2 280 50

Німеччина проти використання касетних боєприпасів, але Україна захищає свою територію, - речник уряду ФРН Гебештрайт

німеччина

Німеччина виступає загалом проти використання касетних боєприпасів, але у випадку України йдеться про захист своєї території.

Так відповів на прохання журналістів прокоментувати рішення США передати Україні касетні боєприпаси речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У даному випадку ми маємо справу з особливою ситуацією: Україна використовує свої боєприпаси для захисту власного цивільного населення. Йдеться про дії власного уряду для звільнення власної території", - сказав речник.

Він також закликав не забувати, що Росія вже "масово застосовувала" касетні боєприпаси в загарбницькій війні проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада не підтримала рішення США надати Україні касетні боєприпаси

Водночас Гебештрайт підкреслив, що позицію федерального уряду ФРН щодо такої зброї чітко відображає той факт, що ФРН приєдналася до Конвенції про касетні боєприпаси в 2010 році. Але на відміну від Федеративної Республіки, США та Україна не є учасниками Конвенції Осло, нагадав він.

Речник також висловив упевненість, що "американські друзі не легковажили рішенням передати відповідні боєприпаси".

Між тим голова комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот (член правлячої СДПН) заявив в ефірі радіостанції WDR, що "Україна перебуває у винятковій ситуації і терміново потребує боєприпасів". Але додав: він сподівається, що українська армія якомога швидше припинить використання заборонених у багатьох країнах касетних боєприпасів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іспанія та Велика Британія проти надання Україні касетних снарядів

Депутат Бундестагу від опозиційного консервативного блоку ХДС Юрген Гардт на радіо NDR зауважив, що Німеччина не повинна критикувати суперечливу поставку американських партнерів, адже Німеччина не змогла збільшити виробництво "класичних" боєприпасів і забезпечити ними Україну.

Разом з тим багато політиків розкритикували можливість використання касетних боєприпасів і, відтак, поставку їх Україні Сполученими Штатами.

Раніше проти рішення Штатів виступили Канада, Іспанія та Велика Британія.

Нагадаємо, у п'ятницю США офіційно оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, до якого увійшли зокрема вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні снаряди. У Білому домі раніше пояснили, що Україна зобов'язалась мінімізувати ризик використання касетних боєприпасів, а ті, що нададуть США, несуть значно менші ризики для цивільних, ніж ті, що вже застосовує Росія на полі бою.

Автор: 

Гебештрайт Штеффен (30) касетні боєприпаси (131)
Топ коментарі
+7
Іншими словами - у захисті доречно все що може захистити українську землю, супутні втрати русні є допустимі….
показати весь коментар
08.07.2023 22:41 Відповісти
+6
На своїй суверенній території лише Україна має право визначати які засоби захисту її використовувати які ні.
показати весь коментар
08.07.2023 22:41 Відповісти
+6
всі підписанти Конвенції про вето на касетні ********** майть висловитися з засудженням. Наші союзники штибу німців - висловляться, але не більше того.
Переживемо.
показати весь коментар
08.07.2023 22:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ядерна зброя заборонена, але ж Україна лише захищається
показати весь коментар
08.07.2023 22:39 Відповісти
Ядерну зброю заборонено застосовувати проти неядерних держав.
показати весь коментар
08.07.2023 22:42 Відповісти
Ким це заборонено ?
показати весь коментар
08.07.2023 22:43 Відповісти
Доктринально заборонено.
показати весь коментар
08.07.2023 22:45 Відповісти
Почитайте кацапську доктрину використання ЯЗ .
показати весь коментар
08.07.2023 22:47 Відповісти
Гумор розумію , але від цього не зовсім смішно .Пропонуєте Україні на своїй території ядерну зброю використати ? Адже саме на цьому наголошували речники - що Україна зброю використовує на власній землі ((
показати весь коментар
08.07.2023 22:46 Відповісти
Німеччина загалом проти ЯЗ. Але якщо кацапія нанесе ядерний удар по країнам НАТО, в тч і Німеччині, то навряд чи німці бідуть за те, що ЯЗ проти кацапів можна використовувати тільки на своїй території.
показати весь коментар
09.07.2023 09:04 Відповісти
Тут не про це мова , взагалі то якщо хтось по НАТО яз застосує , то там німців ніхто питати не буде , у коментарях про інше йшлося .
показати весь коментар
09.07.2023 11:48 Відповісти
На своїй суверенній території лише Україна має право визначати які засоби захисту її використовувати які ні.
показати весь коментар
08.07.2023 22:41 Відповісти
Головне - ще і мати можливість використовувати цю зброю, тобто мати її в наявності.
показати весь коментар
09.07.2023 00:11 Відповісти
Іншими словами - у захисті доречно все що може захистити українську землю, супутні втрати русні є допустимі….
показати весь коментар
08.07.2023 22:41 Відповісти
Саме так.
показати весь коментар
08.07.2023 22:43 Відповісти
Якщо ці засоби у неї є, а коли їх дають то і диктують умови використання.
показати весь коментар
08.07.2023 23:01 Відповісти
Ні. Ці умови є лише їхніми формалізованими побажаннями, порушення яких не тягне за собою жодної відповідальності.
показати весь коментар
08.07.2023 23:25 Відповісти
Але тягне за собою відмову в подальших поставках такої зброї.
показати весь коментар
09.07.2023 00:12 Відповісти
Стосовно касетних ***********, то вони заборонені через супутній ризик якраз для цивільного населення, саме через великій відсоток нерозірвавшихся касет.
показати весь коментар
09.07.2023 00:14 Відповісти
Рашисты для уничтожения украинцев с 2022 года используют кассетные боезапасы у которых 30-40% из начинки не детонирует и остается опасным для населения. Но и это украинцы пережили.
У кассетных боеприпасов из США только 2-3% из начинки может не сдетонировать. Тем более что мы не можем использовать такие заряды в густонаселенных селениях.
А для зачистки стай орков, таящихся в лесополосах среди голой степи, - самое то что надо.
показати весь коментар
09.07.2023 01:35 Відповісти
Та я-то про це знаю. І західні політики це знають.

