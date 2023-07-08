УКР
Новини
Легіон "Свобода Росії" планує ще один рейд на територію Росії, - Цезар

цезар,андронніков

Бійці "Легіону Свободи" планують ще один транскордонний рейд у Росію. Під час нього вони прагнуть отримати вигоду від безладу в Кремлі, що тримається після заколоту керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна,про це сказав командир легіону "Свобода Росії" під позивним "Цезар", у інтерв'ю Observer.

"Наступного місяця чи близько того буде ще один сюрприз. Це буде наша третя операція. Після цього буде четверта і п'ята. У нас амбітні плани. Ми хочемо звільнити всю нашу територію", - сказав "Цезар"

Легіон, що складається з близько 200 російських військових-добровольців, здійснював напади в травні та на початку червня. Угрупування зайняло прикордонні села біля російського міста Бєлгород, вступило в сутичку з російською армією, взяло в полон 10 російських солдатів. За словами Цезаря, під час операції було вбито двох членів їх легіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії визнали втрати  серед військовослужбовців під час боїв з РДК  та Легіоном "Свобода Росії" у Бєлгородській області

+12
Більше ляпайте про це щоб кацапи приготувались.
08.07.2023 20:03 Відповісти
08.07.2023 20:03 Відповісти
+7
Щоб від тягли своє м'ясо з іншого району😁
08.07.2023 20:09 Відповісти
08.07.2023 20:09 Відповісти
+6
Это дешёвая истинно кацапская показуха. Результат нулевой но понтов немеряно.
08.07.2023 20:26 Відповісти
08.07.2023 20:26 Відповісти
Більше ляпайте про це щоб кацапи приготувались.
08.07.2023 20:03 Відповісти
08.07.2023 20:03 Відповісти
Щоб від тягли своє м'ясо з іншого району😁
08.07.2023 20:09 Відповісти
08.07.2023 20:09 Відповісти
тми притомний? чим більше вони приготуються, тім краще - на Бахмуті зменшае ворогів.
08.07.2023 21:20 Відповісти
08.07.2023 21:20 Відповісти
брись назад - в палату.
08.07.2023 21:37 Відповісти
08.07.2023 21:37 Відповісти
Они не за того голосовали.
08.07.2023 21:41 Відповісти
08.07.2023 21:41 Відповісти
и вобще походу я тоже бабка не твоя, а твоя видать во рву сеет сорную траву
08.07.2023 21:50 Відповісти
08.07.2023 21:50 Відповісти
Пропіарились,а кацапська відповідь прилетить у Білопілля
08.07.2023 20:04 Відповісти
08.07.2023 20:04 Відповісти
а так у Білопілля нічого не прилітало?
08.07.2023 21:11 Відповісти
08.07.2023 21:11 Відповісти
"іду на ви" (С) )))
08.07.2023 20:04 Відповісти
08.07.2023 20:04 Відповісти
вагнер показав, що можна безбоязнено іти на москву...і, навіть не виконавши поставленої мети, не покидати територію росії чи союзної держави росії з білорусією...
от і цим героям побажаємо подібної наснаги
09.07.2023 06:00 Відповісти
09.07.2023 06:00 Відповісти
Двісті спартанців.
08.07.2023 20:04 Відповісти
08.07.2023 20:04 Відповісти
это лучше чем 300 еврейцев...
08.07.2023 21:44 Відповісти
08.07.2023 21:44 Відповісти
хай щє точний маршрут нададуть
08.07.2023 20:05 Відповісти
08.07.2023 20:05 Відповісти
Цього разу прямо на маскву а не в белгороді ******* страждати. Вагнера нещасні і то дійшли непогано аж до воронежа
08.07.2023 20:06 Відповісти
08.07.2023 20:06 Відповісти
треба афіші і баннери на болотах розклеїти
08.07.2023 20:08 Відповісти
08.07.2023 20:08 Відповісти
"Цезар",,,) дає інтерв'ю Observer,,для кого??,,чи для чого??,хто скаже,що це,за їпанута пробачьте стратЄХія??,),
08.07.2023 20:12 Відповісти
08.07.2023 20:12 Відповісти
На всіх бігбордах, парканах і стовпах! Траса Білгород-Курськ-Орел-Москва! Тільки в цьому сезоні! Тур "Най пригожин вдавиться"!

