Ворог за добу 59 разів обстріляв Херсонщину, одна людина поранена, - ОВА
8 липня російські війська 59 разів обстріляли Херсонську область.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив 59 обстрілів, випустивши 334 снаряди з мінометів, артилерії, авіації, "Градів", авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів", - йдеться в повідомленні.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та територію суднобудівного заводу у Херсоні. Через російську агресію 1 людина дістала поранення.
