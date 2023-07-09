Росія ніколи не була державою. Ви будете отримувати таких людей, як Путін, доки весь цей тип режиму не буде знищено, - Ходжес

Росія завжди функціонувала як імперія, що пояснює диктатора при владі та повторювану агресію з боку Москви.

Про це відставний натівський генерал Бен Ходжес сказав у інтерв'ю NV до 500-го дня повномасштабної війни Росії проти України, відповідаючи на запитання, що буде з Росією далі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми повинні пам’ятати, що Росія завжди була імперією. Вона ніколи не була державою. Спосіб передачі влади всередині імперії — автократична структура. Ви будете отримувати таких людей, як Путін, доки весь цей тип режиму не буде знищено", — зазначає генерал.

Ходжес переконаний, що ліберально-демократичні країни світу не вестимуть справ із Росією і після падіння режиму Володимира Путіна.

"Хто б не прийшов після Путіна, він не може бути гіршим за нього. Він може бути таким же поганим, але не гіршим. Але хто б це не був, він також буде слабшим, тому що він успадкує розвалену армію. Він успадкує розвалену оборонну промисловість. Він успадкує дипломатичну позицію, яку ніхто не поважає. Ніхто в ліберально-демократичних суспільствах не буде мати з Росією справу", — вважає Ходжес.

Він додав, що, попри все, лишаються країни, які продовжують відносини з Росією попри розв’язану нею війну.

"Звичайно, є країни в Африці і на Близькому Сході, які цілком задоволені співпрацею з Москвою, але важко уявити, що [міністра закордонних справ РФ Сергія] Лаврова знову запросять кудись у Європу з такою ж пошаною, яку він мав до цього", — каже відставний натівський генерал.