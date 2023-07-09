УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9148 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 110 33

Росія не досягла жодної поставленої цілі в Україні за 500 днів війни, - ISW

рф

За 500 днів повномасштабного вторгнення Росія не змогла досягти в Україні жодної запланованої цілі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"500 днів тому Росія розпочала неспровоковану загарбницьку війну проти України. Російські військові мали намір протягом трьох днів взяти Київ, але не змогли досягти жодної з намічених цілей в Україні.

Рішучий і вмілий опір українців зупинив численні російські наступи, в тому числі на Київ, та визволив Сумську і Чернігівську області, а також частини Харківської, Миколаївської й Херсонської областей, які були тимчасово захоплені російськими військами.

Українські війська забезпечили ініціативу та проводять контрнаступальні операції вздовж більшої частини фронту тоді, як російські війська майже повністю зосереджені на спробах утримати українські землі, які вони все ще контролюють", - йдеться в дописі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо Путіну стане безумства піти на Київ, перемелемо ще кілька тисяч загарбників, - заступник міністра оборони Павлюк

В ISW, як і раніше, вважають, що нинішній етап контрнаступу спрямований на виснаження російських сил і збереження бойової міці України перед майбутніми, більш масштабними операціями.

Автор: 

армія рф (18761) ISW (653)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
ну чому ж??
показати весь коментар
09.07.2023 07:32 Відповісти
+12
Частина України окупована, 8 млн населення покинули країну (хтось назавжди).

Хіба це не успіх з точки зору кацапських маньяків, які мають стратегічну мету знищити Україну?
показати весь коментар
09.07.2023 07:53 Відповісти
+9
"Росія не досягла жодної поставленої цілі в Україні за 500 днів війни"

Вкрай наївно вважати, що пітори нічого не досягли в Україні. Факт того, що шаурма, смірнов, татаров, дєрьмак, клоун, гетьманцев, рєзніков та інші рашистські агенти у владі і знищують Україну зсередини - це є досягненням рашистів.
показати весь коментар
09.07.2023 07:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну чому ж??
показати весь коментар
09.07.2023 07:32 Відповісти
9.__ Развенчать миф о "второй армии мира".
10._Показать убогость российского ВПК.
11._Убить российский автопром и авиапром.
12._Выгнать вон более 1 млн. самых продвинутых граждан.
13._Разорить русскоговорящие регионы Украины.
14._Оставить Крым без воды.
15._Получить статус страны-террориста.
16._Вызвать отвращение всего мира.
17._Вогнать себя на десятилетия в долги по репарациям.
показати весь коментар
09.07.2023 12:45 Відповісти
додам -закопати 200 тис алкашів уродів і вбивць
показати весь коментар
09.07.2023 07:34 Відповісти
Столицю Індії накрили найсильніші за 20 років дощі, є жертви

далі купляйте нафту у касабів.. чекаю на сюрприз китаезам
показати весь коментар
09.07.2023 07:36 Відповісти
Не переймайся, їх там багато, є ким жертвувати.
показати весь коментар
09.07.2023 07:42 Відповісти
... те пусте, шо таукитайцы ще не отямылысь вiд попереднього сюрпрайза. Краще, най вони з дравидами-людожерами(индусня до сих пор жрет пiдсмаженых на поминальном костре жмуров, отлавливают проплывающий плот)... пусть наконец-то переходят к противостоянию в Гималаях не на камiнцяха, а до взаемно поглинаючого методу.
показати весь коментар
09.07.2023 07:48 Відповісти
Нє, воду ж у Крим вони отримали. Але потім вона їм набридла, і вони її сами собі обрубали.
показати весь коментар
09.07.2023 07:41 Відповісти
Зяма що зміг те і зробив, але потім щось пішло не так.
показати весь коментар
09.07.2023 08:01 Відповісти
Найголовніша його провина-те що ти не отримав шарових смартфона та лед-лампочок.
показати весь коментар
09.07.2023 11:54 Відповісти
Смартфона це брехло мені не дало, а лямпочки отримав і це не його заслуга, а ЄС. Найбільша його провина що дозволив кацапам захопити майже половину України разом з ЗАЕС. Тепер русня шантажує цим увесь світ , а цей ушльопок волає памагітє.
показати весь коментар
09.07.2023 12:43 Відповісти
ТО , что ( за 10 дней ) Россия ЗАНЯЛА Юг Украины площадью равнозначной площади ЛНР и ДНР вместе взятых , это мы уже не считаем ??? Ну и т. д. ... Патриотизм , это хорошо , НО к сожалению есть еще и реализм ...
показати весь коментар
09.07.2023 18:31 Відповісти
"Росія не досягла жодної поставленої цілі в Україні за 500 днів війни"

Вкрай наївно вважати, що пітори нічого не досягли в Україні. Факт того, що шаурма, смірнов, татаров, дєрьмак, клоун, гетьманцев, рєзніков та інші рашистські агенти у владі і знищують Україну зсередини - це є досягненням рашистів.
показати весь коментар
09.07.2023 07:41 Відповісти
500 днів незламності?

