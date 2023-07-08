Протягом 8 липня росіяни завдали 34 авіаційні удари, здійснили 43 обстріли із РСЗВ. Загинуло 8 і поранено 13 цивільних громадян, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 8 липня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши зенітні керовані ракети із ЗРК
С-300 та іранські ударні БпЛА "Shahed". В результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА типу "Shahed".
Частина ударних БпЛА влучила в промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині.
Також ворог завдав 34 авіаційних удари, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, внаслідок обстрілу російськими військовими Лиману 8 цивільних людей загинули і 13 поранено.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".
