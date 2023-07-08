УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9156 відвідувачів онлайн
Новини
3 607 236

Знайдено міжнародний механізм компенсації Україні за завдані Росією збитки: він зараз на середині своєї імплементації, - Малюська

малюська

Механізм компенсації збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, знайдено.

Про це в ефірі телемарафону сказав міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Механізм компенсації завданих Росією Україні збитків - знайдено. Вчора відбулась зустріч міністрів юстиції G7 у Токіо, де ключовою темою обговорення була юридична реакція на агресію Російської Федерації. У нас з міжнародними колегами є повне розуміння спільної мети і є розуміння, як це має виглядати", - сказав Малюська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністри юстиції країн G7 підтвердили підтримку в розслідуванні воєнних злочинів РФ в Україні

Він зазначив, що такий механізм складається з трьох ключових елементів. Перший елемент - створення реєстру збитків - це всі фото-, відеодокази, покази свідків тощо.

"Він уже зараз на середині своєї імплементації. Створено міжнародну організацію, яка називається Міжнародний реєстр збитків", - зауважив Малюська.

Він підкреслив, що уже понад 40 країн приєдналось до цього механізму і забезпечують його фінансування і функціонування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запуск реєстру завданих Росією Україні збитків, а також фонду компенсацій профінансують Нідерланди, - Малюська

Українська сторона очікує, що реєстр повномасштабно буде створений і запущений вже ближче до кінця року і буде "підвантажена інформація з нашого внутрішньо-локального реєстру, а також підвантажені інші дані і докази, які будуть наявні".

Другим елементом Малюська назвав створення компенсаційної комісії, яка розгляне вимоги і скаже скільки, кому і що винна Російська Федерація з точки зору компенсації.

"Тут теж у нас є розуміння з колегами. Питання лише юридичних формальностей. Ми в процесі дискусій і обговорень. Очікуємо, що рішення і дискусії відбуватимуться наприкінці літа - на початку осені цього року", - зазначив міністр юстиції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" розпочав примусове стягнення з РФ $5 мільярдів компенсації за збитки та втрачене майно в Криму

За його словами, третій етап - наповнення фінансуванням, що є найскладнішим. Малюська зауважив, що це питання так само буде вирішуватись в міру наповнення і визначення розміру збитків. Він наголосив, що усі кошти, які зараз арештовані, усі активи, які зараз націоналізуються, кошти від цих активів будуть спрямовуватись у відповідні фонд-компенсації, які ці компенсації сплачуватимуть.

"Працюємо з нашими колегами зі Сполучених Штатів. Вони конфіскували нещодавно активи одного з російських олігархів. Кошти, які виручені від такої конфіскації, в пілотному режимі ми якраз спробуємо відправити на рахунок, щоб потім цей компенсаційний механізм міг працювати. Але ця сума порівняно невелика з тим, які збитки завдані. Відповідно, ми працюємо над тим, щоб відібрати всі активи Російської Федерації на Заході і направити їх на компенсації", - додав міністр.

Автор: 

