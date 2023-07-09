УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9148 відвідувачів онлайн
Новини
13 935 52

Росія ніколи не була державою. Ви будете отримувати таких людей, як Путін, доки весь цей тип режиму не буде знищено, - Ходжес

путін

Росія завжди функціонувала як імперія, що пояснює диктатора при владі та повторювану агресію з боку Москви.

Про це відставний натівський генерал Бен Ходжес сказав у інтерв'ю NV до 500-го дня повномасштабної війни Росії проти України, відповідаючи на запитання, що буде з Росією далі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми повинні пам’ятати, що Росія завжди була імперією. Вона ніколи не була державою. Спосіб передачі влади всередині імперії — автократична структура. Ви будете отримувати таких людей, як Путін, доки весь цей тип режиму не буде знищено", — зазначає генерал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо Захід ухвалить політичне рішення, війна в Україні закінчиться до кінця року, - Ходжес

Ходжес переконаний, що ліберально-демократичні країни світу не вестимуть справ із Росією і після падіння режиму Володимира Путіна.

"Хто б не прийшов після Путіна, він не може бути гіршим за нього. Він може бути таким же поганим, але не гіршим. Але хто б це не був, він також буде слабшим, тому що він успадкує розвалену армію. Він успадкує розвалену оборонну промисловість. Він успадкує дипломатичну позицію, яку ніхто не поважає. Ніхто в ліберально-демократичних суспільствах не буде мати з Росією справу", — вважає Ходжес.

Він додав, що, попри все, лишаються країни, які продовжують відносини з Росією попри розв’язану нею війну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО терміново потрібна нова концепція стримування Росії, стара привела до війни в Україні, - GLOBSEC

"Звичайно, є країни в Африці і на Близькому Сході, які цілком задоволені співпрацею з Москвою, але важко уявити, що [міністра закордонних справ РФ Сергія] Лаврова знову запросять кудись у Європу з такою ж пошаною, яку він мав до цього", — каже відставний натівський генерал.

Автор: 

росія (67841) Ходжес Бен (178)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+55
гарно сказано; Вона ніколи не була державою.
показати весь коментар
09.07.2023 01:38 Відповісти
+34
Абсолютно правий пан Ходжес! Тут кожне слово влучно.

І про імперію, яка має розвалитися, щоб перетворитися на держави.

І про те, що гіршим за куйла бути неможливо. Максимум можуть бути лише такі ж після того, як путін здохне. Але вони точно будуть на слабших позиціях.
показати весь коментар
09.07.2023 01:41 Відповісти
+31
Well said general!
показати весь коментар
09.07.2023 01:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гарно сказано; Вона ніколи не була державою.
показати весь коментар
09.07.2023 01:38 Відповісти
Well said general!
показати весь коментар
09.07.2023 01:41 Відповісти
Абсолютно правий пан Ходжес! Тут кожне слово влучно.

І про імперію, яка має розвалитися, щоб перетворитися на держави.

І про те, що гіршим за куйла бути неможливо. Максимум можуть бути лише такі ж після того, як путін здохне. Але вони точно будуть на слабших позиціях.
показати весь коментар
09.07.2023 01:41 Відповісти
Ходжес переконаний, що ліберально-демократичні країни світу не вестимуть справ із Росією і після падіння режиму Володимира Путіна. Джерело:
Та нормально вони себе почували й почувають.
Нічого не заважало всі роки вести справу і продовжувати зараз.
показати весь коментар
09.07.2023 01:42 Відповісти
Это база.
показати весь коментар
09.07.2023 01:53 Відповісти
Туркмения НЕ ИМПЕРИЯ , но там автократия ( не обязательно быть империей )
показати весь коментар
09.07.2023 18:06 Відповісти
Америка пожалела СССР в 1945-49 годах, и теперь весьма об этом сожалеет.
Надо было уничтожить Москву и провести смену режима - народ бы только поддержал.
Больше эту раковую опухоль жалеть никто не будет.
показати весь коментар
09.07.2023 02:21 Відповісти
жаліють прямо зараз бо не дозволяють обстрілювати кацапстан .
показати весь коментар
09.07.2023 07:04 Відповісти
Тільки деякими видами наданої зброї.
показати весь коментар
09.07.2023 08:00 Відповісти
з рогатки можно ...
показати весь коментар
09.07.2023 08:05 Відповісти
Ніхто не проти якщо Україна буде бити по росії зброєю власного виробництва.
показати весь коментар
09.07.2023 08:20 Відповісти
да ви що ! що ж власного зробили за 1,5 року війни ? куди пішли мої податки ? надайте перелік якими видами отриманої зброї можно стріляти по кацапії ? може забули скільки скавчання було коли Свобода росії використовувала Хамери ?
показати весь коментар
09.07.2023 08:27 Відповісти
То чому не налагодити "отвьорточную сборку" Томагавків, чи іншого реманенту ?
показати весь коментар
09.07.2023 09:11 Відповісти
я ж тільки за ! я лише цікавлюсь куди пішли мої військові податки ? на яйця по 17 чи на соляру по 80 ?
показати весь коментар
09.07.2023 09:50 Відповісти
Так а чому їх зброєю не можна що за лицемірство?
показати весь коментар
09.07.2023 11:42 Відповісти
ну це таке

коли утворився ссср, на Заході стали думать, що ж це за штука і як з ними знаходить спільну мову?

