Знайдено міжнародний механізм компенсації Україні за завдані Росією збитки: він зараз на середині своєї імплементації, - Малюська

Механізм компенсації збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, знайдено.

Про це в ефірі телемарафону сказав міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Механізм компенсації завданих Росією Україні збитків - знайдено. Вчора відбулась зустріч міністрів юстиції G7 у Токіо, де ключовою темою обговорення була юридична реакція на агресію Російської Федерації. У нас з міжнародними колегами є повне розуміння спільної мети і є розуміння, як це має виглядати", - сказав Малюська.

Він зазначив, що такий механізм складається з трьох ключових елементів. Перший елемент - створення реєстру збитків - це всі фото-, відеодокази, покази свідків тощо.

"Він уже зараз на середині своєї імплементації. Створено міжнародну організацію, яка називається Міжнародний реєстр збитків", - зауважив Малюська.

Він підкреслив, що уже понад 40 країн приєдналось до цього механізму і забезпечують його фінансування і функціонування.

Українська сторона очікує, що реєстр повномасштабно буде створений і запущений вже ближче до кінця року і буде "підвантажена інформація з нашого внутрішньо-локального реєстру, а також підвантажені інші дані і докази, які будуть наявні".

Другим елементом Малюська назвав створення компенсаційної комісії, яка розгляне вимоги і скаже скільки, кому і що винна Російська Федерація з точки зору компенсації.

"Тут теж у нас є розуміння з колегами. Питання лише юридичних формальностей. Ми в процесі дискусій і обговорень. Очікуємо, що рішення і дискусії відбуватимуться наприкінці літа - на початку осені цього року", - зазначив міністр юстиції.

За його словами, третій етап - наповнення фінансуванням, що є найскладнішим. Малюська зауважив, що це питання так само буде вирішуватись в міру наповнення і визначення розміру збитків. Він наголосив, що усі кошти, які зараз арештовані, усі активи, які зараз націоналізуються, кошти від цих активів будуть спрямовуватись у відповідні фонд-компенсації, які ці компенсації сплачуватимуть.

"Працюємо з нашими колегами зі Сполучених Штатів. Вони конфіскували нещодавно активи одного з російських олігархів. Кошти, які виручені від такої конфіскації, в пілотному режимі ми якраз спробуємо відправити на рахунок, щоб потім цей компенсаційний механізм міг працювати. Але ця сума порівняно невелика з тим, які збитки завдані. Відповідно, ми працюємо над тим, щоб відібрати всі активи Російської Федерації на Заході і направити їх на компенсації", - додав міністр.