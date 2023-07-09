Народ України бореться не просто, щоб відбити незаконне вторгнення, а й за кожного громадянина Європи і світу, - Воллес

Великобританія й надалі підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.

Про це заявив міністр оборони країни Бен Воллес, його цитує пресслужба Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Минуло вже 500 днів відтоді, як Росія почала свій жорстокий і боягузливий напад на Україну, народ якої бився наполегливіше і мужніше, ніж їхні противники могли будь-коли передбачити. Не забуватимемо, що поставлено на карту: народ України бореться не просто за те, щоб відбити незаконне вторгнення на свою суверенну землю, але за кожного громадянина Європи і світу, який вірить у цінності свободи й демократії, їхня боротьба – це наша боротьба. Ось чому ми й надалі без вагань підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", – заявив Воллес.

