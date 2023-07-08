Сили оборони ведуть наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках - закріплюються на рубежах, ведуть контрбатарейну боротьбу, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо наступу ЗСУ на південному напрямку станом на 08 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Козацького Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе Запорізької області; Гаврилівка, Антонівка, Золота Балка Херсонської області, місто Херсон та Іванівка і Очаків на Миколаївщині.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби".

