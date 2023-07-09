В окупованому Сватовому росіяни захоплюють порожні квартири та "полюють" на автомобілі з українськими номерами
У тимчасово окупованому Сватовому Луганської області загарбники ведуть облік порожньої нерухомості, вимагають документи для підтвердження права власності, шукають оселі тих, хто виїхав в безпечні регіони України або за кордон
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.
"У Сватовому росіяни продовжують облік "безхазяйної" нерухомості, вимагають документи для підтвердження права власності, шукають оселі тих, хто виїхав в безпечні регіони України або за кордон", - йдеться в повідомленні.
Російським загарбникам допомагають місцеві зрадники. Вони виявлять порожні квартири, допомагають з обліком та подальшим розселенням окупантів місцеві колаборанти.
"Полюють не тільки на порожні будинки, а й на автівки з українськими номерами. Окупаційна влада посилила відповідні дорожні рейди на захоплених минулоріч територіях - перевіряють на трасах та в гаражах. Проводять "бесіди" та направляють до найближчого МРЕО", - додав Лисогор.
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Кацапи з громадянством УКРАЇНИ нам не потрібні ні в Криму, ні на Донбасі, ні на Півдні України.
Мова, історія, Конституція, можна ще по Українській литературі назвати хоча б поетів України по епохам.
ЕКЗАМЕНИ ДЛЯ ВСІХ ПОГОЛОВНО З ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ
Екзамен на громадянство для тільки звільнених територій повинен бути ОБОВЯЗКОВИМ , військовий стан це тобі не ігруньки в дзємократію.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2010 https://uk.wikipedia.org/wiki/Вибори_Президента_України_2010
Он бачиш, в Ужгороді Яник взяв більшість. А ось це наприклад скільки набрав Опоблок в 2014 на різних територіях, Одеса і Белгород-Днестровський майже 20%. Це величезна цифра, сотні тисяч людей. Тому у мене питання, чому скажімо ті кому не пощастило жити в Херсоні, і хто виходив під окупацією на проукраїнські мітинги ризикуючи життям повинні здавати екзамен, а Білгород-Дністровський ні? Чому російськомовний Маріуполь повинен здавати екзамен на мову, а дуже сильно по сей день російськомовні Одеса та Київ ні? А от Ірпінь і Буча теж були під окупацією, хоча це не Схід, то що, до них теж санкції? Ти пропонуєш абсурдні речи не розуміючи суті.
P.S. Ні я не бот, боти не ведуть діалоги, їх завдання залишити коротенький рекламний висер ну типу "Зеленський наш президент!" і втікти.