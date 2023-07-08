Україна не братиме участь в особистих змаганнях на ЧС з фехтування через допуск спортсменів з РФ і Білорусі

Президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев повідомив, у якому складі Україна виступить на чемпіонаті світу, до якого допустили росіян і білорусів.

Про це він розповів для Суспільного Спорт, передає Цензор.НЕТ.

Україна буде представлена на усіх командних змаганнях, однак пропустить усі жіночі турніри з фехтування, а також чоловічі змагання з фехтування на шпагах – в усіх цих видах представлені росіяни і білоруси.

У командних змаганнях представникам РФ і РБ заборонено змагатися. У заявку на ЧС потрапило 8 росіян, серед них – Лейла Пірієва, яка підтримала вторгнення в Україну.

На ЧС також розігруватимуться очки у світовий рейтинг, який визначатиме путівки на Олімпіаду-2024.

Таким чином, Ольга Харлан не зможе боротися за особисту медаль і залікові бали у кваліфікацію на Олімпіаду.

Попри це, президент ФХУ наголосив, що українці змагатимуться в індивідуальних змаганнях, якщо росіяни фізично не будуть присутні на турнірі.

Командні будуть в усіх. В індивідуальних – там, де будуть росіяни та білоруси, - нас не буде. Там, де їх не буде – ми будемо брати участь. І питання ж буде вирішуватися безпосередньо там, коли буде зрозуміло. Бо інколи траплялися ситуації, коли заявки подавалися, а спортсмени не з'являлися. Тому якщо вони (росіяни та білоруси, - ред) фізично не з'являться, ми виступатимемо. І у нас є декілька інших країн, що оголосили про таку ж позицію, що вони не будуть змагатися.