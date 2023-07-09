Ворог за добу 59 разів обстріляв Херсонщину, одна людина поранена, - ОВА

8 липня російські війська 59 разів обстріляли Херсонську область.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 59 обстрілів, випустивши 334 снаряди з мінометів, артилерії, авіації, "Градів", авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів", - йдеться в повідомленні.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та територію суднобудівного заводу у Херсоні. Через російську агресію 1 людина дістала поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни 77 разів обстріляли Херсонщину минулої доби, 10 людей зазнали поранення, - ОВА