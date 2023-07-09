УКР
Новини
825 7

Кулеба про підготовку до саміту у Вільнюсі: Шлях України до НАТО точно стане коротшим. Робота продовжується

кулеба

Після низки міжнародних візитів президента Володимира Зеленського шлях України до НАТО точно стане коротшим, робота у цьому напрямі триває.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба у Threads, передає Цензор.НЕТ.

"Під час важливих візитів Президента до Софії, Праги, Братислави та Стамбула (а тут ще й історичного, з огляду на повернення наших героїв) працювали над багатьма питаннями — зброя, членство в ЄС. Але паралельно з цією роботою подумки я був… у Вільнюсі. Декілька важливих для України та НАТО рішень вже погоджені. За підсумками саміту наш шлях до Альянсу точно стане коротшим. І це дуже важливий результат, про який нам, як і в багатьох інших випадках, казали, що цього не буде, а ми це разом з найближчими партнерами це зробили. Але бракує рішення, яке зробить цей шлях ще швидшим — ясності щодо запрошення України до вступу. Зараз унікальний момент, щоб внести цю ясність. Для НАТО втратити цю нагоду означатиме зробити подарунок Путіну у момент, коли його треба дотискати на всіх фронтах. Робота триває. І триватиме без перерви протягом вихідних, до останньої хвилини ухвалення декларації саміту НАТО у Вільнюсі", - зазначив Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Головне питання для саміту НАТО у Вільнюсі - не членство України, а порятунок Європи від війни, - Кулеба

Не говори "Гоп!" пока не перепрыгнешь!
показати весь коментар
09.07.2023 01:30 Відповісти
Наш шлях перш за все до перемоги.
показати весь коментар
09.07.2023 01:58 Відповісти
У Зелі особливий погляд на перемогу- це гауляйтерство путлера в Киіві.
показати весь коментар
09.07.2023 07:05 Відповісти
НАТО правильно вимагає реформ, але і в НАТО треба дещо змінити -
не можуть рішення торпедуватись Угорщиною з відомих мотивів.
показати весь коментар
09.07.2023 02:04 Відповісти
Таневже?
Та невже плісняві припинять красти і почнуть повертати вкрадене?
Чи кулеба сполівається, що незабаром до влади повернеться шоколадний г-ній і за допомогою щеневмерлого луценка наведе порядок у судовій та правоохоронній системах?
Та помиляється. Бо ж криголам вельми зголоднів за час відлучення від корита, тож почне красти по дорослому, а не так як ці неучі
показати весь коментар
09.07.2023 02:48 Відповісти
Не спиться, ботяра?
показати весь коментар
09.07.2023 03:02 Відповісти
Коротше не стане поки не знімемо президента.
показати весь коментар
09.07.2023 07:03 Відповісти
 
 