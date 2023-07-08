УКР
Новини
8 653 75

Майбутнє Росії - молодший партнер і економічна колонія Китаю, - директор ЦРУ Бернс

бернс,вільям

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс прогнозує для Росії майбутнє економічної колонії Китаю.

Про це він сказав у ході виступу на щорічній лекції Фонду Дітчлі у британському Оксфордширі 1 липня, передає The Washington Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Бернс заявив, що російсько-українська війна, розв'язана диктатором РФ Володимиром Путіним, вже обернулася для Росії стратегічним провалом – оголилися її військові слабкості, економіка постраждала на довгі роки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Невдоволення росіян війною створює для ЦРУ можливість вербувати шпигунів, яка випадає раз на покоління. Ми не дамо їй пропасти даремно, - Бернс

"Її майбутнє в якості молодшого партнера і економічної колонії Китаю визначається помилками Путіна, її реваншистські амбіції притуплюються НАТО, яке стає все більшим і сильнішим", – заявив директор ЦРУ.

Він зазначив, що агресія Росії є серйозним випробуванням, але Китай – це єдина країна, яка має намір змінити міжнародний порядок і має для цього все більшу економічну, дипломатичну, військову і технологічну потужність.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після візиту Сі Цзіньпіна до Путіна я сказав йому: будьте обережні, - Байден

Коментуючи спробу ватажка терористичної організації Група Вагнера Євгена Пригожина "піти на Москву" і його різкі звинувачення Кремля в брехливому обґрунтуванні повномасштабного вторгнення, Бернс припустив, що вплив цих слів і цих дій позначатиметься на РФ ще якийсь час, як "яскраве нагадування про руйнівний вплив путінської війни на його власне суспільство та його власний режим".

Автор: 

Китай (4908) росія (67841) Бернс Вільям (64)
треба було доводити ще у 1991 році

"окончательное решение русского вопроса"

тоді чайна була слабенька
показати весь коментар
08.07.2023 21:07 Відповісти
треба щоб китаези їх вбили.. або зіжерли.. або на корм акулам
показати весь коментар
08.07.2023 19:31 Відповісти
на забардюр'є вже у школах вводять китайську мову- треба ж розуміти накази китайських господарів
показати весь коментар
08.07.2023 19:31 Відповісти
І то: це тільки при умові, що ерефія збережеться в тих кордонах, які має зараз.
Якщо в США хоча б погодяться розглядати розвал недоімперії, як один з можлифих варіантів, то багато питань знайдуть прості рішення. Хоча б про ЯЗ - досвід розпаду СРСР вам у поміч!
показати весь коментар
08.07.2023 19:33 Відповісти
А яке майбутнє України? Вона постраждала набагато більше. Весь Донбас в руїнах, міста побиті ракетами, мільйони біженців, роботи немає майже...
показати весь коментар
08.07.2023 19:33 Відповісти
Первое правило Бойцовского клуба. Никогда не говорить о Бойцовском клубе.
показати весь коментар
08.07.2023 19:41 Відповісти
Мені вже багато років, щоб жити мріями...
показати весь коментар
08.07.2023 19:45 Відповісти
Скажу у вашому ж романтичному стилі: доки ви мрієте, до тих пір і живете
показати весь коментар
08.07.2023 20:02 Відповісти
Люда, а яке майбутнє було в далекому 1945-му в тій країні з якої ти строчиш? Вони теж була наполовину зруйнована.
показати весь коментар
08.07.2023 20:05 Відповісти
В 45 году у Украины было намного больше население. И война не была такой разрушительной, так что не надо тут. Раньше война это был порох и взрывчатка в основном.
показати весь коментар
08.07.2023 20:07 Відповісти
Ти спочатку в тему вникни.
показати весь коментар
08.07.2023 20:10 Відповісти
Не ліпи дурню
показати весь коментар
08.07.2023 20:26 Відповісти
Это что за ***** ты написал?
показати весь коментар
08.07.2023 21:52 Відповісти
Пані Полякова,ви часто нагадуєте про свій вік і довге життя.Для жінки-не звинувачуйте в секзизмі-це трохи дивно.Ви ж повинні пам*ятати-в яких руїнах "лежала" Німеччина,та і Україна і Київ в 1945 році?А при теперішньому потенціалі будівництва-Україна буде казкою для наступних жителів.Не переймайтеся,головне перемогти цю кацапську орду...
показати весь коментар
08.07.2023 23:15 Відповісти
В Китае есть хороший термин для обустройства дома - "фен-шуй". Так вот, по этому самому "фен-шую" рф - это санитарная комната в китайском доме. Проще говоря - это унитаз. Это и есть будущее рф, если оно вообще будет.
показати весь коментар
08.07.2023 19:33 Відповісти
тобто не розпад, а тихе поглинання китайцями
а що їм в голову прийде ?
показати весь коментар
08.07.2023 19:37 Відповісти
нажаль ніхто не знає точного рецепту розпаду кацапні на кожного окремого кацапа.
боюсь однієї України для цього замало - тут зі всіх сторін треба генделити,
а південь - Казахстан заїхав в нейтрал,
китай разом з делі з ними барижнічає,
аятолли в відкриту в ясна сосуться,
зі сходу в них нікого нема - б'ється тільки Захід, тобто Україна.
показати весь коментар
08.07.2023 19:57 Відповісти
Тобто варіант розчленування паРаші не розглядається? Дуже шкода, бо це був би оптимальний варіант для усього світу. А так вона залишиться загрозою сусіднім країнам, навіть будучи колонією Китаю.
показати весь коментар
08.07.2023 19:37 Відповісти
Я б сказав, тим паче разом з китаєм.
показати весь коментар
08.07.2023 19:52 Відповісти
здрава ж людина...
кацапня вже і так є залежною від китаю та індії.
не купували б ті в кацапні нафту - була б інша історія болот вже зараз.
показати весь коментар
08.07.2023 19:39 Відповісти
Нагадує казку для ватників. В них теж всі ось-ось розваляться, США збанкрутіє, Європа замерзне, за Україну мовчу взагалі що вони фантазують і.т.д. Тільки живуть багато з них в лайні... Про себе потрібно думати, а не жити мріями.
показати весь коментар
08.07.2023 19:39 Відповісти
Несмотря на то, что война, которую Россия ведет против Украины, истощает ее ресурсы, Москва может восстановить свою военную мощь до конца десятилетия и снова угрожать миру в Европе", - сообщается в новом отчете (кратко он изложен тут) международной организации GLOBSEC, изучающей проблемы безопасности.

Доклад под названием "Будет ли восточный фланг готов к битве? Сдерживание к 2030 году" создавали экс-командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес, еще один американский топ-генерал - Филипп Бридлав, их британский коллега - Ричард Ширрефф, старший научный сотрудник Атлантического совета Ян Бжезинский, экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, а также ряд экспертов и политиков Восточной и Центральной Европы.

Отчет подробно описывает количество и типы военной техники, имеющейся в распоряжении стран восточного фланга НАТО, которые примут на себя основной удар при следующем, более масштабном наступлении РФ. Собственно, перечень мер по усилению этого "пояса безопасности" и будет на повестке дня саммита НАТО 11-12 июля, сообщается в документе.

Авторы доклада буквально трубят о том, что: "Пора незамедлительно принимать новую концепцию сдерживания - то есть создание условий, при которых противник не начнет агрессию, понимая, что не имеет достаточных ресурсов для достижения своих целей". Что изначально и было в основе НАТО и о чем страны-участники забыли после окончания Холодной войны. Странам НАТО настоятельно предлагается утвердить и принять новую концепцию уже до конца 2023-го.

Она будет означать не только доведение трат на оборону до 2,5%-3% от ВВП каждой из стран (что уже, к примеру, перевыполнила Польша). Так, в резюме документа приводится 11 пунктов, которые помогут сдержать новую войну или как они это называют - "окончательное испытание НАТО". Начиная от "унификации логистики" и наращивания производства техники и боеприпасов - до способов закрытия "пробела в противоракетной обороне" и возможностей использования ИИ, в том числе - против кибератак РФ.

"Нынешние запасы стран восточного фланга состоят преимущественно из устаревших систем советской эпохи, которые в значительной степени неспособны эффективно противостоять современным воздушным угрозам", - говорится в докладе, с предложением делать ставку на усиление ПВО, а также на модернизации имеющейся советской техники, за временным неимением другой.

Эксперты рекомендуют отказаться от старых соглашений, подписанных с Москвой, в частности - от Основополагающего акта НАТО-Россия 1997 года, поскольку он "накладывает искусственные самоограничения" на Альянс, которые не оправданы, учитывая потенциальные угрозы.

"Война России в Украине - это и есть неудачное сдерживание. Мы не можем позволить, чтобы сдерживание снова потерпело неудачу. Россия всегда была империей. Если ничего не изменится, за Путиным придет другой "Путин"", - пишет Ходжес. В целом отчет исходит из предположения, что к 2030 году НАТО будет оставаться в нынешнем составе (возможно, добавится Швеция, чье вступление сейчас задерживает Турция), но Украина так и останется вне Альянса.

показати весь коментар
08.07.2023 19:41 Відповісти
НАТО укріпляється поки йде війна в Україні.
показати весь коментар
08.07.2023 19:46 Відповісти
У наведеній Вами аналітиці один дуже важливий прорахунок. Московія напала на Україну з розрахунком, що українські збройні сили увійдуть до її складу. За такого підсилення НАТО навряд чи зміг протистояти московитському імперіалізму. Пішли б на якісь домовленості, традиційну політику уміротворення, може і Прибалтику б віддали. Гадаю, що остаточною метою путіна була війна не з НАТО, а з Китаєм. Ось для цього московії була нужна Україна, Білорусь і стороння позиція НАТО. І в такому разі США б ніяк не були проти, бо Китай для США це майбутня загроза. Але Україна своїм спротивом, небажанням становитися часткою імперії зламала усі плани старого маразматика, то він і беснується.
показати весь коментар
08.07.2023 21:11 Відповісти
Прогноз о составе НАТО может быть не совсем точен. К следующему саммиту НАТО уже дозреет идея о включении в НАТО новых членов и исключения из блока России-2, то есть Венгрии.
показати весь коментар
08.07.2023 21:36 Відповісти
А що буде в нас ? Чи підемо в Європу і НАТО ?
Для цього потрібні справжні системні реформи і відповідальні вибори. ОПа не може бути центральним органом влади, як є зараз. Має бути самостійна судова система, вільна преса.
Що не в інтересах нашої влади.
Китайці можуть запропонувати нашим альтернативу ЄС. Великі гроші на відбудову, які можна витрачати на власний розсуд. Ніхто не буде стояти за спиною і вимагати звіту. Таку практику вони застосовували в країнах Африки, фінансуючи воровиті уряди країн. Як живе там населення - не краще ніж вони жили на пальмах. Вони сажають на фінансову голку уряди і ті у відповідь діляться природніми ресурсами і дають голоси в міжнародних організаціях.
Як думаєте, який варіант іменем українців схиляється обрати наша влада - ЄС і реформи чи Китай ?
показати весь коментар
08.07.2023 19:43 Відповісти
Китай у жодному разі не можна допускати до відбудови України після війни. Тим ми тільки будемо його підсилювати. Досить вже, вони підсадили увесь світ на свої дешеві товари, які дають їм шалені прибутки. Залучати тільки ті країни, які нам допомагали. Але, на жаль, у нас багато усяких Арахманідів.
показати весь коментар
08.07.2023 21:16 Відповісти
Китай до України взагалі не мае ніяких претензій. Йому так то Україна до лампочки.
показати весь коментар
08.07.2023 21:56 Відповісти
Другий. І це люто бісить.
показати весь коментар
08.07.2023 22:03 Відповісти
Ну евросоюз, по сути колония Сша, но как живут неплохо. Придет время и Китай заживет неплохо, а с рашисткими полезными ископаемыми это произойдет еще быстрее. И сделать вы им не сможете ничего, к сожалению.
показати весь коментар
08.07.2023 19:44 Відповісти
ЄС це ніби копія США. З місцевими нюансами звичайно.
показати весь коментар
08.07.2023 19:48 Відповісти
Американській державі вже скоро 250 років. Небагато Європейських країн мають безперервну державну історію такої давнини - Британія, Швеція, Іспанія, Норвегія та можливо Нідерланди. Французській наприклад - 64 роки.
