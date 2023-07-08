Легіон "Свобода Росії" планує ще один рейд на територію Росії, - Цезар

Бійці "Легіону Свободи" планують ще один транскордонний рейд у Росію. Під час нього вони прагнуть отримати вигоду від безладу в Кремлі, що тримається після заколоту керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна,про це сказав командир легіону "Свобода Росії" під позивним "Цезар", у інтерв'ю Observer.

"Наступного місяця чи близько того буде ще один сюрприз. Це буде наша третя операція. Після цього буде четверта і п'ята. У нас амбітні плани. Ми хочемо звільнити всю нашу територію", - сказав "Цезар"

Легіон, що складається з близько 200 російських військових-добровольців, здійснював напади в травні та на початку червня. Угрупування зайняло прикордонні села біля російського міста Бєлгород, вступило в сутичку з російською армією, взяло в полон 10 російських солдатів. За словами Цезаря, під час операції було вбито двох членів їх легіону.

