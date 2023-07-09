УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9148 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
11 071 42

Україна вже виграла від невдалого повстання Пригожина і може виграти ще більше, - ISW

зсу

Наслідки заколоту бойовиків для ПВК та їхнього керівника Євгена Пригожина все ще залишаються неясними, але українські військові вже отримали очевидні переваги від нього.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Експерти зазначають, що реакція президента Росії Володимира Путіна на бунт ПВК "Вагнер" на цей час, швидше за все, обмежить їхні можливості брати участь у конфлікті на українській території. Це може зменшити загалом російський потенціал для проведення наступальних дій в Україні.

Також експерти вказують на те, що швидкий відхід ПВК "Вагнер" з Бахмута на Донеччині послабив російські позиції в даному регіоні, що сприяло важливим тактичним досягненням, які вдалося здійснити українським силам у районі цього міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Вагнерівці" у відпустці до серпня, далі - до Білорусі, - командир терористів Єлізаров

Автор: 

ПВК Вагнер (1547) Пригожин Євген (522) ISW (653)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Українські італійці пишуть що бачили в новинах інформацію про віллу Зеленського, яка межує з пригожинською. Сусіди вони тобто. Та і взагалі той район суцільно під руснявою мафією.
показати весь коментар
09.07.2023 08:36 Відповісти
+5
я аж проснулся .............
показати весь коментар
09.07.2023 08:07 Відповісти
+2
Та не, Бутусов такого не допустит. Це разгильдяйская не очепятка , а цензура , перед выпуском статьи в эфир.
показати весь коментар
09.07.2023 08:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи будуть дуже задоволені! Ще більше, ніж ми були задоволені "повстанню" вагнера, бо поки у твого ворога хаос безвладдя, з ним багато що можна зробити.
Порошенко правильно казав - під час війни потрібно консолідуватись. Українським розбратом всю історію користувались загарбники.

Хто б що не казав, але Зеленського обрали на демократичних виборах, його приймають лідери провідних країн НАТО.
А поки будемо скидати Зеленського - активізуються різноманітні колаборантські падлюки по всьому півдню і сходу, а Захід призупинить допомогу до результатів наступних демократичних виборів, які під час великої війни ніхто не проводить!
показати весь коментар
09.07.2023 08:57 Відповісти
Захід може призупинити допомогу, якщо не будуть проведені в Україні демократичні вибори
показати весь коментар
09.07.2023 10:15 Відповісти
Захід тільки зітхне з полегшенням

Взагалі то Україна - ПАРЛАМЕНТСЬКО-президентська республіка! Всі мабуть забули шо гундосік та його кротівня узурпували всі гілки влади!
показати весь коментар
09.07.2023 10:22 Відповісти
саме "гундосік з кротами" і будуть працювати в цих напрямках.Не проводимо вибори ,бо війна ,а Захід може припинити допомогу через те,що Україна,яка хоче бути і в ЄС І В НАТО ,як демократична країна, не проводить демократичні вибори...
показати весь коментар
09.07.2023 10:53 Відповісти
я аж проснулся .............
показати весь коментар
09.07.2023 08:07 Відповісти
Це вони спеціально для москалів, зараз всі соловйови підхватять цю фразу і будуть триндіти про повстання ЗСУ.

Працюють на рашистів??
показати весь коментар
09.07.2023 08:16 Відповісти
Шо?
показати весь коментар
09.07.2023 08:07 Відповісти
Ух ти!!! Виправили!!!
показати весь коментар
09.07.2023 08:11 Відповісти
Та не, Бутусов такого не допустит. Це разгильдяйская не очепятка , а цензура , перед выпуском статьи в эфир.
показати весь коментар
09.07.2023 08:19 Відповісти
вот это шорох навели, шо читатели, согласно теме, еще не насовали по самое немогу ********* недопригожке.
показати весь коментар
09.07.2023 08:22 Відповісти
Кста, кацапы обьявили шо вагнера ушли в отпуск, а к августу вернутся , но в Беларусь.
показати весь коментар
09.07.2023 08:24 Відповісти
А взагалі то було повстання пригожина?? Чи просто фейк і шоу для втікти з фронту?
Таке повстання не варте й одноденної уваги!
показати весь коментар
09.07.2023 08:29 Відповісти
Ну хоть щось .
показати весь коментар
09.07.2023 08:36 Відповісти
Українські італійці пишуть що бачили в новинах інформацію про віллу Зеленського, яка межує з пригожинською. Сусіди вони тобто. Та і взагалі той район суцільно під руснявою мафією.
показати весь коментар
09.07.2023 08:36 Відповісти
та ти шо?? а каталонські представники канадської діаспори українського походження родом з пострадянських країн що кажуть??
показати весь коментар
09.07.2023 13:03 Відповісти
В України було 2 дні використати хаос в РФ. Але ми почекали, коли все минеться. На CNN навіть вийшла передача, так і називалась - "Як Україна може використати хаос в Росії"...
Байден заборонив, Ермак, чи у нас таких планів взагалі немає.... Зеля та хенерали воліють наступати через мінні поля, як з Герасімовим погоджено, та в підручниках написано, все чесно.
показати весь коментар
09.07.2023 08:51 Відповісти
Щоб ефективно використати чийсь хаос, потрібні дуже високопрофесійні спецслужби, а також багато озброєних колаборантів на ворожій території.
показати весь коментар
09.07.2023 09:02 Відповісти
На Раисси на форумах писали "атчего хахлы дажу пару сраных дронов в этат момент по Москве не запустили? что бы был хаос в аэропортах? почему ни одно ДРГ не зашло? обстрелов не было? мы знали, чта они идиоты".
показати весь коментар
09.07.2023 09:08 Відповісти
То писали ті самі дурники, які пишуть, що вони "іщо нєначіналі" і "хватіт ваєвать вполсіли"?
Від того, що пригожинські рухались в сторону мацкви, засоби ППО нікуди не зникли, тому "пара сраних дронів" з достатньою бойовою частиною, скоріш за все, були б збиті. Та навіть якби щось долетіло - що, кацапи б відразу розбіглися і здалися чи що?
Ті дауни якось дуже переоцінюють ефект від повітряних ударів. По Україні влучило дуже багато ракет, взимку прийшлося сидіти без світла більшу частину часу - і що, дуже багато хаосу було?
показати весь коментар
09.07.2023 09:58 Відповісти
Когда у нас был хаос 2014, РФ захапала Крым и Донбасс. Зимой 2022-2023 никакого хаоса в Украине не было, о чем ты.... А впрочем. зачем использовать хаос, надо обождать и наступать на минные поля по согласованию с Герасимовым.
показати весь коментар
09.07.2023 10:30 Відповісти
Бо програмки спектаклей скоріш за все були надані ОП і дЄрмак в курсі.
Думаю як би Залужний і ГШ були в курсі, то вони щось би зробили в цій ситуації.
показати весь коментар
09.07.2023 11:15 Відповісти
а чи було повстання. Сподіватись на заколот у фашофедерації не конструктивно. Вся надія тільки на ЗСУ
показати весь коментар
09.07.2023 10:21 Відповісти
Спектаклі кремля сприймати за правду можуть тільки дебіли або наївні люди розбаловані цівілізацієй.
показати весь коментар
09.07.2023 11:11 Відповісти
 
 