Але в них є виборці, яким занадто довго все це треба розжовувати, і все рівно буде багато тих, хто буде критикувати.

Тому ці політики говорять те, що вони повинні сказати своїм виборцям. А рішення приймаються в інших місцях, в тиші кабінетів, за довгими столами, і якби вони не прийшли б до спільного знаменника, то нам би цю зброю не дали.

Так що я спокійно сприймаю такі висловлювання.

До речі - це говорять якраз представники тих країн, які підписали цей договір.

На рисунку - білі - не підписали, світло-фіолетові - підписали, темно-фіолетові - ратифікували.

показати весь коментар
09.07.2023 02:04 Відповісти
не згоден), супутні втрати русні є бажаними….
показати весь коментар
09.07.2023 06:38 Відповісти
якось потрібно повідомити нашим "дорогим західним партнерам", що у нас тут не олімпійські ігри
показати весь коментар
08.07.2023 22:42 Відповісти
Лінгвісти кажуть, що у реченні вся інформація, зазначена до слова "але", не має жодного значення, і я з ними абсолютно згодний 👍
показати весь коментар
08.07.2023 22:46 Відповісти
А я не згоден. Інформація, зазначена до слова "але" визначає на що буде покладено великий нефритовий стрижень.
показати весь коментар
09.07.2023 09:07 Відповісти
всі підписанти Конвенції про вето на касетні ********** майть висловитися з засудженням. Наші союзники штибу німців - висловляться, але не більше того.
Переживемо.
показати весь коментар
08.07.2023 22:46 Відповісти
так. І Литва може зробити таку заяву, і Нідерланди, Бєльгія, Данія, і Чєхія із Словаччиною... А от Фінляндія і Польща разом з Туреччиною - ні. Їх МЗСи навіть напружуватись не будуть. Бо вони не підписанти "протоколу Осло".
показати весь коментар
08.07.2023 23:06 Відповісти
всі такі гуманні стали до фашистів,

чому всі забувають те що кацапи сотнями ракет, дронів і градами обстрілюють мирні міста України
показати весь коментар
08.07.2023 22:48 Відповісти
Та пох на Німеччину.. у мене для них погана звістка.. через два тижні, Ми всіх розбудимо і оголосимо вголос хто у Другій Світовій був ким і Хто у Другій Світовій оказався чим.. німці від сорому у часи Римської імперії упадуть..
показати весь коментар
08.07.2023 22:48 Відповісти
Ідуть у дупу, забороняють вони, вас курва не гвалтують, не ріжуть голови, не відрізають яйця, не крадуть ваших дітей, не знищують ваші домівки, не катують. Паскуди кончені.
показати весь коментар
08.07.2023 22:49 Відповісти
Аж дивно таке чути.

Бо на думку західних "героїв-воювак" Україна повинна відбиватися каменями і палицями.

А по Україні можна стріляти чим завгодно.
показати весь коментар
08.07.2023 22:57 Відповісти
Відбиватися чим є. Шматками асфальту. А ********** свої потрібно мати.
показати весь коментар
08.07.2023 23:04 Відповісти
ЕксПЕРДь, відмовся від асфальту, принципово їздь манівцями.
показати весь коментар
08.07.2023 23:22 Відповісти
А чим відбиватись?
показати весь коментар
08.07.2023 23:25 Відповісти
В МО не повідомляли ? А то вони не знають.

