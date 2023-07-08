УКР
Протягом 8 липня росіяни завдали 34 авіаційні удари, здійснили 43 обстріли із РСЗВ. Загинуло 8 і поранено 13 цивільних громадян, - Генштаб

лиман

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 8 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши зенітні керовані ракети із ЗРК

С-300 та іранські ударні БпЛА "Shahed". В результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА типу "Shahed".

Частина ударних БпЛА влучила в промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Також ворог завдав 34 авіаційних удари, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, внаслідок обстрілу російськими військовими Лиману 8 цивільних людей загинули і 13 поранено.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 7 липня росіяни завдали 42 авіаційні удари. Ракетним ударом уражено інфраструктурний об’єкт у Запоріжжі, - Генштаб

В чому різниця між загибеллю військового і цивільного. Наче військові не люди. Більшість з них не так давно були цивільними.
08.07.2023 22:12 Відповісти
А скільки ударів Україна завдала по території Московії?
08.07.2023 22:20 Відповісти
ДОКИ ВИ БУДЕТЕ НАЗИВАТИ РАШИСТIВ ЯКI OБСТРIЛЮЮТЬ I ВБИВАЮТЬ РОСIЯНАМИ??? AЛЛO БУТУСОВ
09.07.2023 01:05 Відповісти
 
 