і придумали : стали популярізувати і перекладати європейськими мовами твори дореволюційних толстоєвських

і вже через призму волконского чи анни карєніни сприймали комуняк : мовляв, ми вас визнаємо за таких самих русскіх, які були і до революції

а треба було перекладати твори Варлама Шаламова та Віктора Суворова, тоді б знали з ким мають справу.

Вже наскільки був соціалістом Джеймс Оруелл, але побувавши в росії жахнувся і створив всесвітньо відомі анти-утопії
показати весь коментар
09.07.2023 01:59 Відповісти
Америка 15 років не визнавала це непорозуміння, і правильно робила.
показати весь коментар
09.07.2023 02:14 Відповісти
А потім допомагала з індустріалізацію.
показати весь коментар
09.07.2023 08:34 Відповісти
А потім лівак рузвельт провів там індустріалізацію і в 1945 році сцикуни США і Британія не покарали совок за початок 2 світової війни
показати весь коментар
09.07.2023 11:43 Відповісти
коли з'явився "совєтскій союз" Шаламову було 15 років, Суворов взагалі народився після ІІ світової, то як їх можно протиставлять "толстоєвським"?! Звідки тема "...і придумали : стали популярізувати"?! Що за ганебне невігластво?! Золото та зерно ось рушії становлення більшовиків у Західних еліи! І через 100 років так само! Навіщо хрінь писати?!
показати весь коментар
09.07.2023 10:52 Відповісти
ви читали Шаламова ? неважливо скільки йому було років, йому зламали долю і здоров'я саме комунізмом

я живу на Заході давно і не бачив жодного фільму про звірства комуняк, тільки продукцію толстоєвських
показати весь коментар
10.07.2023 06:04 Відповісти
що за манера плутати тепле з м'яким, перекручувати сенс слів, замічати лише частину с загального?
показати весь коментар
10.07.2023 10:20 Відповісти
Хм... сильно сказано!

І мене неймовірно тішить, що ці слова нарешті прозвучали від політика високого рангу, а не лише в коментарях на Цензорі!

Це означає, що ця думка накінец пробиває собі дорогу на світовій сцені, і дуже скоро про це будуть говорити і інші, а відтак це буде впливати на думки тих, хто приймають рішення.

А значить - рашці п#зда!

А ми ж їх попереджали!

показати весь коментар
09.07.2023 02:23 Відповісти
Правда завжди знаходить собі дорогу
показати весь коментар
09.07.2023 08:02 Відповісти
Відставні політики часто густо кажуть бажані для нас речі. Доки діючи - чомусь поводяться по іншому. Отаке.
показати весь коментар
09.07.2023 02:53 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2023 03:44 Відповісти
А варіант що вони кажуть те що діяча влада не хоче в голос казати ви не розглядаєте - памятаєте що ніс жірік , так жирік ніс те що від офіційної кацапської "влади" ми не чули і що тепер ця так звана "влада" кацапстану озвучує не приховуючись.
показати весь коментар
09.07.2023 05:30 Відповісти
Найкращий для нас варіант.
Тримаємо кулаки, що в цьому випадку воно саме так і є
показати весь коментар
09.07.2023 19:50 Відповісти
poo-tin -*****!
росісся - не держава! - збіговисько чортів - геть! - в пекло!!
показати весь коментар
09.07.2023 03:13 Відповісти
Була колись в моді "матєрна" поезія (так звана "барковщина") І читав у молодості "поему" про те як Петро І посилав Меншикова з групою дворян вчиться "делу корабельному" в Європу І були там такі слова Перта в листі:
- Посылаю сто рублёв на постройку кораблёв!
А Меншиков пише:
- Девяносто три рубли пропили и *******! Поскорее дай ответ - строить дале - или нет?

- Скажите - чем занят сейчас Владимир Путин, сидя в изоляции?

- Готовится войти в Историю!

- В качестве кого?

- В качестве «Собирателя земель русских»!

