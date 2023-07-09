УКР
В окупованому Сватовому росіяни захоплюють порожні квартири та "полюють" на автомобілі з українськими номерами

У тимчасово окупованому Сватовому Луганської області загарбники ведуть облік порожньої нерухомості, вимагають документи для підтвердження права власності, шукають оселі тих, хто виїхав в безпечні регіони України або за кордон

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"У Сватовому росіяни продовжують облік "безхазяйної" нерухомості, вимагають документи для підтвердження права власності, шукають оселі тих, хто виїхав в безпечні регіони України або за кордон", - йдеться в повідомленні.

Російським загарбникам допомагають місцеві зрадники. Вони виявлять порожні квартири, допомагають з обліком та подальшим розселенням окупантів місцеві колаборанти.

"Полюють не тільки на порожні будинки, а й на автівки з українськими номерами. Окупаційна влада посилила відповідні дорожні рейди на захоплених минулоріч територіях - перевіряють на трасах та в гаражах. Проводять "бесіди" та направляють до найближчого МРЕО", - додав Лисогор.

окупація (6860) Сватове (60) Луганська область (4938)
рашисти це мародери, вбивці та злодії.....

а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
09.07.2023 10:02 Відповісти
Хм, там усі автівки на українській реєстрації. Виняток автівки окупантів!
09.07.2023 09:32 Відповісти
Хто і Що заважає ЗСУ зробити рейд з нашого виступу "Вовчанськ-Білий Колодязь" у напрямку "Троїцьке-Лозно-Олександрівка_- Новопсков" через "Уразове-Валуйки-Вейделівка-Ровеньки"? Адже однострої та шеврони "російської визвольної армії" "можна придбати у будь-якому воєнторзі"?!
09.07.2023 09:55 Відповісти
09.07.2023 10:02 Відповісти
ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ НА ВСІХ ЗВІЛЬНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ ТРЕБА ЩОБ ВСІ УКРАЇНЦІ ЗДАЛИ ЕКЗАМЕН НА УКРАЇНСЬКЕ ГРОМАДЯНСТВО - ЗНАННЯ ІСТОРІЇ, МОВИ, КОНСТИТУЦІЇ, ЯК ЩО НЕ ЗДАДУТЬ БУДЕ ДОВІДКА ПРО ПРАВО ПРОЖИВАННЯ І НІЯКОГО ПРАВА ГОЛОСУ НА ВИБОРАХ. ЦЕ ОБОВЯЗКОВО.
Кацапи з громадянством УКРАЇНИ нам не потрібні ні в Криму, ні на Донбасі, ні на Півдні України.
09.07.2023 10:51 Відповісти
Знаєте, у нас такий екзамен далеко не всі здадуть у Львові й Києві. Більше того, ви можете сам себе перевірити, от спробувати пригадати статтю 26 Конституції чи скажімо 34) Незнання Конституції це не прикацапленість і близько, це просто відсутність професії юриста, адже на будь-якій іншій професії такі знання не потрібні і не використовуються. В школі наскільки я знаю теж не вчать. Так що ви того, не перегинайте. Ми вже виїхавшими скільки втратили, вісім мільйонів?
09.07.2023 14:32 Відповісти
Взагалі перед здачею екзамену вчать матеріал, як що ви не знали )
Мова, історія, Конституція, можна ще по Українській литературі назвати хоча б поетів України по епохам.

ЕКЗАМЕНИ ДЛЯ ВСІХ ПОГОЛОВНО З ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ
09.07.2023 21:58 Відповісти
Ні пане, якщо екзамен то для всіх, принцип рівноправ'я ніхто не відміняв. І звісно надати всім можливість це вивичити перед екзаменом. Тоді буде нормальний план, і взагалі, якби всі це знали, на пам'ять, статті Конституції, мабуть було б менше проблем в суспільстві загалом.
10.07.2023 09:24 Відповісти
Ти часом не подоляцький бот ?
Екзамен на громадянство для тільки звільнених територій повинен бути ОБОВЯЗКОВИМ , військовий стан це тобі не ігруньки в дзємократію.
10.07.2023 09:47 Відповісти
До чого тут військовий стан? Ну тобто якщо людина з окупованих переїхала у Львів чи купила десь в Закарпатті будиночок в селі, то вона одразу не повинна здавати екзамен? Ти ж кажеш якісь прокламації не розуміючи складності процесів, які за ними йдуть. Зрозуміло ти з підозрою відносишся до жителів Сходу, (я як киянин трішки теж), але не може бути сегрегації по принципу територій. Для одних одні закони, для інших інші, це апартеїд. Хочу нагадати одну цікаву історію:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2010 https://uk.wikipedia.org/wiki/Вибори_Президента_України_2010

Он бачиш, в Ужгороді Яник взяв більшість. А ось це наприклад скільки набрав Опоблок в 2014 на різних територіях, Одеса і Белгород-Днестровський майже 20%. Це величезна цифра, сотні тисяч людей. Тому у мене питання, чому скажімо ті кому не пощастило жити в Херсоні, і хто виходив під окупацією на проукраїнські мітинги ризикуючи життям повинні здавати екзамен, а Білгород-Дністровський ні? Чому російськомовний Маріуполь повинен здавати екзамен на мову, а дуже сильно по сей день російськомовні Одеса та Київ ні? А от Ірпінь і Буча теж були під окупацією, хоча це не Схід, то що, до них теж санкції? Ти пропонуєш абсурдні речи не розуміючи суті.

P.S. Ні я не бот, боти не ведуть діалоги, їх завдання залишити коротенький рекламний висер ну типу "Зеленський наш президент!" і втікти.
10.07.2023 14:34 Відповісти
Не хвилюйся - екзамен на громадянство почнеться зі звільнених територій Сходу і Півдня з Кримом ЦЕ ОБОВЯЗКОВО і не треба тут в демократію гратись, кацапів і жителів ерефії треба відсіяти і це не обговорюється.
10.07.2023 18:28 Відповісти
 
 