Скажіть, будь ласка, вам легше від того, що ви це щодня повторюєте по 200 разів ?

Чи, може, то таке заклинання, від якого ********** з'являться ?
Я просто хочу зрозуміти священний смисл півторарічного повторення цієї збитої фрази.

Що це змінить ? Чим допоможе і як наблизить Перемогу ?

Скажіть, то всі будемо, як папужки з ранку до вечора повторювати.
І хлопцям на фронт теж передамо.
показати весь коментар
08.07.2023 23:55 Відповісти
Все ніби правильно але - як ви гадаєте кацапи не обстріляли би виробництва *********** в перший же день повномаштабного вторгнення ? Чи все таки би обстріляли ? І ще дещо - обладнання для виробництва тих же снарядів треба було десь купляти, а нам його може не хотіли продавати (або продавали в обмеженій кількості) - не продавали щоб не злить ***** і подібна херня .
показати весь коментар
09.07.2023 05:08 Відповісти
Чому за 4 роки не були поставлені на поток ракети які вже пройшли тестові іспити? А тому що Зяма це троянський кінь який розвалював Оборонпром і послаблював Україну в угоду *****.
показати весь коментар
09.07.2023 07:56 Відповісти
Можливо деякі ракети не поставили на потік по причинні не злить ***** і подібне - можливо в нас були розробки крилатих ракет на пару тисяч км а Захід сказав ніззя ( може не весь Захід - а наприклад бабка-комсомолка або французький півень ).
показати весь коментар
09.07.2023 08:52 Відповісти
Ну що ж. Нехай вже усі підписанти вислрвляться у подібному стилі, США вже потрібно грузити в літаки М 26 і М 30.
показати весь коментар
08.07.2023 23:01 Відповісти
Це урок. В кого зброя і нормальна армія той і сильний і диктує волю. Демократія і права людини варті хоч чогось тільки тоді коли їх захищає озброєна до зубів армія.
показати весь коментар
08.07.2023 23:04 Відповісти
…. Джордж Вашингтон вів війну за незалежність, і він любив писати цитати про війну. Він закликав людей готуватися до війни і ніколи не втрачати надії. Все, що вам потрібно - це терпіння і наполеглива праця.

«Підготовка до війни - один з найефективніших засобів збереження миру»
показати весь коментар
08.07.2023 23:17 Відповісти
Парабелум - ось що сказав Вашингтон, так що - нічого нового не має бід цим Місяцем( як ви гадаєте Вашингтон вивчав латину ?).
показати весь коментар
09.07.2023 05:20 Відповісти
Напевно вивчав.
показати весь коментар
09.07.2023 08:26 Відповісти
Всяка зброя, яка допоможе збільшити кількість "гарних кацапів" прийнятна. Не ми до них прийшли з війною, вони на нас напали.
показати весь коментар
08.07.2023 23:20 Відповісти
А то что кассетные боеприпасы использует Россия она не против? А то что нас палят фосфором она не против? Кому нужен это звездеж? .ука гуманные Пля , умеем звездеть только там где их услышат, а где где не слышат и так сойдёт, так же и ООН, красный крест и прочие организации импотентов .
показати весь коментар
08.07.2023 23:34 Відповісти
Все, що сказано до "але" можна викреслювати.
показати весь коментар
08.07.2023 23:39 Відповісти
Ці всі країни, що виступають проти касет, вони ж мають у себе всю цю фігню.
Україна виступає проти і за. передайте humans
показати весь коментар
08.07.2023 23:51 Відповісти
не мають. Ті країни-підписанти що мали - після підписання їх продали\передали до інших країн союзників (або не потенційних ворогів). Вони на це мали час після підписання "протоколу Осло".
Україна ніколи офіційно не виступала проти застосування касетних ***********, але у 2008 році мала наміри підписати "протокол Осло".
показати весь коментар
09.07.2023 01:32 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1677777704949633030 Застосування касетних *********** з трофейної ТОС-1 кілька днів тому.
показати весь коментар
09.07.2023 01:35 Відповісти
Касетні артилерійські снаряди, які США відправлять в Україну мають дальність польоту ~29 км. Якщо вистрілити з відстані 7-10 км від нинішньої лінії фронту, то артилерія може вразити 100% 1-ї лінії російських траншейних укріплень і 78% 2-ї лінії траншейних укріплень.
показати весь коментар
09.07.2023 03:12 Відповісти
це пояснення нормальної людини, сподіваюсь їнші союзники так само розтлумачать свою позицію
показати весь коментар
09.07.2023 06:31 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2023 07:38 Відповісти
 
 