- Вы знаете - судя по всему, он войдёт в Историю в качестве их «просирателя»
показати весь коментар
09.07.2023 04:29 Відповісти
Реально власна думка людини, а не просто слова прочитані із електронного суфлера.
показати весь коментар
09.07.2023 05:01 Відповісти
Якщо він має на увазі "state", то він має рацію. Росія ніколи не була тим, що англосакси називають "state". Навіть відповідника в російській мові немає.

"State" в приблизному перекладі означає "стан речей" або "суспільний договір". "Государство" це буквально "власність государя". В англійскій мові найближчий аналог "kingdom" - "king's domain".
показати весь коментар
09.07.2023 07:27 Відповісти
Це ж саме стосується України,олігархічно-кримінальний режим буде пити кров з українців доти не буде знищений,незалежно як його будуть називати,мова віра чи більш цинічно,слуги народу.
показати весь коментар
09.07.2023 07:37 Відповісти
В нас бували і чесні вибори. Але вибір людей спотворений ворожою агітацією.
показати весь коментар
09.07.2023 08:14 Відповісти
Цей режим породжується і толерується більшістю українців. Ну який українець не мріє стати гвинтиком цієї олігархічно-корупційної системи?! Просто вона не резинова і не у кожного є кум-сват-брат, який би влаштував туди цього мріючого українця. Цей режим є наслідком генетичної будови середнього українця, який часто-густо намагається за недорого "порішати" з чиновником потрібне йому щепетильне питаннячко. Така природа середньостатистичного українця і змінити цю природу надзвичайно важко.
показати весь коментар
09.07.2023 08:15 Відповісти
Українці цей режим не створювали. Це зробив інший народ. Навіщо українцям толерувати здирництво на кожному кроці? Українці не знають взагалі скільки грошей у казні. Які суми експорту. Які зібрано податки. Чи всі їх однаково плалтять? На що витрачається бюджет? Українці УСУНУТІ від влади в Україні.
То нащо їм "толерувати" такий режим ???
показати весь коментар
09.07.2023 13:03 Відповісти
На рахунок не буде гіршим ніж *****, я би поспорила. Срасія здатна дивувати.
показати весь коментар
09.07.2023 07:58 Відповісти
доки весь цей тип режиму не буде знищено Джерело:
====
Думаю - треба трохи підправити: "доки весь цей смітник (кацапстан) не буде знищено "
показати весь коментар
09.07.2023 08:04 Відповісти
«Карфаген має бути зруйнований» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Carthago delenda est)
показати весь коментар
09.07.2023 08:19 Відповісти
Лаптєрейх це збірна солянка з поневолених народів.
показати весь коментар
09.07.2023 08:30 Відповісти
Імперія це одна із форм держави, пане Ходжес.

Ще й як вестимуть. Ліберально-демократичні держави вели і ведуть справи навіть з набагато гіршими ніж Росія. Гроші не пахнуть.
показати весь коментар
09.07.2023 08:36 Відповісти
Хто буде вести? Макаки з Африки типу Малі , Зімбабве , ПАР з брікс (з маленької) і тд. Іран тоталітарний , авторитарний Китай , М"янма якась там , де вони зробили переворот , Індонезія якій пох на Захід , Сирія , КУба , Венесуела прокацапська, проститутка Туреччина, хитровиграний Ізраїль , сусідська ********* . Ще можна продовжувати . НОРМАЛЬНІ країни - НІ !!!! Середня Азія навіть повільно , але відгороджується від мордора.
показати весь коментар
09.07.2023 11:52 Відповісти
Ти не так прочитав, йолопе. Це по перше. По друге, поки в Росії є що вивозити майже за безцінь з нею будуть вестися справи, неофіційно, через третіх осіб але будуть. Але наївні ідеалісти досі вірять в чорне та біле.
показати весь коментар
09.07.2023 12:49 Відповісти
Хто "набагато"(!) гірший за мордор. Набагато - це скільки? Нема гірших за рускій мордор.!!! Ти підозрілий ботяра
показати весь коментар
09.07.2023 11:55 Відповісти
Гірший для кого? Для України, так. Але для Заходу.
показати весь коментар
09.07.2023 12:47 Відповісти
Хто пам"ятає - Світлої пам"яті Сенатор Маккейн назвав росію "бензоколонкою"...
показати весь коментар
09.07.2023 10:50 Відповісти
Браво генерал Бен Ходжес!!!
показати весь коментар
09.07.2023 11:41 Відповісти
Було б дуже добре щоб Україна стала імперією теж з своїми колоніями в Африці і базами по світу
показати весь коментар
09.07.2023 12:01 Відповісти
Сказано знаково и очень окончательно. Теперь стало ясно очень многим. Но вот одно ещё. Там вырожденцы не вырождаются и плодятся. Вот проблема!
показати весь коментар
09.07.2023 20:29 Відповісти
 
 