показати весь коментар
08.07.2023 20:45 Відповісти
Я про ЄС як явище
показати весь коментар
08.07.2023 20:57 Відповісти
США це і є Европа. Заснували їх європейці, й могутність США обумовлена теж завдяки мізкам з Европи.
показати весь коментар
08.07.2023 20:28 Відповісти
В каком месте ЕС это колония США, чепушило ты ватное?
показати весь коментар
08.07.2023 21:58 Відповісти
Китай цікавлять лише ресурсні регіони ********** і утримувати ледаче алкобидло китайці не стануть. В свою чергу світ не зацікавлений в могутності Китаю. Звідси найкращий варіант це розпад федерації на багато держав. Найбільше від розпаду постраждає паразитичний московський улус, але якийсь час протримається на розпродажі стягнутих з колоній (федеральних округів) багатств.
показати весь коментар
08.07.2023 19:47 Відповісти
Не переоцінюйте китайців. Це вони працелюбні, коли не вистачає території та їжі. Як з'явиться ресурс, який буде готовий працювати за миску супу, працелюбність як водою змиє. Люди всюду однакові, сідають на шию іншого за появи можливості.
показати весь коментар
08.07.2023 21:21 Відповісти
Людський ресурс **********, особливо в прикордонних до Китаю регіонах, ніякої цінності як робоча сила не представляє. Алкоголізм і надзвичайно низький IQ. Китайці ледачі, але тут "коса на пляшку" - доведеться самим працювати.
показати весь коментар
08.07.2023 22:01 Відповісти
Якої могутності? Військової? Китайці воювати ніколи не вміли і саме тому їх постійно нагибали.
показати весь коментар
08.07.2023 22:00 Відповісти
Економічної.
показати весь коментар
08.07.2023 22:03 Відповісти
Вона і так вже е.
показати весь коментар
08.07.2023 22:13 Відповісти
Є, але в дещо латентній формі. Далі буде диктат хазяїна.
показати весь коментар
08.07.2023 22:44 Відповісти
Уффф...ну це вже справжній burn 🔥 від Бернса
показати весь коментар
08.07.2023 19:54 Відповісти
Це ще "м"яко сказано" Майбутнє Росії - "сировинний придаток" Китаю Залишки "економіки" Росії будуть працювать лише для задоволення потреб економіки КНР
показати весь коментар
08.07.2023 19:57 Відповісти
А я б розподілила на зони управління між нашими партнерами: на схід від Уралу - Америка з Канадою, ще кому там ближче, а на захід - європейським країнам. І ніякого китаю, засирать там і так занедбані землі. Він уже й так всі ліси вирубав. Диктаторські режими - це паразити на тілі землі.
показати весь коментар
08.07.2023 20:04 Відповісти
Це від нас не залежить
показати весь коментар
08.07.2023 20:57 Відповісти
А що від нас залежить?
показати весь коментар
08.07.2023 21:37 Відповісти
Відрубать "ведмедю- шатуну" лапи та повибивать зуби
показати весь коментар
08.07.2023 21:41 Відповісти
Це буде велика помилка сітових держав, не можна допускати посилення китаю ніякими способами. Ото в своїх кордонах хай сидять і сопуть в тряпочку, і не випускати їх з-під контролю ні на мить. Бо то буде монстр гірший ніж рашка.
показати весь коментар
08.07.2023 19:58 Відповісти
Ця помилка вже допущена.
Технологій, переданих добровільно при розміщенні виробництва та вкрадених (куплених) промисловими шпигунами плюс фактично нескінченний людський ресурс - цього цілком достатньо для підкорення світу.
Економічна та "ідеологічна" окупація Азії, Африки, Океанії з Австралією, Південної Америки - етапи "великого шляху" Піднебесної імперії у 21 столітті. Десь наприкінці століття капітулює Європа.
На початку майбутнього століття відбудеться "остання битва" - весь китаїзований світ проти Північної Америки. А може і не відбудеться, якщо залишки "старого світу" вирішать, що краще бути рабами, але живими, ніж легендарною цивілізацією, яка зникла.
показати весь коментар
08.07.2023 20:35 Відповісти
Ви не врахували представників "наймирнішої" релігії в світі і чорних.

