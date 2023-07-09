В окупованому Сватовому росіяни захоплюють порожні квартири та "полюють" на автомобілі з українськими номерами

У тимчасово окупованому Сватовому Луганської області загарбники ведуть облік порожньої нерухомості, вимагають документи для підтвердження права власності, шукають оселі тих, хто виїхав в безпечні регіони України або за кордон

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ.

"У Сватовому росіяни продовжують облік "безхазяйної" нерухомості, вимагають документи для підтвердження права власності, шукають оселі тих, хто виїхав в безпечні регіони України або за кордон", - йдеться в повідомленні.

Російським загарбникам допомагають місцеві зрадники. Вони виявлять порожні квартири, допомагають з обліком та подальшим розселенням окупантів місцеві колаборанти.

"Полюють не тільки на порожні будинки, а й на автівки з українськими номерами. Окупаційна влада посилила відповідні дорожні рейди на захоплених минулоріч територіях - перевіряють на трасах та в гаражах. Проводять "бесіди" та направляють до найближчого МРЕО", - додав Лисогор.

