Протягом 8 липня авіація та артилерія ЗСУ уразили 11 артилерійських засобів, 7 районів скупчення росіян, 3 засоби ППО, 2 станції РЕБ та 1 склад, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та реактивної артилерії ЗСУ по позиціях російських окупантів протягом 8 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби ворога".

