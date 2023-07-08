22 320 34
Воїни 21 мотострілецького батальйону взяли у полон 9 окупантів із так званих "ПВК" на Донеччині. ВIДЕО
8 липня у мережу потрапило відео, як українські воїни беруть у полон російських окупантів із числа так званих "приватних військових компаній".
Як інфомує Цензор.НЕТ, кадри опубліковані у соцмережах.
Зазначається, що "в районі села Оріхово-Василівка Донецької області бійцями 21-го мотострілецького батальйону було взято в полон дев'ять російських окупантів з так званих "ЧВК".
з днем народження пане Генерале!!!!
слава ЗСУ!!!!
Респект та вітання головнокомандувачу Залужному!!!
Браві кіношні успішні кавалерійські штурми, які ви так любите дивитись у тіктоках, і де такий набір якостей, в теорії, може стати в нагоді - здебільшого закінчуються розй#бом "кавалеристів" вхлам. Дев'ять з десяти відосиків таких штурмів ви не бачите, бо нема кому гоупрошку з сіряка дістати, щоб вас контентом розважити.
Так ось, з галопуючим розвитком ******** китайських технологій, ефективний воїн сьогодні антропометрично може відповідати середньостатистичному напівпрофесійному геймеру. Бо щоб працювати з ФПВ-камікадзе - біцуха не потрібна. Потрібні мізки, дрібна моторика та розвинена рука-око-координація.
А при належному скілові, майже кожен виліт ФПВ може закінчуватись максимально харошимі руськімі.
Здавалося б, ось воно - борт можна купити за $500, бюатарея коштує копійки, окуляри-джойстики-ретрики купуються один раз та служать довго, якщо не будуть фізично знищені. БК ми навчились робити з гімна та палок. Шкіл, що готують пілотів - купа. Самих пілотів, що можуть навчити, за наявності політичної волі, нових літак-убівак - достатньо.
Але ніт.
Ми продовжуємо бити себе п'ятою в груди та розповідати, що нам, кров з носу, необхідні Леопарди з Абрамсами. При тому, що китайська п'ятсотдоларова іграшка той самий Леопард, що коштує від 7 до 10 мільйонів американопрезидентів, може не напружуючись вивести з ладу. Ми не хапаємось за можливість удешевити нашу війноньку та зробити нашу найвищу національну цінність - життя людини - більш захищеною.
Системно над цією темою працюють тільки на рівні бригад, підрозділів та фондів. Закуповують ті самі дрони переважно волонтери та самі військові. Джерело: "
...Мы будем бухать все вместе до восходящего солнца, но не в одиночестве!
Мы будем работать все вместе день и ночь пока не выиграем битву, но не в одиночестве!
Мы будем сражаться все вместе пока не победим тирана и будем погибать но не в одиночестве!
Ну, а потом будем опять бухать но не в одиночестве!...
Как-то так, пусть немцы поправят, если что
https://www.youtube.com/watch?v=WiR-5swzlvE
https://www.youtube.com/watch?v=KPlYOA8UMrs
А то вам бонус "Разорванные клочья тараканы":
https://www.reddit.com/r/*********/comments/14v3od6/repulse_of_the_enemy_assault_stormz_with/
Кари, московитам *****, страшної кари!