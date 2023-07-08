Протягом 8 липня авіація та артилерія ЗСУ уразили 11 артилерійських засобів, 7 районів скупчення росіян, 3 засоби ППО, 2 станції РЕБ та 1 склад, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та реактивної артилерії ЗСУ по позиціях російських окупантів протягом 8 липня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби ворога".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль