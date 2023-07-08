Лінкявічюс про саміт НАТО у Вільнюсі: Якщо Росія відчує хоч якусь перемогу - це буде помилка

Дискусії щодо декларації саміту НАТО у Вільнюсі будуть йти до останнього моменту, але не можна дати Росії відчути слабкість.

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів ексглава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо росіяни відчують хоч щось, трохи схоже на перемогу, то це буде велика помилка. Вони можуть спробувати це продати вдома, що "СВО" вдалася – НАТО забарилося, не буде України в НАТО", – сказав він.

За словами Лінкявічюса, дискусії щодо декларації глав держав триватимуть до останнього моменту. І дуже важливо, які слова у ній будуть.

Він сподівається, що буде прогрес порівняно із формулюванням Бухарестського саміту. Він нагадав, що на саміті НАТО в Бухаресті 2008 року країни сильно сперечалися через надання Україні та Грузії плану дій щодо членства.

"У 2008 році я брав участь у тому саміті. Там була велика бійка – не фізична, але майже. Дати Україні та Грузії ПДЧ чи ні", – розповів він.

За його словами, була опозиція деяких великих країн, які виступали проти надання ПДЧ.

"Ми говорили, що провокація буде, якщо ми цього не зробимо. І через пару місяців відбулася окупація 20% території Грузії. Я казав колегам, що ми мали рацію – бачите, війна почалася. Вони відповідали: "Ні, ви не праві, було б ще гірше", – додав Лінкявічюс.

Він переконаний, що саміт НАТО у Бухаресті був помилкою.

"Я не хотів би, щоб Вільнюс (саміт НАТО-2023. – Ред.) згадувався як помилка на шпальтах газет", – підсумував ексглава МЗС Литви.

ПДЧ було винайдено, щоб допомогти зблизитися з НАТО, нагадав Лінкявічюс. Але для деяких країн став буфером, штучним кордоном, щоби тримати на дистанції. "Це треба зняти у Вільнюсі", – каже дипломат.

Але якщо Україна не досягне бажаного, то на Вільнюсі життя не закінчується – їй треба продовжувати боротьбу, наполягає Лінкявічюс. Адже альтернативи НАТО для України немає.

"Україні потрібні гарантії безпеки. Не штучні, не ще один Будапештський меморандум, а щось дуже важливе. Це потрібно зробити", – підсумував він.

Він нагадав, що на початку 2000-х Литві прямо в приватних бесідах західні партнери говорили, що їй ніколи не стати членом НАТО.

Литва розпочала свій десятирічний шлях до НАТО 1994-го. 2000 року Лінкявічюс працював послом при Альянсі.

"Приватно майбутні союзники мені казали в очі: "Ви ніколи не будете в НАТО. Будьте реалістами. Подивіться на карту – є інтереси, баланс сил"", – розповідає дипломат.

За його словами, все змінилося після терактів 11 вересня 2001 року: США зрозуміли, що їм потрібна коаліція країн, які однаково сприймають світ та загрози.

"І вони вирішили, що оберігатимуть країни Балтії від військових загроз. Це вплинуло на скептиків у Західній Європі. Ми рухалися вперед, незважаючи на заяви, що ніколи нам не бути в НАТО. У нас не було альтернативи", – каже Лінкявічюс.

І в аспекті безальтернативності він бачить схожість з Україною. "Звичайно, у вас ціна надто велика. Але все одно треба рухатися вперед. Україна належить до Європи не лише географічно", – підсумував дипломат.