І чому мені це нагадкє "метод Буданова"?
08.07.2023 20:15 Відповісти
08.07.2023 20:15 Відповісти
Це той випадок, коли просто "ворог нашого ворога", крапка. Друзями стануть, коли кожен принесе хоч по голові гарних московитів.
08.07.2023 20:15 Відповісти
08.07.2023 20:15 Відповісти
тыльки цього разу хай ідуть з трофейною зброєю. Бтр 82, тигри, а не про№бують макс прошки.
08.07.2023 20:16 Відповісти
08.07.2023 20:16 Відповісти
С целью урегулирования внутрироссийского конфликта, вызвавшего беспорядки в городе Шебекино, миротворческие силы из состава РДК войдут на территорию рф для установления долговременного и устойчивого мира и защиты граждан от творимых боевиками ЧВК "Вагнер" бесчинств с применением огнестрельного оружия.

Подавайте информацию, как она есть.
08.07.2023 20:24 Відповісти
08.07.2023 20:24 Відповісти
Это дешёвая истинно кацапская показуха. Результат нулевой но понтов немеряно.
08.07.2023 20:26 Відповісти
08.07.2023 20:26 Відповісти
так отож...
09.07.2023 06:09 Відповісти
09.07.2023 06:09 Відповісти
А ви ще карту передайте кацапам зі всіма задумами.Болтун-це знахідка для шпигуна.
08.07.2023 20:28 Відповісти
08.07.2023 20:28 Відповісти
На бувший Калінінград ні ?
08.07.2023 20:33 Відповісти
08.07.2023 20:33 Відповісти
Що б була від них якась користь,хай шурують на довбані Валуйки.
08.07.2023 20:41 Відповісти
08.07.2023 20:41 Відповісти
Та нормально. Мають право і звісно до них згодом примкнуть інші росіяни ( які ненавидять путлєра ) Маловато поки. Але нічого, ДАЛІ БУДЕ !!! Нехай Щастить.
08.07.2023 20:43 Відповісти
08.07.2023 20:43 Відповісти
Гіркін ненавидить путлєра.
08.07.2023 21:25 Відповісти
08.07.2023 21:25 Відповісти
який скромний позивний...
08.07.2023 20:54 Відповісти
08.07.2023 20:54 Відповісти
Давайте.
Покошмарте їх ще.
08.07.2023 21:14 Відповісти
08.07.2023 21:14 Відповісти
єх раз еще раз
08.07.2023 21:22 Відповісти
08.07.2023 21:22 Відповісти
Барышня (Расися) уже легли и просять!
08.07.2023 22:07 Відповісти
08.07.2023 22:07 Відповісти
Тут надо одно из двух, или отправить этих военных в рейд на роисю, и назад уже не пускать, нехай разворачивают партизанское движение в брянских лесах, или же отправить их в Закарпатье, охранять мосты/тоннели какие-нибудь.
08.07.2023 22:58 Відповісти
08.07.2023 22:58 Відповісти
>> Легион "Свобода России" планирует еще один рейд на территорию России>>
Njeponjal, toljko 'odjin'??? Ah ponjal, jeslji etot 'odjin' do kremlja!
08.07.2023 23:05 Відповісти
08.07.2023 23:05 Відповісти
Новость и легион - ФУФЛО
09.07.2023 00:20 Відповісти
09.07.2023 00:20 Відповісти
Тут один найвеличніший з Нового року з кожної праски вєщал про великий наступ.
В результатітри залізобетонних кацапських лінії оборони від Маріуполя до Дніпра
09.07.2023 07:51 Відповісти
09.07.2023 07:51 Відповісти
.вопрос:а что на войне бывают выходные????Каждую неделю по одноой дро на территории болот мацковии....
09.07.2023 08:43 Відповісти
09.07.2023 08:43 Відповісти
 
 