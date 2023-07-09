Росія не досягла жодної поставленої цілі в Україні за 500 днів війни, - ISW
За 500 днів повномасштабного вторгнення Росія не змогла досягти в Україні жодної запланованої цілі.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
"500 днів тому Росія розпочала неспровоковану загарбницьку війну проти України. Російські військові мали намір протягом трьох днів взяти Київ, але не змогли досягти жодної з намічених цілей в Україні.
Рішучий і вмілий опір українців зупинив численні російські наступи, в тому числі на Київ, та визволив Сумську і Чернігівську області, а також частини Харківської, Миколаївської й Херсонської областей, які були тимчасово захоплені російськими військами.
Українські війська забезпечили ініціативу та проводять контрнаступальні операції вздовж більшої частини фронту тоді, як російські війська майже повністю зосереджені на спробах утримати українські землі, які вони все ще контролюють", - йдеться в дописі.
В ISW, як і раніше, вважають, що нинішній етап контрнаступу спрямований на виснаження російських сил і збереження бойової міці України перед майбутніми, більш масштабними операціями.
10._Показать убогость российского ВПК.
11._Убить российский автопром и авиапром.
12._Выгнать вон более 1 млн. самых продвинутых граждан.
13._Разорить русскоговорящие регионы Украины.
14._Оставить Крым без воды.
15._Получить статус страны-террориста.
16._Вызвать отвращение всего мира.
17._Вогнать себя на десятилетия в долги по репарациям.
далі купляйте нафту у касабів.. чекаю на сюрприз китаезам
Вкрай наївно вважати, що пітори нічого не досягли в Україні. Факт того, що шаурма, смірнов, татаров, дєрьмак, клоун, гетьманцев, рєзніков та інші рашистські агенти у владі і знищують Україну зсередини - це є досягненням рашистів.
А до 24 лютого війни не було?
Кацапи тоді не вбивали, не гвалтували, не анексували?
Тоді не рахується бо володька тоді скетчі для кварталу-95 знімав?😠
Хіба це не успіх з точки зору кацапських маньяків, які мають стратегічну мету знищити Україну?
назвати успіхом кровожадних кацапів? 🙁
Війна ще продовжується , тому про успіхи москальні говорити не приходиться !
Правда є варіант- змова з нашими. Віддати Лівобережжя по тихому, без стрілялок
Значна частина України зруйнована,близько 10 млн населення ми втратили,вбивають кращих синів і дочок нації.
Що кацапня 240 тис біосміття втратила,так на те воно й біосміття.
І ще вони досягли,що до.24.02.22. частина українців відносилась до кацапстану більш-менш нейтрально,то тепер 100%українців ненавидять рашку.
Згоден, плани були більші, але сидіті як три мавпи та казати, як срані ковбої, що жодної не досягли... Хай таке зроблять з США, оні офігеют...