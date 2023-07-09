Російські ЗМІ не були готові до повстання Пригожина, відреагували в три етапи, - британська розвідка

Російські державні медіа відреагували на повстання "вагнерівців" у три етапи. Журналісти спочатку були здивовані повстанням і не були до нього готові. Російське телебачення продовжило працювати у своєму звичайному режимі.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

За оцінками аналітиків, після придушення короткотривалого повстання ПВК "Вагнер" у Росії державні ЗМІ намагалися "виправити" заяви про пасивність сил безпеки.

"Наративи просували ідею про те, що диктатор Володимир Путін переміг, зірвавши повстання, уникнувши при цьому кровопролиття, і намагалися об'єднати країну навколо президента", - пише розвідка.

Через тиждень ЗМІ почали применшувати значення Пригожина й заколоту, одночасно очорнюючи його особистість.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ зберігають ініціативу та, ймовірно, ще не задіяли всі зібрані для наступу сили, - естонська розвідка

"Telegram-канали "Вагнера" в основному замовкли, майже напевно через втручання держави. На противагу цьому, Путін взяв на себе незвично велику публічну відповідальність, майже напевно, з метою продемонструвати свою силу", - додає пресслужба.