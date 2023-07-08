УКР
Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн у 500-й день повномасштабної війни: Будемо поряд з Україною стільки, скільки потрібно

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у 500-й день повномасштабного вторгнення РФ в Україну запевнила, що ЄС і надалі підтримуватиме Київ.

"500 днів загарбницької війни Росії проти України. 500 днів мужнього українського опору. 500 днів непохитної європейської підтримки України. Ми будемо поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно", - наголосила фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

