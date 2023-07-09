Росія ніколи не була державою. Ви будете отримувати таких людей, як Путін, доки весь цей тип режиму не буде знищено, - Ходжес
Росія завжди функціонувала як імперія, що пояснює диктатора при владі та повторювану агресію з боку Москви.
Про це відставний натівський генерал Бен Ходжес сказав у інтерв'ю NV до 500-го дня повномасштабної війни Росії проти України, відповідаючи на запитання, що буде з Росією далі, передає Цензор.НЕТ.
"Ми повинні пам’ятати, що Росія завжди була імперією. Вона ніколи не була державою. Спосіб передачі влади всередині імперії — автократична структура. Ви будете отримувати таких людей, як Путін, доки весь цей тип режиму не буде знищено", — зазначає генерал.
Ходжес переконаний, що ліберально-демократичні країни світу не вестимуть справ із Росією і після падіння режиму Володимира Путіна.
"Хто б не прийшов після Путіна, він не може бути гіршим за нього. Він може бути таким же поганим, але не гіршим. Але хто б це не був, він також буде слабшим, тому що він успадкує розвалену армію. Він успадкує розвалену оборонну промисловість. Він успадкує дипломатичну позицію, яку ніхто не поважає. Ніхто в ліберально-демократичних суспільствах не буде мати з Росією справу", — вважає Ходжес.
Він додав, що, попри все, лишаються країни, які продовжують відносини з Росією попри розв’язану нею війну.
"Звичайно, є країни в Африці і на Близькому Сході, які цілком задоволені співпрацею з Москвою, але важко уявити, що [міністра закордонних справ РФ Сергія] Лаврова знову запросять кудись у Європу з такою ж пошаною, яку він мав до цього", — каже відставний натівський генерал.
І про імперію, яка має розвалитися, щоб перетворитися на держави.
І про те, що гіршим за куйла бути неможливо. Максимум можуть бути лише такі ж після того, як путін здохне. Але вони точно будуть на слабших позиціях.
Та нормально вони себе почували й почувають.
Нічого не заважало всі роки вести справу і продовжувати зараз.
Надо было уничтожить Москву и провести смену режима - народ бы только поддержал.
Больше эту раковую опухоль жалеть никто не будет.
коли утворився ссср, на Заході стали думать, що ж це за штука і як з ними знаходить спільну мову?
і придумали : стали популярізувати і перекладати європейськими мовами твори дореволюційних толстоєвських
і вже через призму волконского чи анни карєніни сприймали комуняк : мовляв, ми вас визнаємо за таких самих русскіх, які були і до революції
а треба було перекладати твори Варлама Шаламова та Віктора Суворова, тоді б знали з ким мають справу.
Вже наскільки був соціалістом Джеймс Оруелл, але побувавши в росії жахнувся і створив всесвітньо відомі анти-утопії
я живу на Заході давно і не бачив жодного фільму про звірства комуняк, тільки продукцію толстоєвських
І мене неймовірно тішить, що ці слова нарешті прозвучали від політика високого рангу, а не лише в коментарях на Цензорі!
Це означає, що ця думка накінец пробиває собі дорогу на світовій сцені, і дуже скоро про це будуть говорити і інші, а відтак це буде впливати на думки тих, хто приймають рішення.
А значить - рашці п#зда!
А ми ж їх попереджали!
Тримаємо кулаки, що в цьому випадку воно саме так і є
росісся - не держава! - збіговисько чортів - геть! - в пекло!!
- Посылаю сто рублёв на постройку кораблёв!
А Меншиков пише:
- Девяносто три рубли пропили и *******! Поскорее дай ответ - строить дале - или нет?
- Скажите - чем занят сейчас Владимир Путин, сидя в изоляции?
- Готовится войти в Историю!
- В качестве кого?
- В качестве «Собирателя земель русских»!
- Вы знаете - судя по всему, он войдёт в Историю в качестве их «просирателя» …
"State" в приблизному перекладі означає "стан речей" або "суспільний договір". "Государство" це буквально "власність государя". В англійскій мові найближчий аналог "kingdom" - "king's domain".
То нащо їм "толерувати" такий режим ???
====
Думаю - треба трохи підправити: "доки весь цей смітник (кацапстан) не буде знищено "
Ще й як вестимуть. Ліберально-демократичні держави вели і ведуть справи навіть з набагато гіршими ніж Росія. Гроші не пахнуть.