Не все зав'язане на протистояння з Китаєм.
Є й інші сили.
показати весь коментар
08.07.2023 22:09 Відповісти
Все, що зараз не зав'язане на протистояння з Китаєм - зав'яжеться. Причому буде в більшості своїй поглинуте так, що й само не помітить. Так само, як Китай поглинув всі ринки 'ширнепотрібу" (коли ви останній раз купували щось некитайське з непродовольчих товарів?).
А представники наймирнішої релігії у світі - це лишень криголам, який пркладає шлях флоту китайських джонок.
показати весь коментар
08.07.2023 22:49 Відповісти
Як добре що всі форумчани добре па*ятають,а може і бачили мультик по творах Кіплінга-"Мауглі".Тому зараз читати маячню про космічні проблеми по поведінці-Китаю,Індії,Африки і т.д.-не більше як маячня і космічна ж дурість.Всі ж пам*ятають про "жовтих псів" і їх загрозу всім друзям Мауглі?
показати весь коментар
08.07.2023 23:28 Відповісти
В цьому немає абсолютно нічого хорошого ні для США, ні для ЄС, бо статус колонії - це насамперед необмежений доступ до безмежних природних ресурсів раші, які дозволять китаю закріпити себе супердержавою у світі, можливо навіть єдиною супердержавою. Американські і африканські колонії свого часу дозволили стати ********* Заходу тим ким він є зараз, без колоній не було б ********* Заходу. Зараз супер колонія з'являється у Китая, і ця колонія стане для нього трампліном для величезного стрибка вперед, Захід це чудово розуміє і дуже цього боїться, тому і не дає нам зброї стільки скільки треба, щоб завалити рашку, бо якщо це трапиться то колонізація рашки китаєм забезпечена.
показати весь коментар
08.07.2023 20:04 Відповісти
У США є Канада, Аляска і Австралія, надійні партнери з величезною територією, які були є і будуть союзниками США. Тих ресурсів вистачить на усі ******* потреби демократичног світу.
показати весь коментар
08.07.2023 21:59 Відповісти
А в цих країнах йде процес руйнування зсередини, який провадять політики.
показати весь коментар
08.07.2023 22:10 Відповісти
А Аляска це якась окрема країна?))
показати весь коментар
08.07.2023 22:21 Відповісти
Після того як Китай наклав обмеження на експорт в США і ЄС своєї т.зв. стратегічної сировини, яка дуже потрібна останнім і для мікрочіпів, і для "зеленого переходу", то вони почали кип'ятком мочитись і одразу поїхали на поклон до китаю. Так що на усі свої "*******" потреби вони власних ресурсів не мають. А якщо ще Китай зможе розпоряджатися ресурсами рашки як своїми власними, то і США, і ЄС будуть далеко позаду нього.
показати весь коментар
09.07.2023 00:28 Відповісти
Він і так мае доступ до цих ресурсів. І вже е супердержавою.
показати весь коментар
08.07.2023 22:02 Відповісти
Передається в пакеті з вірусом імперіалізму
показати весь коментар
08.07.2023 20:12 Відповісти
Нічого харошого -- Китаи буде володіти половиною ресурсів світу .
показати весь коментар
08.07.2023 20:36 Відповісти
В 90х расея выкопала себе могилу. Молдова, Чечня. В нулевых она сбила себе гроб - Грузия. В 2014 приготовила гвозди для гроба - Крым. В 2022 заказала бригаду на закапывание - Украина
показати весь коментар
08.07.2023 21:17 Відповісти
це погано, ДУЖЕ погано!

в 'АкрАіни' цивілізації і материка Євразія взагалі не повинно бути якогось там майбутнього! Яке може бути майбутнє в ракового утворення, яке на днях вбило ракетою 10 мирних людей в Львові?? а за останній рік таких мирних вбитих вже ТИСЯЧІ!
показати весь коментар
08.07.2023 21:35 Відповісти
Годі бухати.
показати весь коментар
08.07.2023 22:03 Відповісти
Не треба набивати собі ціну ...

Ви ніколи на це не підете.
показати весь коментар
08.07.2023 22:05 Відповісти
А можна Стародубщину і Кубань не робити колонією Китаю?москалів всіх забирайте,а землю нашу залиште,ми там бурячки саджати будем)
показати весь коментар
09.07.2023 05:09 Відповісти
..много обещал,разделить на 12 колоний мацковитские болота и ввести внешнее управление.... назвать так: болото мацковии 1, 2,3 и тд
показати весь коментар
09.07.2023 08:46 Відповісти
 
 