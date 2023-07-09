УКР
Новини Агресія Росії проти України
Російські ЗМІ не були готові до повстання Пригожина, відреагували в три етапи, - британська розвідка

Російські державні медіа відреагували на повстання "вагнерівців" у три етапи. Журналісти спочатку були здивовані повстанням і не були до нього готові. Російське телебачення продовжило працювати у своєму звичайному режимі.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

За оцінками аналітиків, після придушення короткотривалого повстання ПВК "Вагнер" у Росії державні ЗМІ намагалися "виправити" заяви про пасивність сил безпеки.

"Наративи просували ідею про те, що диктатор Володимир Путін переміг, зірвавши повстання, уникнувши при цьому кровопролиття, і намагалися об'єднати країну навколо президента", - пише розвідка.

Через тиждень ЗМІ почали применшувати значення Пригожина й заколоту, одночасно очорнюючи його особистість.

"Telegram-канали "Вагнера" в основному замовкли, майже напевно через втручання держави. На противагу цьому, Путін взяв на себе незвично велику публічну відповідальність, майже напевно, з метою продемонструвати свою силу", - додає пресслужба.

Велика Британія (5794) зовнішня розвідка (502) ПВК Вагнер (1547) Пригожин Євген (522)
+4
Кацапи є кацапи. Тут нічого дивного... Колись, після голодомору, йоська сралін завозив ешелонами в Крим та південно-східні регіони України репродуктивних дівчаток з дитячих будинків поволжжя, сибіру та уралу. Розселяв у бараки поблизу казарм з кацапськими матросами. Вони їх чухали, а ті звісно плодили вилупків які теж потім робили помьйоти. Тому маємо зараз руЗЗЬГоізичноє насєльєніє в основному в цих регіонах.
09.07.2023 10:31 Відповісти
+1
Якщо теорія про паралельні світи відповідає дійсності - то в одному з світів пригожін розбив голову ***** в прямому ефірі на мавзолеї.
09.07.2023 10:25 Відповісти
Елена голикова предложила для поднятия рождаемости отправлять молодых незамужних женщин в зону сво...
"Это полезно и для солдат оставшихся в одиночестве и для женщин которые не имеют пары. Вместе они будут лучше воевать и воспроизводится".
09.07.2023 10:16 Відповісти
Кацапи є кацапи. Тут нічого дивного... Колись, після голодомору, йоська сралін завозив ешелонами в Крим та південно-східні регіони України репродуктивних дівчаток з дитячих будинків поволжжя, сибіру та уралу. Розселяв у бараки поблизу казарм з кацапськими матросами. Вони їх чухали, а ті звісно плодили вилупків які теж потім робили помьйоти. Тому маємо зараз руЗЗЬГоізичноє насєльєніє в основному в цих регіонах.
09.07.2023 10:31 Відповісти
Глупость. В 14 году на кануне войны у меня была командировка в Крым. Убираться оттуда пришлось на нанятой машине и я обратил внимание, что в некоторых городках, которые мы проезжали, люди между собой гоаорили на украинском языке. Потом старшие товарищи мне обьяснили, что изначально Крым был поделен на зоны и каждый регион ссср обязан был выделить поселенцев для переселения в Крым. Очевидно, что каждая зона имеет сантимент к своим корням + система образования + промывка мозгов і маємо те, що маємо.
09.07.2023 15:58 Відповісти
Не треба розповідати басні. Про це мені розповідала бабуся моєї дружини. Вона корінна кримчанка була. Ще вона розповідала хто будував санаторії в Криму та піднімав сільське господарство починаючи з 1954-го року. Це були робітники з материкової України і в основному люди з західних областей. Тому, що до передачі Криму Україні там був повний абздець.
09.07.2023 16:48 Відповісти
***** голая
09.07.2023 11:08 Відповісти
Прігожин мудак. Фуйово він в школі вчився. Класика переворотів - в першу чергу захопити телефон, телеграф, та інші засоби звязку і вже потім висувати штурмові загони.
09.07.2023 10:20 Відповісти
Російські ЗМІ не були готові до повстання Пригожина, головне,що англійська розвідка працює, як найкраще російське змі.
09.07.2023 10:20 Відповісти
Про " повстання прыгожына" - написано стільки різних теорій, версій, припущень, конспірологий, що я вже зовсім нічого не розумію - було повстнання чи не було?
09.07.2023 10:22 Відповісти
Якщо теорія про паралельні світи відповідає дійсності - то в одному з світів пригожін розбив голову ***** в прямому ефірі на мавзолеї.
09.07.2023 10:25 Відповісти
Пропагандони не знали що в лаптєрейху теж є Ненацьк з якого вагнери і поперли на мааскву.
09.07.2023 10:41 Відповісти
Україна була неготова до повстання Пригожина. Ніяк це не використала. У нас немає планів дії на випадок хаоса в РФ. Тількі погоджені з Герасімовим та Пентагоном атаки на мінні поля та укрєпрайони.
09.07.2023 10:44 Відповісти
Україна виграла від заколоту пвк "вагнер", який організував євген пригожин, і може виграти ще більше, -ISW

путін після бунту 24 червня, швидше за все, не дозволить "вагнерівцям" воювати в Україні. Це може назавжди знизити загальну здатність росії вести наступальні дії. https://t.me/operativnoZSU/104660 https://t.me/operativnoZSU/104660

09.07.2023 10:54 Відповісти
Ну яке повстання. Такий же схожий епізод кацапського буття був в кінці 17 століття, коли стрельци вимагали платню, а петрушка відрубав 1000 голів і погнав рубати вікно в європу. Правда, перед цим засцяв і втік в монастир. Х..... також засцяв і втік у бункер, а ось голови рубати не став, крові боїться, гад та і в КДБ не невчили. Женька із своєю ватагою їхав виганяти злих духів з Кремля.Своєрідний екзорцизм проти шаманів.
09.07.2023 14:23 Відповісти
 
 