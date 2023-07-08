УКР
Лінкявічюс про саміт НАТО у Вільнюсі: Якщо Росія відчує хоч якусь перемогу - це буде помилка

лінкявічюс

Дискусії щодо декларації саміту НАТО у Вільнюсі будуть йти до останнього моменту, але не можна дати Росії відчути слабкість.

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів ексглава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо росіяни відчують хоч щось, трохи схоже на перемогу, то це буде велика помилка. Вони можуть спробувати це продати вдома, що "СВО" вдалася – НАТО забарилося, не буде України в НАТО", – сказав він.

За словами Лінкявічюса, дискусії щодо декларації глав держав триватимуть до останнього моменту. І дуже важливо, які слова у ній будуть.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Питання Путіна вирішено. Але наївно думати, що замість нього прийдуть демократи, - Лінкявічюс

Він сподівається, що буде прогрес порівняно із формулюванням Бухарестського саміту. Він нагадав, що на саміті НАТО в Бухаресті 2008 року країни сильно сперечалися через надання Україні та Грузії плану дій щодо членства.

"У 2008 році я брав участь у тому саміті. Там була велика бійка – не фізична, але майже. Дати Україні та Грузії ПДЧ чи ні", – розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Союзники бояться розпаду Росії. Коли розвалювався Радянський Союз, то були рівно ті самі питання. Але жодної катастрофи не сталося, - Лінкявічюс

За його словами, була опозиція деяких великих країн, які виступали проти надання ПДЧ.

"Ми говорили, що провокація буде, якщо ми цього не зробимо. І через пару місяців відбулася окупація 20% території Грузії. Я казав колегам, що ми мали рацію – бачите, війна почалася. Вони відповідали: "Ні, ви не праві, було б ще гірше", – додав Лінкявічюс.

Він переконаний, що саміт НАТО у Бухаресті був помилкою.

"Я не хотів би, щоб Вільнюс (саміт НАТО-2023. – Ред.) згадувався як помилка на шпальтах газет", – підсумував ексглава МЗС Литви.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування "Вагнера": там же кримінальні питання, - Лінкявічюс

ПДЧ було винайдено, щоб допомогти зблизитися з НАТО, нагадав Лінкявічюс. Але для деяких країн став буфером, штучним кордоном, щоби тримати на дистанції. "Це треба зняти у Вільнюсі", – каже дипломат.

Але якщо Україна не досягне бажаного, то на Вільнюсі життя не закінчується – їй треба продовжувати боротьбу, наполягає Лінкявічюс. Адже альтернативи НАТО для України немає.

"Україні потрібні гарантії безпеки. Не штучні, не ще один Будапештський меморандум, а щось дуже важливе. Це потрібно зробити", – підсумував він.

Він нагадав, що на початку 2000-х Литві прямо в приватних бесідах західні партнери говорили, що їй ніколи не стати членом НАТО.

Литва розпочала свій десятирічний шлях до НАТО 1994-го. 2000 року Лінкявічюс працював послом при Альянсі.

"Приватно майбутні союзники мені казали в очі: "Ви ніколи не будете в НАТО. Будьте реалістами. Подивіться на карту – є інтереси, баланс сил"", – розповідає дипломат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми всі будемо на війні, якщо РФ нападе на НАТО, - Байден

За його словами, все змінилося після терактів 11 вересня 2001 року: США зрозуміли, що їм потрібна коаліція країн, які однаково сприймають світ та загрози.

"І вони вирішили, що оберігатимуть країни Балтії від військових загроз. Це вплинуло на скептиків у Західній Європі. Ми рухалися вперед, незважаючи на заяви, що ніколи нам не бути в НАТО. У нас не було альтернативи", – каже Лінкявічюс.

І в аспекті безальтернативності він бачить схожість з Україною. "Звичайно, у вас ціна надто велика. Але все одно треба рухатися вперед. Україна належить до Європи не лише географічно", – підсумував дипломат.

членство в НАТО (1770) Лінкявічюс Лінас (182)
+5
Двери в НАТО открыты но яйца по 17 мешают войти)
показати весь коментар
08.07.2023 21:12 Відповісти
+4
Навіть додати нічого. Все вірно каже.
показати весь коментар
08.07.2023 21:04 Відповісти
+3
Дякую, пане Лінкявічус.
Ви все правильно кажете.

Але "гегемон" вже вирішив інакше.
показати весь коментар
08.07.2023 22:02 Відповісти
мозХ у вас провальний, нИколай,
показати весь коментар
08.07.2023 21:03 Відповісти
А чому він провальний? Є аргументи? Чи так Путін сказав?
показати весь коментар
08.07.2023 21:03 Відповісти
чухнув кацап,,),
показати весь коментар
08.07.2023 21:04 Відповісти
Автобан мабуть ввели.
показати весь коментар
08.07.2023 21:05 Відповісти
Вже відверто верне від таких коментаторів як ти. Досить виказати наменше критичне мислення як відразу вискакують тобі подібні і почалося - путін, концерва, і тд. і тп.
показати весь коментар
08.07.2023 21:07 Відповісти
Навіть додати нічого. Все вірно каже.
показати весь коментар
08.07.2023 21:04 Відповісти
Двери в НАТО открыты но яйца по 17 мешают войти)
показати весь коментар
08.07.2023 21:12 Відповісти
заважали б,навіть при гривні,за штуку,будьте впевнені,),
показати весь коментар
08.07.2023 21:17 Відповісти
тут дело не в цене а в объеме)
показати весь коментар
08.07.2023 21:22 Відповісти
Дійсно,ні в обємі,),справа в Бажанні - ВЗАГАЛІ!,бачити там ці "яйця",),поскіки б вони,та чиї б вони з нас ні були,),,--десь так,),
показати весь коментар
09.07.2023 10:31 Відповісти
Авжеж США захотіло то й Литву хутенько до НАТО прийняли. А з Україною Америка чогось ''морозиться''. Хоча причин для цього багато і всі про них знають.
показати весь коментар
08.07.2023 21:26 Відповісти
Так у нас крок вперед і два назад. Після кожного проєвропейського президента - прокацапський. Нинішній теж прийшов на тому, що побачив в очах ***** мир, і тільки повномасштабне вторгенння з тисячами жертв і запекла боротьба народу розвернула в потрібний бік.
показати весь коментар
08.07.2023 21:38 Відповісти
Дякую, пане Лінкявічус.
Ви все правильно кажете.

Але "гегемон" вже вирішив інакше.
показати весь коментар
08.07.2023 22:02 Відповісти
Самий великій подарунок рашці буде тоді, якщо Україна не отримає пропозицію до вступу в НАТО!
показати весь коментар
08.07.2023 22:02 Відповісти
 
 