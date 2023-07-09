УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9148 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 161 13

Народ України бореться не просто, щоб відбити незаконне вторгнення, а й за кожного громадянина Європи і світу, - Воллес

воллес

Великобританія й надалі підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.

Про це заявив міністр оборони країни Бен Воллес, його цитує пресслужба Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Минуло вже 500 днів відтоді, як Росія почала свій жорстокий і боягузливий напад на Україну, народ якої бився наполегливіше і мужніше, ніж їхні противники могли будь-коли передбачити. Не забуватимемо, що поставлено на карту: народ України бореться не просто за те, щоб відбити незаконне вторгнення на свою суверенну землю, але за кожного громадянина Європи і світу, який вірить у цінності свободи й демократії, їхня боротьба – це наша боротьба. Ось чому ми й надалі без вагань підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", – заявив Воллес.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воллес підтримує спрощений вступ України до НАТО

Автор: 

Воллес Бен (219)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
вчимося безобразності, чи без образності, коли це стосується порядної людини....
показати весь коментар
09.07.2023 04:23 Відповісти
+1
Пан Бен Уоллес - без "це" баскетболіст...
і шо це підтверджує чи відміняє з того шо пан Воллес сказав?
показати весь коментар
09.07.2023 04:20 Відповісти
+1
Дякую за комплімент !
показати весь коментар
09.07.2023 07:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
При всій повазі до пана Воллеса - менше пафосу, більше SS
показати весь коментар
09.07.2023 01:56 Відповісти
О, посилання на гондона
До речі, чи то я пропустив, чи то дійсно цензор проігнорував епохальне інтерв'ю обдристовича?
показати весь коментар
09.07.2023 02:55 Відповісти
Бен Уоллес - це баскетболіст
показати весь коментар
09.07.2023 03:06 Відповісти
Пан Бен Уоллес - без "це" баскетболіст...
і шо це підтверджує чи відміняє з того шо пан Воллес сказав?
показати весь коментар
09.07.2023 04:20 Відповісти
I agree.
показати весь коментар
09.07.2023 03:21 Відповісти
вчимося безобразності, чи без образності, коли це стосується порядної людини....
показати весь коментар
09.07.2023 04:23 Відповісти
Бла бла бла блааа - всі заробляли на кацапах а відгрібати має Україна ( британці продаючи нерухомість в Лондоні напевно заробили на порядок більше ніж Україна взагалі заробила на кацапах ).
показати весь коментар
09.07.2023 06:16 Відповісти
То люди для СВОЄЇ держави дбають , а в нас аби до кормушки дорватися
показати весь коментар
09.07.2023 08:54 Відповісти
Звісно - а те що це може призвести до капзди пох на це , головне щоб ми мали лишні пенні а якщо що то розгрібати лайно яке разом зробили буде крайній справа.
показати весь коментар
09.07.2023 08:58 Відповісти
73% з вами не згодні, їм аби поржать а країна то таке, нехай американці з британцями гроші Тищенку та Безумній дають поки не наїдяться.
показати весь коментар
09.07.2023 09:27 Відповісти
Дякую за комплімент !
показати весь коментар
09.07.2023 07:01 Відповісти
Які ми добрі.
показати весь коментар
09.07.2023 08:27 Відповісти
Wszystko prawda. Ukraina walczy za Europę, Wasza krew za Nasz spokój. Chwała Ukrainie.
показати весь коментар
09.07.2023 09:45 Відповісти
 
 