Протягом доби ворог 4 рази обстріляв акваторію Очаківської громади, завдав удару по Куцурубській, - ОВА

Російські загарбники не припиняються обстрілів Миколаївської області. Минулої доби під ворожим вогнем опинилася акваторія Очаківської та населений пункт Куцурубської громад.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 8 липня, о 18:40 та сьогодні вночі, 9 липня, о 00:01, 00:32, 04:31 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Також вчора, о 19:15 фіксувалися ворожі обстріли по відкритій території населеного пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

