Німеччина проти використання касетних боєприпасів, але Україна захищає свою територію, - речник уряду ФРН Гебештрайт
Німеччина виступає загалом проти використання касетних боєприпасів, але у випадку України йдеться про захист своєї території.
Так відповів на прохання журналістів прокоментувати рішення США передати Україні касетні боєприпаси речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"У даному випадку ми маємо справу з особливою ситуацією: Україна використовує свої боєприпаси для захисту власного цивільного населення. Йдеться про дії власного уряду для звільнення власної території", - сказав речник.
Він також закликав не забувати, що Росія вже "масово застосовувала" касетні боєприпаси в загарбницькій війні проти України.
Водночас Гебештрайт підкреслив, що позицію федерального уряду ФРН щодо такої зброї чітко відображає той факт, що ФРН приєдналася до Конвенції про касетні боєприпаси в 2010 році. Але на відміну від Федеративної Республіки, США та Україна не є учасниками Конвенції Осло, нагадав він.
Речник також висловив упевненість, що "американські друзі не легковажили рішенням передати відповідні боєприпаси".
Між тим голова комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот (член правлячої СДПН) заявив в ефірі радіостанції WDR, що "Україна перебуває у винятковій ситуації і терміново потребує боєприпасів". Але додав: він сподівається, що українська армія якомога швидше припинить використання заборонених у багатьох країнах касетних боєприпасів.
Депутат Бундестагу від опозиційного консервативного блоку ХДС Юрген Гардт на радіо NDR зауважив, що Німеччина не повинна критикувати суперечливу поставку американських партнерів, адже Німеччина не змогла збільшити виробництво "класичних" боєприпасів і забезпечити ними Україну.
Разом з тим багато політиків розкритикували можливість використання касетних боєприпасів і, відтак, поставку їх Україні Сполученими Штатами.
Раніше проти рішення Штатів виступили Канада, Іспанія та Велика Британія.
Нагадаємо, у п'ятницю США офіційно оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, до якого увійшли зокрема вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні снаряди. У Білому домі раніше пояснили, що Україна зобов'язалась мінімізувати ризик використання касетних боєприпасів, а ті, що нададуть США, несуть значно менші ризики для цивільних, ніж ті, що вже застосовує Росія на полі бою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У кассетных боеприпасов из США только 2-3% из начинки может не сдетонировать. Тем более что мы не можем использовать такие заряды в густонаселенных селениях.
А для зачистки стай орков, таящихся в лесополосах среди голой степи, - самое то что надо.
Але в них є виборці, яким занадто довго все це треба розжовувати, і все рівно буде багато тих, хто буде критикувати.
Тому ці політики говорять те, що вони повинні сказати своїм виборцям. А рішення приймаються в інших місцях, в тиші кабінетів, за довгими столами, і якби вони не прийшли б до спільного знаменника, то нам би цю зброю не дали.
Так що я спокійно сприймаю такі висловлювання.
До речі - це говорять якраз представники тих країн, які підписали цей договір.
На рисунку - білі - не підписали, світло-фіолетові - підписали, темно-фіолетові - ратифікували.
Переживемо.
чому всі забувають те що кацапи сотнями ракет, дронів і градами обстрілюють мирні міста України
Бо на думку західних "героїв-воювак" Україна повинна відбиватися каменями і палицями.
А по Україні можна стріляти чим завгодно.
Скажіть, будь ласка, вам легше від того, що ви це щодня повторюєте по 200 разів ?
Чи, може, то таке заклинання, від якого ********** з'являться ?
Я просто хочу зрозуміти священний смисл півторарічного повторення цієї збитої фрази.
Що це змінить ? Чим допоможе і як наблизить Перемогу ?
Скажіть, то всі будемо, як папужки з ранку до вечора повторювати.
І хлопцям на фронт теж передамо.
«Підготовка до війни - один з найефективніших засобів збереження миру»
Україна виступає проти і за. передайте humans
Україна ніколи офіційно не виступала проти застосування касетних ***********, але у 2008 році мала наміри підписати "протокол Осло".