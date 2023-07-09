На Південному напрямку ЗСУ знищили 7 окупантів, ЗРК "Бук", станцію РЕБ, 2 човни та 2 великокаліберні гармати, якими ворог обстрілював Херсон, - ОК "Південь"

Ворог намагається обстрілювати всі населені пункти Херсонщини вздовж лінії фронту, застосовуючи, зокрема, керовані авіабомби та ЗРК С-300. Утім, інтенсивність обстрілів нині дещо зменшилася

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного територіального пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Арміяinform.

"За минулу добу на Південному напрямку воїни Сил оборони знищили 37 окупантів, 1 ЗРК "Бук", 1 станцію РЕБ, 2 човни та 2 великокаліберні гармати, якими ворог обстрілював Херсон", - зазначила Гуменюк.

Вона додала, що останніми днями дещо зменшилася інтенсивність обстрілів українських територій. Це пов’язують із результативною роботою Сил оборони України зі знищення складів БК окупантів.

"Протягом минулого тижня було виявлено та знищено 5 складів боєприпасів у смузі лівого берега Дніпра. Крім того, окупанти не полишають спроб повернутися на залишені раніше позиції, які вони займали до підриву ними греблі Каховської ГЕС", - розповіла Гуменюк.

Вона зазначила, що окупанти повернулися на ті позиції, де вода відійшла досить сильно.

"Але ця робота для них ускладнена їхнім же мінуванням, тому що воно стало хаотичним після того, як вода "попрацювала" з їхніми рубежами. Повернення на ці позиції відбувається неохоче, командуванню доводиться заштовхувати туди особовий склад, який розуміє, що йде за квитком в один кінець", - додала Гуменюк.

Через сильний шторм у Чорному морі всі ракетоносії РФ заведено до пунктів базування. Загалом, корабельне угруповання ворога в Чорному морі зменшено до шести кораблів. В Азовському морі наразі перебуває на чергуванні три кораблі.