У Львові зібралися тисячі людей зустрічати героїв оборони "Азовсталі", які разом із Зеленським прибули до міста. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Ввечері 8 липня визволені з полону українські офіцери, яки захищали "Азовсталь", а згодом були інтерновані у Туреччину, прибули до Львова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.
Зазначається, що Президент Володимир Зеленський прибув разом із визволеними сьогодні командирами "Азова" до Львова.
На проспекті Свободи сьогодні спорудили сцену та встановили й металодетектори навколо. Площу оточила поліція, зібрався величезний натовп людей, прибув мер міста Андрій Садовий.
На місці представники місцевої влади та духовенства. Серед них Митрополит Епіфаній.
Зазначається, що перед виступом на центральній вулиці Львова Зеленський і визволені провели невеличкий брифінг для преси:
P.S. Хочу тобі сказати, якби ти тут в Штатах таке сказав про солдатів, тебе б на деталі розібрали люди. Прощавай, йолопе.
Але пінгвіну шо? Головне клепання руками і репліки: як ми на@бали москалів!!!
Зеленожопый карнавал очень ссыт популярности Залужного, потому если поставить Залужного и шалычника рядом в избирательном бюллетене, то Шашлычник пролетает со всем своим шапито, марфоном, плюсами и прочим пиаром
Залужный что - всё делает по-своем и не подчиняется главнокомандующему-президенту? Да, такого быть не может! Уже бы принял решение о кадровых перестановках. А если нет, тогда всё устраивает и идёт по плану.
За два дні приїзджає хеерал, вставляє фітіля ПВОшникам, "чтоб лучше сматрелі в оба", кацапи щось пронюхали і ввалили калібрами по місту, ПВОшники задрочені перевіркою про.....и ракети.
А 8 числа приїзджає харант.
версія?
Одному піар, а декому не повезло
ще може по польшах німеччинах возитиме, бо трохи їх і там є...в закордонних виборчих округах
а от вжитий термін жінки включають і зрілих жінок і жінок більш поважного віку...
і тоді - дівчата, молодиці, жінки зрілого і поважного віку - десь так...
По-твоєму ***** зі своєю бандою вбиває і руйнує,а винні в цьому захисники?
Рідкісна ти мерзото даже орківські пропагандони вже почали правду говорити про те хто руйнує нашіміста і села, типу калашнікова.
В головних ролях Зелепух і Єрмак.
Головний режисер : ?
И на всех фотках видна "внезапность" появления....
А , на самом, деле видно позорное дежавю поганого Совка. Так выглядела и встреча Гагарина, и встреча Чаушеску ... да-да... и Чаушеску....
Стільки вилити бруду і помиїв на людей, які пройшли пекло !
Господи, змилуйся, очисти Україну від такої погані !
100 тис громадян Маріуполя загинуло у нелюдських умовах
Місто Маріуполь стерте з лиця землі
гарнізон Маріуполя все одно здався у полон до кацапів
Риторичні питання -
ХТО НАДАВ НАКАЗ ЗАЛИШАТИСЯ ВІЙСЬКОВИМ У МАРІУПОЛІ ?,
бо частина військ відійшла до Запоріжжя без проблем.
Як що РНБО знало що Маріуполь оточують кацапи з трьох боків, то навіщо вони зміцнили охорону Маріуполя і не дали наказу на відхід з міста при його оточенні ?