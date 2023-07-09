Україна вже виграла від невдалого повстання Пригожина і може виграти ще більше, - ISW
Наслідки заколоту бойовиків для ПВК та їхнього керівника Євгена Пригожина все ще залишаються неясними, але українські військові вже отримали очевидні переваги від нього.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
Експерти зазначають, що реакція президента Росії Володимира Путіна на бунт ПВК "Вагнер" на цей час, швидше за все, обмежить їхні можливості брати участь у конфлікті на українській території. Це може зменшити загалом російський потенціал для проведення наступальних дій в Україні.
Також експерти вказують на те, що швидкий відхід ПВК "Вагнер" з Бахмута на Донеччині послабив російські позиції в даному регіоні, що сприяло важливим тактичним досягненням, які вдалося здійснити українським силам у районі цього міста.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Порошенко правильно казав - під час війни потрібно консолідуватись. Українським розбратом всю історію користувались загарбники.
Хто б що не казав, але Зеленського обрали на демократичних виборах, його приймають лідери провідних країн НАТО.
А поки будемо скидати Зеленського - активізуються різноманітні колаборантські падлюки по всьому півдню і сходу, а Захід призупинить допомогу до результатів наступних демократичних виборів, які під час великої війни ніхто не проводить!
Взагалі то Україна - ПАРЛАМЕНТСЬКО-президентська республіка! Всі мабуть забули шо гундосік та його кротівня узурпували всі гілки влади!
Працюють на рашистів??
Таке повстання не варте й одноденної уваги!
Байден заборонив, Ермак, чи у нас таких планів взагалі немає.... Зеля та хенерали воліють наступати через мінні поля, як з Герасімовим погоджено, та в підручниках написано, все чесно.
Від того, що пригожинські рухались в сторону мацкви, засоби ППО нікуди не зникли, тому "пара сраних дронів" з достатньою бойовою частиною, скоріш за все, були б збиті. Та навіть якби щось долетіло - що, кацапи б відразу розбіглися і здалися чи що?
Ті дауни якось дуже переоцінюють ефект від повітряних ударів. По Україні влучило дуже багато ракет, взимку прийшлося сидіти без світла більшу частину часу - і що, дуже багато хаосу було?
Думаю як би Залужний і ГШ були в курсі, то вони щось би зробили в цій ситуації.