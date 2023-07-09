ЗСУ за день знищили 10 розвідувальних дронів ворога, уразили 11 артилерійських засобів та дві станції РЕБ, - Генштаб

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також українські захисники знищили 10 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби противника", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог зосереджує основні зусилля на 4 напрямках, ЗСУ ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, - Генштаб