали экс-командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес, еще один американский топ-генерал - Филипп Бридлав, их британский коллега - Ричард Ширрефф, старший научный сотрудник Атлантического совета Ян Бжезинский, экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, а также ряд экспертов и политиков Восточной и Центральной Европы.
Отчет подробно описывает количество и типы военной техники, имеющейся в распоряжении стран восточного фланга НАТО, которые примут на себя основной удар при следующем, более масштабном наступлении РФ. Собственно, перечень мер по усилению этого "пояса безопасности" и будет на повестке дня саммита НАТО 11-12 июля, сообщается в документе.
Авторы доклада буквально трубят о том, что: "Пора незамедлительно принимать новую концепцию сдерживания - то есть создание условий, при которых противник не начнет агрессию, понимая, что не имеет достаточных ресурсов для достижения своих целей". Что изначально и было в основе НАТО и о чем страны-участники забыли после окончания Холодной войны. Странам НАТО настоятельно предлагается утвердить и принять новую концепцию уже до конца 2023-го.
Она будет означать не только доведение трат на оборону до 2,5%-3% от ВВП каждой из стран (что уже, к примеру, перевыполнила Польша). Так, в резюме документа приводится 11 пунктов, которые помогут сдержать новую войну или как они это называют - "окончательное испытание НАТО". Начиная от "унификации логистики" и наращивания производства техники и боеприпасов - до способов закрытия "пробела в противоракетной обороне" и возможностей использования ИИ, в том числе - против кибератак РФ.
"Нынешние запасы стран восточного фланга состоят преимущественно из устаревших систем советской эпохи, которые в значительной степени неспособны эффективно противостоять современным воздушным угрозам", - говорится в докладе, с предложением делать ставку на усиление ПВО, а также на модернизации имеющейся советской техники, за временным неимением другой.
Эксперты рекомендуют отказаться от старых соглашений, подписанных с Москвой, в частности - от Основополагающего акта НАТО-Россия 1997 года, поскольку он "накладывает искусственные самоограничения" на Альянс, которые не оправданы, учитывая потенциальные угрозы.
"Война России в Украине - это и есть неудачное сдерживание. Мы не можем позволить, чтобы сдерживание снова потерпело неудачу. Россия всегда была империей. Если ничего не изменится, за Путиным придет другой "Путин"", - пишет Ходжес. В целом отчет исходит из предположения, что к 2030 году НАТО будет оставаться в нынешнем составе (возможно, добавится Швеция, чье вступление сейчас задерживает Турция), но Украина так и останется вне Альянса.
yigal_levin
Для цього потрібні справжні системні реформи і відповідальні вибори. ОПа не може бути центральним органом влади, як є зараз. Має бути самостійна судова система, вільна преса.
Що не в інтересах нашої влади.
Китайці можуть запропонувати нашим альтернативу ЄС. Великі гроші на відбудову, які можна витрачати на власний розсуд. Ніхто не буде стояти за спиною і вимагати звіту. Таку практику вони застосовували в країнах Африки, фінансуючи воровиті уряди країн. Як живе там населення - не краще ніж вони жили на пальмах. Вони сажають на фінансову голку уряди і ті у відповідь діляться природніми ресурсами і дають голоси в міжнародних організаціях.
Як думаєте, який варіант іменем українців схиляється обрати наша влада - ЄС і реформи чи Китай ?
Технологій, переданих добровільно при розміщенні виробництва та вкрадених (куплених) промисловими шпигунами плюс фактично нескінченний людський ресурс - цього цілком достатньо для підкорення світу.
Економічна та "ідеологічна" окупація Азії, Африки, Океанії з Австралією, Південної Америки - етапи "великого шляху" Піднебесної імперії у 21 столітті. Десь наприкінці століття капітулює Європа.
На початку майбутнього століття відбудеться "остання битва" - весь китаїзований світ проти Північної Америки. А може і не відбудеться, якщо залишки "старого світу" вирішать, що краще бути рабами, але живими, ніж легендарною цивілізацією, яка зникла.
Не все зав'язане на протистояння з Китаєм.
Є й інші сили.
А представники наймирнішої релігії у світі - це лишень криголам, який пркладає шлях флоту китайських джонок.
в 'АкрАіни' цивілізації і материка Євразія взагалі не повинно бути якогось там майбутнього! Яке може бути майбутнє в ракового утворення, яке на днях вбило ракетою 10 мирних людей в Львові?? а за останній рік таких мирних вбитих вже ТИСЯЧІ!
Ви ніколи на це не підете.