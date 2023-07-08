УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8945 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 909 7

Україна не братиме участь в особистих змаганнях на ЧС з фехтування через допуск спортсменів з РФ і Білорусі

фехтування

Президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев повідомив, у якому складі Україна виступить на чемпіонаті світу, до якого допустили росіян і білорусів.

Про це він розповів для Суспільного Спорт, передає Цензор.НЕТ.

Україна буде представлена на усіх командних змаганнях, однак пропустить усі жіночі турніри з фехтування, а також чоловічі змагання з фехтування на шпагах – в усіх цих видах представлені росіяни і білоруси.

У командних змаганнях представникам РФ і РБ заборонено змагатися. У заявку на ЧС потрапило 8 росіян, серед них – Лейла Пірієва, яка підтримала вторгнення в Україну.

На ЧС також розігруватимуться очки у світовий рейтинг, який визначатиме путівки на Олімпіаду-2024.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Італія допустила росіян та білорусів до ЧС-2023 з фехтування

Таким чином, Ольга Харлан не зможе боротися за особисту медаль і залікові бали у кваліфікацію на Олімпіаду.

Попри це, президент ФХУ наголосив, що українці змагатимуться в індивідуальних змаганнях, якщо росіяни фізично не будуть присутні на турнірі.

Командні будуть в усіх. В індивідуальних – там, де будуть росіяни та білоруси, - нас не буде. Там, де їх не буде – ми будемо брати участь. І питання ж буде вирішуватися безпосередньо там, коли буде зрозуміло. Бо інколи траплялися ситуації, коли заявки подавалися, а спортсмени не з'являлися. Тому якщо вони (росіяни та білоруси, - ред) фізично не з'являться, ми виступатимемо. І у нас є декілька інших країн, що оголосили про таку ж позицію, що вони не будуть змагатися.

Автор: 

Італія (1624) спорт (1643) чемпіонат (218)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шкода українських спортсменів, але коли війна тоді війна.
і ти або змагаєшся з кацапами, або їх жмуриш.
показати весь коментар
08.07.2023 21:14 Відповісти
Хай кацапня тріумфує, а своїх покараємо. Напевне у Пуйла настрій припіднявся.
показати весь коментар
08.07.2023 21:18 Відповісти
Я бачу тут шкодують щодо ольги харлан... До відома шкодувальників. У недалекому минулому вона депутат Миколаївської міської ради від партії регіонів. Так що немає по кому шкодувати.
показати весь коментар
08.07.2023 21:19 Відповісти
скоріше наші спортсмени змінять громадянство на литовське або польське, щоб мати змогу брати участь у міжнародних змаганнях. Протестувати звичайно треба, але так воно не спрацює.
показати весь коментар
08.07.2023 22:07 Відповісти
А принциповим треба бути?
показати весь коментар
08.07.2023 22:16 Відповісти
Тут геноцид українців рашисти проводять і війна йде за виживання української нації, а їм ігроньки важливіші?
показати весь коментар
08.07.2023 23:19 Відповісти
от і потрібно, щоб наші, кацапів на рапіру насадили...
показати весь коментар
09.07.2023 00:29 Відповісти
 
 