А до 24 лютого війни не було?
Кацапи тоді не вбивали, не гвалтували, не анексували?

Тоді не рахується бо володька тоді скетчі для кварталу-95 знімав?😠
показати весь коментар
09.07.2023 07:47 Відповісти
Дык, до Евролаба оно же торчково было вычеркнуто из жизни. А нахабнi випади в сторону захiдних постачальникiв зброi заре- це результ тих часiв, коли в мiзки iнтенсивно iмплантувалися паростки шизофренii, бо мiзки тодi вiн вiдсушував нi па децкi.
показати весь коментар
09.07.2023 07:56 Відповісти
Історія України почалась коли Моніка Оманська залізла на трон, а до цього не було нічого від слова вопше. Тільки Дух Святий ширяв над водою.
показати весь коментар
09.07.2023 08:05 Відповісти
Подавились Украіною .
показати весь коментар
09.07.2023 07:51 Відповісти
Частина України окупована, 8 млн населення покинули країну (хтось назавжди).

Хіба це не успіх з точки зору кацапських маньяків, які мають стратегічну мету знищити Україну?
показати весь коментар
09.07.2023 07:53 Відповісти
ВЕЗУТЬ 200 ПАЧКАМИ на росію , майже кожного дня , то хіба це можна
назвати успіхом кровожадних кацапів? 🙁
Війна ще продовжується , тому про успіхи москальні говорити не приходиться !
показати весь коментар
09.07.2023 08:09 Відповісти
Сухопутный коридор до Криму. Майже вся херсонщина. Це не рахуеться?
показати весь коментар
09.07.2023 08:09 Відповісти
Щось я сумніваюсь що у них була якась ціль.
Правда є варіант- змова з нашими. Віддати Лівобережжя по тихому, без стрілялок
показати весь коментар
09.07.2023 07:56 Відповісти
Ціль була одвічною знищити Україну.
показати весь коментар
09.07.2023 08:06 Відповісти
І чому це нічого не досягли?
Значна частина України зруйнована,близько 10 млн населення ми втратили,вбивають кращих синів і дочок нації.
Що кацапня 240 тис біосміття втратила,так на те воно й біосміття.
І ще вони досягли,що до.24.02.22. частина українців відносилась до кацапстану більш-менш нейтрально,то тепер 100%українців ненавидять рашку.
показати весь коментар
09.07.2023 08:36 Відповісти
Цілі озвучували для дебілів дебільні, а насправді ДОСЯГЛИ спільно з 95-м кварталом. Ціль була - 1. Сухопутний коридор в Крим, канал постачання води, ЗАЄС для забезпечення енергії Крима, здача Донбаса. 2. Знищення промислового та С/Г потенціалу України, пахотних земель, житла. 3. Демографічна - кража населення та дітей. 4. Вирішешення проблеми подовження влади путіна. 5. Та інші теж є.
Згоден, плани були більші, але сидіті як три мавпи та казати, як срані ковбої, що жодної не досягли... Хай таке зроблять з США, оні офігеют...
показати весь коментар
09.07.2023 08:39 Відповісти
Да-да не достигнув желаемого , сделали вид что делали достигнутого.
показати весь коментар
09.07.2023 12:09 Відповісти
"Корридор" - только условно и только "пока". 3.14дарусня, которая едет в Крым к тому корридору и близко не подходит. Вода в Крым больше не идет. Донбасс никто не сдавал, даже Луганская область полностью кацапом не захвачена. Промышленность, жилье, пахота - в районе боевых действий, чем это поможет кацапу даже сам путлер не знает. Население. Это вопрос деликатный, но я знаю наверняка, из первых рук, те украинцы, кто не хотят быть под кацапам, могут выехать даже сегодня, даже из Донецка и Луганска. Власть путлера вообще никаких проблем с продлением не имела и не имеет. он будет прэзиком сраиси пока не сдохнет, по любому. Так что прада, х.р они достигли, а не планов.
показати весь коментар
09.07.2023 17:03 Відповісти
Ну як це не досягли? 5-та частина України окуповано, економіка тримається на дотаціях, 10 мільонів українців покинуло домівки, зруйнована інфраструктура, замінована територія... Цього, *****, замало?
показати весь коментар
09.07.2023 09:12 Відповісти
Ціль, яку ніхто вголос не оголошував: контрольовано нищити одних гоїв руками інших гоїв.
показати весь коментар
09.07.2023 09:47 Відповісти
как говорится - ****** русня
показати весь коментар
09.07.2023 19:26 Відповісти
 
 