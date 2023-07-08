УКР
Сили оборони ведуть наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках - закріплюються на рубежах, ведуть контрбатарейну боротьбу, - Генштаб

війна,зсу

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо наступу ЗСУ на південному напрямку станом на 08 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Козацького Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе Запорізької області; Гаврилівка, Антонівка, Золота Балка Херсонської області, місто Херсон та Іванівка і Очаків на Миколаївщині.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ намагаються повернутися на свої позиції та запобігти просуванню Сил оборони на Півдні, - ОК "Південь"

Автор: 

Генштаб ЗС (7279) контрнаступ на Півдні (345)
Ох і хочуть ну дуже хочуть рашІстафашІсти отримати 155мм касетним снарядом
показати весь коментар
08.07.2023 19:47 Відповісти
Аж нетеплячка бере: як наші воїни будуть використовувати "касети" від США? Накривати площі чи брати окремі частки і безпілотниками достявляти адресатам? А може і так, і так?
У будь-якому разі рашистам "сподобається"
показати весь коментар
08.07.2023 19:52 Відповісти
обещанного три года ждут
показати весь коментар
08.07.2023 19:54 Відповісти
ждали год. но уже у нас. кацапчик пару недель и ті наш
показати весь коментар
08.07.2023 23:00 Відповісти
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!
Слава Україні!!
показати весь коментар
08.07.2023 19:57 Відповісти
Героям Слава!,
показати весь коментар
08.07.2023 20:00 Відповісти
І це ще враховуючи той факт, що оновлюється все із запізненням, плюс попросили деякі речі не викладати до офіційних заяв. Я оновлюю сторінку кожну годину і застав вчора зміни в Кліщіівці, які дуже швидко забрали. Може таке, що звільнено більше місцями, але просто поки що не кажуть
показати весь коментар
08.07.2023 20:37 Відповісти
Анекдот дня:

-Согласно опросам в Украинеуровень доверия Валерию Залужному составляет 102%

-Так, стоп, а откуда взялись 2%?

-Пленные.
показати весь коментар
08.07.2023 20:10 Відповісти
 
 