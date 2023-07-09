Україна вже виграла від невдалого повстання Пригожина і може виграти ще більше, - ISW

Наслідки заколоту бойовиків для ПВК та їхнього керівника Євгена Пригожина все ще залишаються неясними, але українські військові вже отримали очевидні переваги від нього.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Експерти зазначають, що реакція президента Росії Володимира Путіна на бунт ПВК "Вагнер" на цей час, швидше за все, обмежить їхні можливості брати участь у конфлікті на українській території. Це може зменшити загалом російський потенціал для проведення наступальних дій в Україні.

Також експерти вказують на те, що швидкий відхід ПВК "Вагнер" з Бахмута на Донеччині послабив російські позиції в даному регіоні, що сприяло важливим тактичним досягненням, які вдалося здійснити українським силам у районі цього міста.

