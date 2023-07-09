УКР
Протягом доби ворог 4 рази обстріляв акваторію Очаківської громади, завдав удару по Куцурубській, - ОВА

миколаївщина

Російські загарбники не припиняються обстрілів Миколаївської області. Минулої доби під ворожим вогнем опинилася акваторія Очаківської та населений пункт Куцурубської громад.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 8 липня, о 18:40 та сьогодні вночі, 9 липня, о 00:01, 00:32, 04:31 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Також вчора, о 19:15 фіксувалися ворожі обстріли по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Миколаївська область (2365) обстріл (30952) Кім Віталій (473)
Знов глушили рибу?
09.07.2023 08:23 Відповісти
Поцілили в море!)
09.07.2023 08:46 Відповісти
 
 