G-7 G7 (1098) компенсації (719) Малюська Денис (402)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
синонім зеленої влади - "прості рішення десь посередині"
і нічого ти з цим вже не поробиш - марафон в Дії, ну таке...
показати весь коментар
08.07.2023 21:36 Відповісти
+9
КолиЗельониє так радіють, то закрадається підозра, що це компенсація просочиться в їхні кишені, а не Україні.
показати весь коментар
08.07.2023 21:36 Відповісти
+8
Певно на Заході почнуть накладувати арешт не лише на активи російських олігархів, а й на українських.
показати весь коментар
08.07.2023 21:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
А якщо у вас по суті немає нічого,то мій мікро звіт можна вважати остаточним підсумком. Чи не так, друже?
показати весь коментар
10.07.2023 20:38 Відповісти
Я почну спочатку, обов'язково. Коли до вас дійде що безпосередньо після "срати" початків не буває і бути не може.А вони можуть бути лише опосередковано, після чогось. Але якщо ви цього не розумієте, про що тоді казати. Це розмова з вовой путіним.
показати весь коментар
10.07.2023 00:44 Відповісти
перед моїм коментарем про висери був коментар з твоєї сторони яких заслуговує на увагу. Тому все по черзі. Все по черзі
показати весь коментар
10.07.2023 00:50 Відповісти
Доречі, з мого рідного міста писали цей твір. Ну це так-щоб відволіктись
показати весь коментар
10.07.2023 00:36 Відповісти
Чудовий твір. Далеко не висер.Вчиться по змісту цього твору, як треба культурьно коментувати.
показати весь коментар
10.07.2023 20:37 Відповісти
Так,так,так😃
П 4
показати весь коментар
10.07.2023 20:41 Відповісти
вважайте себе хоч наполеоном мені до лампочки.
показати весь коментар
10.07.2023 20:46 Відповісти
По суті можна? Хоч спробуйте
А ти ви якось завжди не туди ліпите
показати весь коментар
10.07.2023 20:48 Відповісти
суть в тому що ви нагазували після гороху та видаєте це за шанель №5
показати весь коментар
10.07.2023 20:49 Відповісти
Ахахах . Шо ви мелете? . Як я вас пожалів,щоб не декласувати ще вчора!?
Продовжимо. Якщо у вас нема нічого по суті і мій мікро звіт є остаточним підсумком, то ви можете ідти лісом,лікарю мля
показати весь коментар
10.07.2023 21:01 Відповісти
Мелете тут тільки ви.А суть вам не дозволяє побачити дитинний склад мислення. Я про це вже писав вчора.
показати весь коментар
10.07.2023 21:18 Відповісти
Ахахах, без жодних образ декласував вас . Так що ЛІСОМ,друже
,ЛІСОМ
показати весь коментар
10.07.2023 21:23 Відповісти
Вітаю, ви зможете декласовувати будь кого, тільки пийте пігулки, не вимушувайте санітарів пхати іх вам до рота .
показати весь коментар
10.07.2023 21:28 Відповісти
Ви мені не цікавий,бо ви занадто примітивний . Всього вам найкращого. Бувайте.
Лікарь мля
показати весь коментар
10.07.2023 21:33 Відповісти
чи зможете ви додержати своє слово та не повертатися, як мусчіна Вочевидь, ні. Бо ви примітивніше ніж я на порядок .
показати весь коментар
10.07.2023 21:36 Відповісти
"Я за вами скакала два дня и две ночи чтобі сказать вам, как ві мне безразличні"))))
показати весь коментар
10.07.2023 21:38 Відповісти
я обов'язково піду, і ви зможете піти куди хочете, якщо будете ковтати, а не випльовувати пігулки .
показати весь коментар
10.07.2023 21:19 Відповісти
Ахахах, без жодних образ декласував вас . Так що ЛІСОМ,друже,ЛІСОМ
показати весь коментар
10.07.2023 21:22 Відповісти
навіть вся наша команда лікарів піде лісом, якщо ви заспокоїтеся та не будете капслочить. А задля цього пийте пігулки.
показати весь коментар
10.07.2023 21:30 Відповісти
Ви мені не цікавий,бо ви занадто примітивний . Всього вам найкращого. Бувайте.

Лікарь мля
показати весь коментар
10.07.2023 21:34 Відповісти
то ви можете ідти лісом,лікарю мля
==
Факти кажуть зворотнє - пішли лісом, причому добровольно, зараз саме ви, а я залишився на своєму робочому місці .
показати весь коментар
10.07.2023 21:56 Відповісти
мій мікро звіт можна вважати остаточним підсумком
===
Що можна гарантовано ввважати, те шо риба добре клює коли тиск повітря повільно знижуеться або стабільний.
показати весь коментар
10.07.2023 20:48 Відповісти
Ахахах . Шо ви мелете? . Як я вас пожалів,щоб не декласувати ще вчора!?
Продовжимо. Якщо у вас нема нічого по суті і мій мікро звіт є остаточним підсумком, то ви можете ідти лісом,лікарю мля
показати весь коментар
10.07.2023 20:54 Відповісти
Нет даже намека на окончание войны, а Слуги уже делят российские деньги.
показати весь коментар
08.07.2023 21:45 Відповісти
Чомусь завжди думалось ,що Молюська-це жінка.Добре,що чоловік.Не звинувачуйте в сексизмі,але народна мудрість каже-"ДУРЕНЬ ДУМКОЮ БАГАТІЄ"...,а для жінки це було б образливо....
показати весь коментар
08.07.2023 22:34 Відповісти
В дурнях живе надія на справедливість, мудрі покладаються тільки на себе, для всіх інших Небо створює закони.
Володимир ЄШКІЛЄВ
показати весь коментар
09.07.2023 01:34 Відповісти
Шура, только кража.
показати весь коментар
09.07.2023 21:47 Відповісти
Потрібні триліони долярів.
показати весь коментар
08.07.2023 21:46 Відповісти
Зелено-синє лайно вирішило публіку трохи заспокоїти, чи просто рейтинг собі підняти?
П.С. малюська, а як там справи з компенсацією за збитий Іраном каломайшин літак МАУ? Вже більше 3-х років минуло...
показати весь коментар
08.07.2023 21:48 Відповісти
осталось главой компенсационной комиссии назначить орбана...
показати весь коментар
08.07.2023 21:54 Відповісти
та там від опи тільки кандидатів - всі!
показати весь коментар
08.07.2023 21:57 Відповісти
Сказав круто, проте одне но: а Україна доживе до цього часу?
показати весь коментар
08.07.2023 22:22 Відповісти
не відволікайся мАлюск від основної своєї діяльності, ВІП камери у в'язницях для соратників із сук наріту.
показати весь коментар
08.07.2023 23:31 Відповісти
Малюська уничтожим ибо конечный мудак
показати весь коментар
08.07.2023 23:48 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 